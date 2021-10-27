От взрыва в садике в Киевской области без окон и дверей оказались соседние хозяйства

От взрыва в садике в Киевской области без окон и дверей оказались соседние хозяйства

Садик возможно заработает не раньше, чем через через две недели.

Взрыв в детском саду в Киевской области: уже известная предварительная причина — утечка бытового газа. В селе Кодаки вчера после обеда буквально разнесло пищеблок детского сада. Пострадавших нет, в дошкольном заведении к моменту разрыва никого не было.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Развалившиеся стены и огромная дыра – все что осталось от пищеблока. Само же помещение детского сада в метрах 30 от места взрыва.

Включить тепло накануне в сад приехали газовики. В помещении котельной и пищеблока сняли пломбы, начали отапливать и уехали. Как через час раздался взрыв.

Олег — оператор газовой котельной — единственный, кто на момент разрыва находился в помещении. «Я не понял сразу, смотрю стекло вылетело, вышел тихонько, а там стоит пыль и все», – рассказывает мужчина.

Там, где сидел он только выбило окна. Пищеблок, за стеной, взрывной волной повалил на землю. «Будем отмечать еще один день рождения», – рассказывает мужчина.

Взрыв был такой силы, что выбило даже стекла детской спальни. Но в саду заведующая аварию не комментирует.

Посещает дошкольное учреждение 38 детей. Из-за холодных батарей вчера родители решились привести только троих. Но и тех забрали домой еще до взрыва. «Были дети в садике, но так как не отапливалось их забрали домой. Мы были все на одном перерыве», — сообщают в садике.

Взрыв в детском саду в селе Кодаки мог быть вызван утечкой бытового газа | Новости Украины

Теперь с утра в саду убирают остатки стекла из детских кроваток. Забот прибавилось и жителям соседних домов. «Взорвалось хорошо. Видите, окон нет нигде, дверь из курятника унесло. А рядом в здании веранда от стены отошла», — рассказывают хозяева пострадавшего хозяйства.

На месте разрыва понемногу разбирают завалы. Что случилось – должны установить специалисты. По предварительной версии, разгерметизация газовой трубы. "Может труба сгнила, оно же старое все", — говорят в котельной.

Это единственный в селе садик. И когда он снова сможет заработать, будет решать комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас речь идет о том, что прежде всего необходимо будет заменить окна в детском саду, тогда уже в его помещении оборудовать меньшую кухню. Ну и возобновить отопление. Вероятно – вместо газового будут запускать твердотопливный котел. И если все сделать быстро – предполагает староста села, вернуться в садик дети смогут по меньшей мере через две недели.

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