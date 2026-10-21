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От войны на истощение до уничтожения: какие цели выбирает Путин на западе Украины
Россия направляет воздушный террор на запад Украины: военный эксперт назвал главные цели врага.
Российские оккупационные войска смещают акцент воздушных атак на западные регионы Украины. Уже несколько дней противник наносит удары по Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях. В результате вражеских ударов в разных уголках страны возникают пожары, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
На западе Украины Путин стремится достичь массированности и непрерывности атак — по аналогии с Киевом, когда воздушные удары с применением реактивных дронов продолжались постоянно с конца августа по середину октября, фактически парализуя жизнь города. Следовательно, тактика российского воздушного террора расширяется на новые территории.
Ставка на баллистику и реактивные БПЛА
По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, Кремль продолжает применять средства, которые считает наиболее эффективными на нынешнем этапе — это баллистические ракеты и реактивные беспилотники.
«Россияне свернули или уменьшили производство дронов на двигателях внутреннего сгорания и наращивают производство реактивных беспилотников, что позволяет планировать и организовывать такие атаки. А что касается целей, то Путин задался целью распространить воздушный террор, который до этого применялся по Киеву и области, а также Одессе, плюс они периодически выбирали для атак еще какой-то регион. Сейчас этот террор переносится в западные регионы, по которым активно не применяли эти средства воздушного нападения», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.
От войны на истощение до войны на разрушение
Эксперт отмечает: Россия стратегически перешла от войны на истощение к войне на разрушение. На западе Украины под ударами оказываются АЗС, ТРЦ, гипермаркеты, склады, электроподстанции и жилые дома.
«После разрушительных атак в Киеве и столичном регионе, россияне взялись за тоже самое, но уже на западе страны. Под атаками сейчас, в первую очередь, военные объекты и объекты энергетики. Противник пытается оставить эти регионы без электроэнергии перед наступлением холодов. Также атаки западных областей противник связывает с тем, что через эти регионы проходят основные логистические маршруты, поэтому пытаются их перерезать нанося воздушные удары по складам и логистическим центрам», — отмечает военный эксперт.
Что будет с Киевом и возможна ли остановка эскалации?
В то же время генерал-лейтенант добавляет, что Путин не оставит в покое столицу. Удары по Киеву будут продолжаться, хотя, возможно, с несколько меньшей интенсивностью, о чем свидетельствуют последние обстрелы баллистики и удары реактивными «Шахедами» во вторник.
«Удары и по Киеву и по западным регионам будут продолжаться. Путин не намерен к остановке эскалации с воздуха. Тем более что у нас до сих пор не хватает средств для отражения этих атак. Возможно, что-нибудь изменится после трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си 18-19 ноября на экономическом форуме, где эти трое могут обсуждать вопросы войны в Украине. Конечно, если такая встреча состоится. Но пока Путин выбирает только наращивание ударов, поэтому они и происходят. Нам нужно думать, как в этих сложных условиях защищаться и работать в условиях зимы, если и западные регионы существенно пострадают от российских атак», — заключает Игорь Романенко.