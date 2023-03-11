От уведомления о тревогах до уничтожения врага на позициях: украинские ІТшники за год войны поразили мир разработками

Полномасштабная война активно способствовала развитию украинского military-tech, охватывающего различные сферы обороны государства. Главные направления – робототехника, технологии дополненной реальности и программное обеспечение для военных. Все помогает войску быстрее и умело уничтожать врага.

"Украина достигла удешевленной версии того, на что Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов, стремясь объединить разведданные в одну цифровую сеть", — описывает эффективность программ, которые используют украинцы, The Wall Street Journal.

В частности, речь идет о создании Delta, которую Кабмин 4 февраля официально одобрил к использованию в оборонном секторе. Благодаря приложению пользователь может видеть всю информацию о враждебном объекте, собираемом из десятков источников – радиоперехватов, данных беспилотников, снимков спутников и т.д. Украинские военные отмечают, что именно Delta помогла отправить на дно крейсер "Москва". Программу в 2015 году создала группа волонтеров, с тех пор разработка уже более 30 обновлений.

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Еще одно технологическое решение, которое использует большинство артиллеристов, называется "Кропива". Если раньше координаты цели передавали по рации, а артиллеристы должны были вручную рассчитать необходимые данные для нанесения удара, то сейчас все проще. Разведчики вносят координаты в приложение, а ближайшая батарея артиллеристов получает информацию и открывает огонь. Новая технология помогла снизить время, необходимое на поражение, в 5 раз, и существенно подняла точность ударов.

Но война идет не только на поле боя — хакеры непрерывно атакуют в частности министерства обороны. Это породило еще одну армию, которая стала в защиту кибербезопасности. Из 300 тысяч IT-специалистов более 200 тысяч имеют принадлежность к IT-волонтёрству, отмечают в ІТ Ukraine. "Специалисты из 95% компаний, работающих в нашей стране, присоединились к ІТ-армии. Это мощная сила, поэтому украинцы не только чувствуют защиту от кибератак врага, но и сами наносят удары по вражеским объектам в киберпространстве", – говорит исполнительный. директор Ассоциации Константин Васюк.

Уже год украинские разработчики работают над решениями, помогающими ВСУ получить технологическое преимущество над врагом. На третий день после вторжения России о создании кибервойск заявили в Минцифри, сейчас у них насчитывается до 250 тысяч специалистов из разных стран.

Кроме IT-армии волонтеры начали приобщаться к созданию других проектов помогающих не только военному, но и гражданскому населению во время войны.

Лишь одна из IT-компаний EPAM за 2022 год реализовала 15 проектов, направленных на защиту органов власти, поддержку защитников и волонтеров. Одним из важнейших является логистическая платформа Сustoms.help.gov.ua, разработанная по запросу Офиса президента. "За год в Украину завезли более миллиона тонн гуманитарного груза. Из-за большого количества запросов от волонтеров возникла потребность в специальном сервисе. Онлайн-платформа позволяет контролировать поступление гуманитарной помощи. Разработка упростила процесс оформления гуманитарных грузов, благодаря чему декларирование онлайн стало быстрее в 2-3 расскажет руководитель регионального офиса EPAM Сергей Гаращук.

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Еще один полезный для страны проект – платформа для аграриев Аgrostatus.org. В Министерстве агрополитики отмечают, что посевная-2022 стала самой сложной за 30 лет. Перед ее стартом нужно понимать состояние агросектора и планы украинских фермеров. Именно в этом помогла созданная платформа.

Команды YouControl, Artellence и СБУ создали приложение «Тех, кто», которое помогает идентифицировать людей, проходящих через блокпосты. Разработка оценивает соответствие фотографии в паспорте, параллельно проверяет базы розыска, реестры террористов и коллаборантов. Система работает с открытыми данными и не сохраняет персональные данные.

Другое украинское решение Green Night может превратить смартфон в прибор ночного видения, а приложение е-ППО позволяет пользователям передать ВСУ координаты нахождения российских беспилотников.

Однако самым первым и популярным приложением в Украине является «Воздушная тревога». Программа позволяет получать уведомления о различных видах воздушных тревог в конкретном регионе. В Минцифри подсчитали, что приложение скачали более 5 миллионов украинцев.

Кстати, самое популярное государственное приложение "Дія", которое облегчило жизнь многим украинцам, его также начинали создавать как волонтерский проект. В настоящее время 18 миллионов украинцев активно пользуются им. Эта разработка уже заинтересовала около 10 развитых стран, планирующих оцифровать часть государственных услуг. Украинские ІТ-эксперты видят схожую тенденцию и в "оборонных программах", отмечая, что на международных форумах европейские коллеги активно изучают опыт и советы украинцев.

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