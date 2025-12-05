Как за 34 года изменились ВСУ: от ядерного разоружения и "голодных лет" до робокомплексов

20 фактов о ВСУ / © ТСН

Реклама

Завтра, 6 декабря, наше войско будет отмечать свой 34-й день рождения. К этой дате корреспондент ТСН Наталья Нагорная подготовила специальный фильм, в котором собрала 20 ключевых, положительных и отрицательных, фактов об эволюции Вооруженных сил Украины от Независимости до сегодняшнего дня.

Фильм смотрите по ссылке: ТОП 20 СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ АРМИЮ УКРАИНЫ ЗА 34 ГОДА! Эксклюзив ТСН ко Дню ВСУ

Фильм охватывает хронологические, политические и технологические аспекты становления украинской армии:

Реклама

НАЧАЛОРОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ. Первые годы войны: как журналисты и военнослужащие увидели начало вооруженного вторжения в 2014 году. НАЧАЛО ШИРОКОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ Переломный момент 2022 года: как изменились ВСУ и общество. КОМАНДИРОВАНИЕ ВОЙСКАМИ Трансформация системы управления и принятия решений в Вооруженных силах. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ВОЙСК. Внедрение инноваций в армии. ЯДЕРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ. исторический факт и последствия отказа Украины от ядерного потенциала. Ключевая роль волонтерства в обеспечении армии. СПЕЦКОНТИНГЕНТ В ВОЙСКЕ — как воюют осужденные в армии. СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ С НАТО — что нам дали совместные учения. НАЗЕМНЫЕ РОБОТИЗОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ — толчок к быстрой роботизации. ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ НОВОБРАНЦЕВ — изменение подходов в обучении военных. ЖЕНЩИНЫ НА БОЕВЫХ ПОСТАВКАХ — как женщины воюют наравне с мужчинами. ФОРТЕЦЫ ВОЙНЫ — как героизм защитников Донецкого аэропорта поразил всех. МЕДИЦИНА ВОЙНЫ — о кардинальной трансформации медицинского обеспечения на фронте. НОВАЯ ПАМЯТЬ — чествование павших: как сегодня провожают бойцов «на щите». кАПЕЛАНЫ В ВОЙСКЕ — как они влияют на военных на фронте. «ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ " — воспоминания о плохом обеспечении армии. ОЧИ В НЕБЕ — как в Украине развивали дроны. МИРОТВОРЦЫ - участие украинцев в иностранных миссиях. АРМИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ - как зарождалось войско добровольцев в 2014 году. ИСТОРИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА — символика украинского войска.

Фильм смотрите по ссылке: ТОП 20 СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ АРМИЮ УКРАИНЫ ЗА 34 ГОДА! Эксклюзив ТСН ко Дню ВСУ