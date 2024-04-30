От взрывов в Крыму покраснело небо: под ударом военный аэродром оккупантов

Во временно оккупированном Крыму утро снова началось не с кофе. Местные телеграммы-каналы пишут о ночных взрывах над Симферополем. В Джанкое же произошла забастовка. По предварительной информации, ВСУ снова попали по тамошнему военному аэродрому. Среди россиян есть погибшие.

Чем на этот раз били ВСУ по Крыму, как опять все проспало российское ПВО и почему это только начало? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

В Крыму снова хлопок

С самого вечера 29 апреля во временно оккупированном Крыму россиянам было очень неспокойно. Около 9 вечера они начали взывать об угрозе БПЛА и с испуга даже закрыли Крымский мост. А уже около 1 ночи жаловались на бавовну в Симферополе.

Горячее было повсюду

По словам российских пабликов в Крыму, взрывы раздавались чуть ли не по всему полуострову и их слышали десятки: в Евпатории, недалеко от Симферополя и в самом городе, а также в Джанкое. Ни один из крымских гауляйтеров на взрывы никак не отреагировал, тем более ничего не сказал о последствиях ударов. Местные паблики пишут, что все сбили. Осталось понять, чем именно избивали: аэродромами или кораблями? По этому поводу посмеивался над россиянами советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



“Крым снова все сбил близко к земле. Каким аэродромом или кораблем узнаем из официального сообщения Ген Штабу, а россияне продолжат есть инфолайно с лопаты. Доброе утро, страна!», — написал он.

Яркая работа ВСУ

А последствия хлопка в Крыму яркие. По данным Телеграмм-канала ASTRA ВСУ снова попали по авиабазе кафиров в Джанкое. От взрывов и пламени небо там мгновенно покраснело.

Это еще не все

В Украине официально очередной удар по Крыму пока никак не комментировали. Но если верить СМИ, то россиянам в Крыму теперь будет гораздо тяжелее, а главное горячее. Как накануне заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США уже начали поставку оружия Украине в рамках последнего пакета помощь в 1 миллиард долларов. А это значит, что Украина не только уже совсем скоро получит новое необходимое оружие, в том числе больше ракет ATACMS, но и может уверенно и без экономии использовать бывшие в запасе.

Напомним, в Politico ранее писали, что Пентагон передал Украине дополнительные ATACMS еще в марте. Именно ими ВСУ ударили по авиабазе кафиров в Джанкое еще 17 апреля. Тогда двумя ракетами были уничтожены 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления средствами ПВО; аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М", написали в ГУР.

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