"От взрывов вздрагивают окна": житель Херсона рассказал, как Россия бьет по скоплению людей

В Херсоне сегодня очень жарко. Местные жители сообщают о постоянных прилетах ракет оккупантов по городу.

"Я слышал звуки прилетов, видел дым у вокзала, потому что живу неподалеку. Обстрелы и сейчас продолжаются. Было довольно громко. Ракеты попали по железнодорожному вокзалу, "Эпицентру", магазину АТБ. Также попадание зафиксировано по детскому саду, к счастью, там не было детей – детсады в городе закрыты. Говорят о более 10 погибших. Враг бьет по местам массового скопления людей", — рассказал сайту ТСН. ua местный житель Дементий Белый.

По его словам, местные власти рекомендуют жителям находиться в укрытиях и без особой необходимости не передвигаться по городу. А с вечера 5 по 8 мая в городе вводится непрерывный комендантский час.

"От взрывов вздрагивают окна. Я живу неподалеку от вокзала, но последствий попадания не видел. Сегодня враг бьет по местам скопления людей. Разрушений по городу много, и люди массово посещали «Эпицентр», чтобы приобрести строительные материалы для ремонта, а враг бьет ракетами по магазину. От вокзала у нас отходит эвакуационный поезд. После сегодняшнего прилета там пострадал волонтер – сейчас он попал с ранением в реанимацию. А попадание в магазин АТБ – это вообще ужас", — добавляет Дементий Белый.

Обстрел Херсона и области 3 мая

Российские террористы весь день обстреливают Херсон. оккупанты полицелили по карете скорой помощи. К счастью, медики не пострадали.

Из-за утреннего обстрела гипермаркета "Эпицентр" в Херсоне три человека погибли, еще четверо — получили ранения.

Россияне убили трех энергетиков, выполнявших аварийно-восстановительные работы вблизи села Степановка.

Также враг гатив по Михайловке, Гавриловке, Тягинке, в Токаревке во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина, в Ивановке – ранен 61-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что российские террористы в среду, 3 мая, беспощадно обстреляли Херсон и область. Известно о 16 погибших. Из-за действий россиян пострадал ребенок, он в тяжелом состоянии.

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