От Вильнюса до Вашингтона: как Украине получить приглашение вступить в НАТО

Хоть Вильнюсский саммит НАТО и не стал для Украины холодным душем, впрочем, политического приглашения вступить в Альянс Киев так и не получил. ТСН.ua уже писал, что произошло это из-за категоричной позиции США.

Еще одна причина, почему Украине не удалось получить политическое приглашение вступить в НАТО на Вильнюсском саммите? — слишком запоздалые консультации наших властей с партнерами по Альянсу. Многие наблюдатели (некоторые сознательно) путали запрос официального Киева: якобы украинцы просили сразу членство, а не приглашение. Если Украина стремится получить положительный ответ уже через год в Вашингтоне, важно проводить необходимую работу уже сейчас.

Украина уже начала подготовку к юбилейному Вашингтонскому саммиту НАТО, который состоится в июле 2024 года. И на этом пути важно понимать наши главные вызовы и задачи, чтобы не повторить ошибок Вильнюса:

1. Риски от неприсоединения. Решение в Вашингтоне будет в значительной степени зависеть от успехов украинского контрнаступления, ситуации на фронте в целом и слабости России. Впрочем, в рамках дискуссии должно идти речь не только о рисках от членства Украины, но и о рисках от неприсоединения Украины к НАТО. Без членства Украины регион и дальше будет уязвимым, а нестабильность и хаос будут определяющими характеристиками.

2. Неформальную работу нужно начинать уже сейчас. Неформальные переговоры об "условиях" или "критериях" для приглашения должны начаться уже сейчас (необходимо договориться об ускоренном пути вступления, как только эти условия будут выполнены). Украина должна сотрудничать со странами Центральной Европы, Скандинавии для создания своего рода "лоббистской группы", которая продвигала бы идеи членства Украины в НАТО. Несомненно, важно расширять круг друзей в обеих партиях США – Демократической и Республиканской.

3. Найти правильные доводы. Важно, чтобы будущие союзники Украины поняли, что членство Украины в НАТО не бремя (или "ловушка"), а преимущество. К примеру, США могут воспринять аргумент о том, что боевой опыт украинцев соответствует стратегическому видению НАТО. Согласно оборонным планам страны Альянса должны быть готовы развернуть стотысячное боеспособное войско в пределах 10 дней. Первая линия обороны, очевидно, будет европейской, и здесь Украина может сыграть ключевую роль.

4. Польза от Совета Украина-НАТО. Этот общий орган, начатый на Вильнюсском саммите, должен стать больше, чем политическим форумом. Он как раз может превратиться в площадку для обсуждения, согласования необходимых критериев, которые в конечном итоге приведут к приглашению, а затем и к членству Украины в НАТО.

5. Воспользоваться возможностями промежуточного периода. США настаивают, чтобы Украина получала многостороннюю поддержку для укрепления обороноспособности, не зацикливаясь на вопросе вступления в НАТО. Вопрос членства (или даже приглашения) в Альянс, как считают в Вашингтоне, сможет возникнуть только после окончания войны. Украина, однако, должна усиливать свою взаимосовместимость с НАТО в разных областях уже сейчас, чтобы быстро вступить в Альянс, как только это будет разрешать обстоятельства. Все модели безопасности (заверения, обязательства, "гарантии"), которые предлагаются как заменители членства в НАТО, должны носить только промежуточный, временный характер.

Как увеличить шансы Украины на получение приглашения во время саммита НАТО в Вашингтоне в следующем году? Центр "Новая Европа" задал этот вопрос американским и европейским экспертам. Ответы публикуем в рамках традиционной рубрики на ТСН.ua – "Новая Европа интересуется".

Эрик Чиарамелла, старший аналитик, Carnegie Endowment for International Peace (США)

Вильнюсский саммит показал, что Украина и страны-члены НАТО действуют в соответствии с разными концептуальными рамками. Все, включая президента Зеленского, соглашаются с тем, что Украина не может вступить в НАТО до окончания войны. Однако Украина все-таки хочет получить приглашение уже сейчас, полагая, что это станет однозначным сигналом для Кремля. Большинство членов Североатлантического союза, включая США, рассматривают приглашение иначе: как договорное обязательство. Они считают, что предоставление приглашения, когда нет четкого пути для его соблюдения – другими словами, когда не видно конца войны, – может ударить по доверию к Альянсу. Прошение Украины о предоставлении четкого графика вступления в Альянс противоречит такому видению: союзники не хотят давать обещание, которое они не смогут выполнить.

Именно поэтому США настаивают на создании многосторонних рамочных соглашений по укреплению обороноспособности Украины на промежуточной основе. Готовясь к Вашингтонскому саммиту, Украина должна сосредоточиться на том, чтобы сделать эти промежуточные меры максимально надежными и связанными с процессом вступления в НАТО. Перед Украиной стоят две основные цели: сделать украинскую армию сильнее и лучше противостоять российской агрессии, а также согласовать военную доктрину, тактику, оборонные закупки Украины с доктриной, тактикой и оборонными закупками Альянса. Достижение этих целей поставит Украину в лучшую позицию для вступления в Альянс после окончания войны.

