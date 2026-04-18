От яда нет лекарства: во Львове врач умер после салата из «черемши», его жена борется за жизнь

Во Львове скончался 67-летний спортивный врач Зиновий Полянский. Его жена находится в больнице с отравлением. Трагедия произошла из-за отравления салатом, в который попали листьями растения, которое продали как черемшу.

Как черемшу спутали с ядовитым растением и где приобрели зелень, которая привела к смертельным исходам, говорится в сюжете ТСН.

Сын умершего врача Станислав Полянский рассказал, что мамы 6 апреля приобрела черемшу в регулярно посещаемом магазинчике. На прилавке она увидела это растение и решила взять потому что часто делала этот салат из черемши.

«Мама принесла растение домой. В тот же день сделала салат. Он ей показался горьким. Когда вернулся папа, мама принялась разогревать ему еду. Пока этим занималась, отец съел довольно большую порцию салата», — рассказал мужчина.

Однако после употребления салата обоим родителям стало плохо уже через несколько часов.

ТСН разыскала продавца. Комментировать что-либо на камеру он отказался. Впрочем, рассказал, что растение ему оставил неизвестный мужчина, а покупатели могли брать его бесплатно.

В свою очередь, Станислав Полянский рассказал, что в тот день продавец вроде бы продал черемшу четырем людям.

«Я также предупредил его — как только родители отравились, чтобы он больше не продавал ничего такого, потому что последствия могут быть очень большими», — говорит сын врача.

По словам мужчины, его родители не сразу обратились в больницу, а только на следующий день после отравления. Не считали, что отравление тяжелое, принимали обычный «уголь». Когда же он приехал к ним, то вызвал скорую помощь.

«Обоих родителей госпитализировали, но лучше им не становилось. У отца были сопутствующие заболевания. На седьмой день после отравления отец скончался. Он был необычайно хорошим человеком, участвовал во многих соревнованиях как врач», — вспоминает Станислав.

Его 70-летняя жена до сих пор находится в больнице. Ее состояние уже стабилизировалось, говорят врачи. У женщины улучшились общие и лабораторные показатели. Пациентка из тяжелого состояния переведена в состояние средней степени тяжести.

Что привело к столь тяжелому отравлению

ТСН обратилась к специалистам ботанического сада. Там рассказали, что черемша или лук-медвежонок имеет выраженный запах чеснока, которого нет у опасных аналогов. Также у растения характерный лист — очень мягкий на ощупь с обостренной верхушкой.

Специалисты говорят, подобный вид выглядит также чемерицей. Впрочем, это растение ядовито и имеет существенные отличительные признаки. У нее отчетливо полосованы листья.

Более похож на черемшу — безвременник или колхицин. Однако верхушка ее листа не такая заостренная, а немного округлая. Это растение смертельно ядовито и медикаментов против него нет. Медики используют только симптоматическое лечение.

Колхицин — ядовитое, опасное, смертельно опасное вещество, очень быстро останавливающее деятельность органов человека.

Черемша занесена в «Красную книгу». Однако часто выращивают ее в огородах или в садах. Она растет весной и является отличным ингредиентом салатов. Но нужно быть слишком осторожным, чтобы не спутать с другими опасными растениями.

