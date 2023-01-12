От "возьмем Киев за два дня" - к "поедем в Гаагу": как за 10 месяцев войны меняется риторика пропаганды

Российские пропагандисты растеряли победный угар, но не перестают удивлять своими враньем. Не прекращает лгать и Путин и его подручный Лукашенко, однако теперь они говорят совсем не то, что в начале войны, говорится в ТСН.

"В горячей войне мы Украину победим за 2 дня" — твердила с экрана пропагандистка Маргарита Симоньян.

Эту знаменитую фразу на разные лады повторяли все главные лжецы на всех российских телеканалах, но уже через месяц пришлось придумывать объяснение, почему победить украинцев не получается. "Ни о каком скором решении речь не идет, потому что противостоим армии — вторая в Европе после нашей, которую 8 лет готовили", — тогда заговорил Владимир Соловьев.

Переобуваться в воздухе пришлось не только московским болтовням. “Эта война будет длиться максимум 3-4 дня! Там некому будет против нас воевать! Пока они развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы будем уже стоять возле Ла-Манша” – сначала звучало от Лукашенко.

“Мы категорически не принимаем ни одной войны! Мы делали и делаем, чтобы войны не было. Мы никому не угрожаем и не собираемся и не будем этого делать», — позже утверждал самопровозглашенный белорусский руководитель.

Лукашенко окончательно превратился в посмешище из-за несуразной лжи о превентивном ударе по Украине, которая якобы планировала напасть на Беларусь. Соцсети заполнила целая лавина мемов, где пользователи насмехались над Лукашенко.

Чтобы как-то оправдать агрессию, российская пропаганда снова завела старую пластинку с безумными лжецами о боевых комарах, биолаборатории или зараженных гусей. "Птицы, их заражали, потом рассчитывалась траектория их перелета через Россию — это абсолютно фашистская попытка истребления славянского этноса", — убеждал с экранов и российский режиссер Никита Михалков.

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Однако даже такой отборочный бред не смог заретушировать фиаско на фронте. Через несколько месяцев россияне начали что-то подозревать, рейтинги российских пропагандистских шоу обрушились, а у самих пропагандистов стали сдавать нервы.

Причины нападения на Украину каждый раз были другие — то Украина якобы угрожала России и Беларуси, то ее саму якобы спасали от засевших в Киеве нацистов. Вдруг в декабре Путин, который до того божился, что не посягает на чужую землю, похвастался захватом новых территорий.

“Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. В то же время в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому ничего не собираемся навязывать силой. Появление русских войск под Киевом связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс. Но вы упомянули, что появились новые территории. Ну вот такой же значимый результат для России”, — утверждал в своих выступлениях Путин.

Пропогандистка Симоньян с ним соглашалась: “Украина – совсем не маленькая страна. По европейским меркам такая огромная... Надо бы ее укоротить. Чем мы с успехом, слава Богу, и занимаемся”.

Но ратные успехи путинского воинства настолько скромны, что рапортуя о сотнях уничтоженных "Хаймарсов", генерал Конашенков заодно жалуется на новые смертоносные разработки украинцев. "Националистические батальоны используют так называемые бандероавтомобили", — заявлял он.

"Никто не готовился к такой войне, никто не рассчитывал на такую великую войну! Никто не исходил из того, что все 50 стран НАТО впишутся за Украину! Да и армия у нас не большая, не рассчитанная на столь грандиозные войны”, — уже заявляет в эфирах Ольга Скабеева.

Теперь вместо угроз и уверенности в скорой победе пропагандисты транслируют с экрана растерянность и иногда откровенный страх. “Не дай Бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но если вдруг что-то произойдет и наша страна не сможет победить. Тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены к каждому без исключения… Сторонник ли он путинского режима или мимо проходил – неважно! Виноваты будем все”, — понимает Скабеева.

Уже готовятся к Гааге: риторика пропагандистов в России изменилась

Следует обратить внимание, что в этом изречении она мимоходом назвала российские власти "путинским режимом". Вместо агрессивного визга о "дойдем до Ла-Манша" от хорошо оплачиваемых поклонников войны, теперь все чаще можно услышать прогнозы будущего поражения. “Мы можем не пугать народ, но точно могу сказать, что этими силами мы дойти до Киева не сможем... Они поставят такие, которые и в Москву будут добивать, и до Урала будут добивать! Если кто-то сомневается, то это просто наивные люди”, — говорят российские эксперты в ток-шоу на пропагандистских каналах.

“Следует нам проиграть эту войну и я просто поеду на пожизненное в Гаагу. После чего меня отправят в Киев и там повесят. В этом нет никаких сомнений”, — говорит о своем будущем террорист Игорь Гиркин.

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