Как за 34 года изменились ВСУ: от ядерного разоружения и "голодных лет" до робокомплексов
ТСН показал фильм о 34 годах ВСУ - от "голодных лет" до технологизации и войны с РФ.
Завтра, 6 декабря, наше войско будет отмечать свой 34-й день рождения. К этой дате корреспондент ТСН Наталья Нагорная подготовила специальный фильм, в котором собрала 20 ключевых, положительных и отрицательных, фактов об эволюции Вооруженных сил Украины от Независимости до сегодняшнего дня.
Фильм смотрите по ссылке: ТОП 20 СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ АРМИЮ УКРАИНЫ ЗА 34 ГОДА! Эксклюзив ТСН ко Дню ВСУ
Фильм охватывает хронологические, политические и технологические аспекты становления украинской армии:
НАЧАЛОРОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ. Первые годы войны: как журналисты и военнослужащие увидели начало вооруженного вторжения в 2014 году.
НАЧАЛО ШИРОКОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ Переломный момент 2022 года: как изменились ВСУ и общество.
КОМАНДИРОВАНИЕ ВОЙСКАМИ Трансформация системы управления и принятия решений в Вооруженных силах.
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ВОЙСК. Внедрение инноваций в армии.
ЯДЕРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ. исторический факт и последствия отказа Украины от ядерного потенциала.
Ключевая роль волонтерства в обеспечении армии.
СПЕЦКОНТИНГЕНТ В ВОЙСКЕ — как воюют осужденные в армии.
СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ С НАТО — что нам дали совместные учения.
НАЗЕМНЫЕ РОБОТИЗОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ — толчок к быстрой роботизации.
ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ НОВОБРАНЦЕВ — изменение подходов в обучении военных.
ЖЕНЩИНЫ НА БОЕВЫХ ПОСТАВКАХ — как женщины воюют наравне с мужчинами.
ФОРТЕЦЫ ВОЙНЫ — как героизм защитников Донецкого аэропорта поразил всех.
МЕДИЦИНА ВОЙНЫ — о кардинальной трансформации медицинского обеспечения на фронте.
НОВАЯ ПАМЯТЬ — чествование павших: как сегодня провожают бойцов «на щите».
кАПЕЛАНЫ В ВОЙСКЕ — как они влияют на военных на фронте.
«ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ " — воспоминания о плохом обеспечении армии.
ОЧИ В НЕБЕ — как в Украине развивали дроны.
МИРОТВОРЦЫ - участие украинцев в иностранных миссиях.
АРМИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ - как зарождалось войско добровольцев в 2014 году.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА — символика украинского войска.