Майкл Киммедж, профессор истории в Католическом университете Америки и старший научный сотрудник в Center for Strategic and International Studies (CSIS, США)

Украина выдвинула убедительные дипломатические аргументы по присоединению к НАТО. Вопрос вступления Украины прозвучал в повестке дня в 2023 году по-новому. Оно стало основным пунктом обсуждения во время Вильнюсского саммита НАТО в 2023 году. Теперь не только политические деятели хорошо разбираются в теме (действующих и будущих) отношений между Украиной и НАТО, но эти новые знания пронизали в целом публичные дискуссии по европейской безопасности в США и по всей Европе. Украинская дипломатия сделала все, что могла сделать, и, наконец, был преодолен определенный концептуальный порог в Вашингтоне и европейских столицах.

Поэтому задача, которая стоит перед Украиной, не является исключительно дипломатической. Оно не лежит в плоскости стратегической коммуникации. Это военная задача. Сотрудничая со своими партнерами, многие из которых являются членами НАТО, Украина должна достичь двух целей, прежде чем сможет приблизиться к членству в Альянсе.

Во-первых, Украина должна вернуть как можно больше территорий, сделав себя неуязвимой для российских атак.

Во-вторых, Украина должна развить в Москве, Кремле и среди рядовых российских граждан ощущение бесперспективности их усилий. Когда Россия поймет, что она не получит ничего в результате продолжения войны и что ее война бессмысленна, появятся условия не только для прекращения конфликта, но и для того, чтобы НАТО открыло свои двери для Украины.

Камиль Гранд, почётный член European Council on Foreign Relations (ECFR), бывший помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям (в 2016-2022 годах, Франция)

Результаты Вильнюсского саммита не оправдали ожидания многих украинцев (и многих сторонников четкого курса Украины на вступление в НАТО). Формулировкой Вильнюсского саммита не хватало четкости, они не указывали точной даты или четкого процесса вступления в НАТО, но, однако, они открывают путь к членству, поскольку ни один из членов Альянса не возражал против этого в принципе. Сейчас критически важно опираться на этот результат для дальнейшего прогресса.

Во-первых, создание Совета Украина-НАТО позволяет Украине углубить свои отношения с НАТО. Совет Украина-НАТО должен быть чем-то большим, чем обычным политическим форумом, а новый формат сотрудничества должен быть утвержден и использоваться в многочисленных комитетах, чтобы подготовить Украину к формальным аспектам членства.

Во-вторых, отказ от Плана действий по членству делает процесс более политическим, чем бюрократическим, поэтому крайне важно сохранить импульс и достичь консенсуса по приглашению на Вашингтонском саммите.

И последнее, но не менее важное: уже сейчас необходимо начать серьезный разговор об "условиях" для получения приглашения, чтобы достичь согласованного понимания того, что означает "послевоенный период", и договориться об ускоренном пути к вступлению, как только эти условия будут выполнены.

Пьер Арош, преподаватель международных отношений и международной безопасности Лондонского университета королевы Марии (Франция)

Одна из главных причин нерешительности Вашингтона по поводу членства Украины в НАТО заключается в беспокойстве: вступив в НАТО, Украина, по сути, станет обузой для американской армии при отсутствии надежной европейской "опоры" в Альянсе. Американская верхушка испытывает все большее беспокойство из-за такой перспективы еще и учитывая тот факт, что и республиканцы, и демократы стремятся наконец-то сделать "разворот" в сторону Азии, чтобы США могли сосредоточить свои усилия на сдерживании возможной китайской агрессии против Тайваня.

Хорошая новость заключается в том, что это препятствие не является абсолютным, его можно преодолеть. В рамках НАТО сторонники Украины должны подчеркивать, что первая линия обороны Альянса будет преимущественно европейской – согласно модели вооруженных сил НАТО, 100-тысячный контингент должен быть готов к бою менее чем за 10 дней. Кроме того, в процессе вступления Украины в ЕС, ее оборонный комплекс будет интегрироваться в оборонную технологическую и промышленную базу ЕС.

Эти меры будут означать, что вступление Украины в НАТО — это не "ловушка" для американских войск, а решающий элемент европейской линии обороны, и что воспринимать Украину иначе, чем других европейских союзников, было бы глупо.

Ульрих Шпек, независимый внешнеполитический эксперт (Германия)

Наиболее перспективный путь для политического приглашения Украины в НАТО – военная победа Украины. Соотношение сил должно выглядеть благоприятно для Украины: сильная Украина и слабая Россия. Но этого недостаточно. Необходимо преодолеть два страха.

Безусловно, самым большим страхом в Вашингтоне и Берлине является российская эскалация, которая может привести к войне с Западом.

Другой страх состоит в том, что Украина, возможно, не будет действовать ответственно в отношениях с Россией.

Однако дискуссия должна идти не только о рисках членства, но и о рисках неприсоединения Украины. Без членства в НАТО Украина должна нарастить объемы вооружения (возможно даже получить ядерное оружие), иначе весь регион погрузится в нестабильность и хаос. Киев должен сотрудничать со странами Центральной Европы и Скандинавии, чтобы создать лоббистский блок для продвижения интересов Украины. Также важно взаимодействовать с представителями Демократической и Республиканской партий США. Многие на Западе боятся наступления момента, когда Россия в конце концов осознает, что не сможет покорить Украину снова. Вот почему важно сделать членство в НАТО поэтапным процессом, когда переход к вопросу членства на определенном отрезке времени не будет восприниматься серьезной проблемой. В конце концов, Украина получит членство в НАТО, если будет преобладать мнение о том, что Россия не рискнет начать войну с США через Украину, и что риски невступления Украины намного выше, чем потенциальные риски вступления.