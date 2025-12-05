ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
125
2 мин

Как за 34 года изменились ВСУ: от ядерного разоружения и "голодных лет" до робокомплексов

ТСН показал фильм о 34 годах ВСУ - от "голодных лет" до технологизации и войны с РФ.

Наталия Нагорная
20 фактов о ВСУ

20 фактов о ВСУ / © ТСН

Завтра, 6 декабря, наше войско будет отмечать свой 34-й день рождения. К этой дате корреспондент ТСН Наталья Нагорная подготовила специальный фильм, в котором собрала 20 ключевых, положительных и отрицательных, фактов об эволюции Вооруженных сил Украины от Независимости до сегодняшнего дня.

Фильм смотрите по ссылке: ТОП 20 СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ АРМИЮ УКРАИНЫ ЗА 34 ГОДА! Эксклюзив ТСН ко Дню ВСУ

Фильм охватывает хронологические, политические и технологические аспекты становления украинской армии:

  1. НАЧАЛОРОССИЙСКОЙ АГРЕССИИ. Первые годы войны: как журналисты и военнослужащие увидели начало вооруженного вторжения в 2014 году.

  2. НАЧАЛО ШИРОКОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ Переломный момент 2022 года: как изменились ВСУ и общество.

  3. КОМАНДИРОВАНИЕ ВОЙСКАМИ Трансформация системы управления и принятия решений в Вооруженных силах.

  4. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ВОЙСК. Внедрение инноваций в армии.

  5. ЯДЕРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ. исторический факт и последствия отказа Украины от ядерного потенциала.

  6. Ключевая роль волонтерства в обеспечении армии.

  7. СПЕЦКОНТИНГЕНТ В ВОЙСКЕ — как воюют осужденные в армии.

  8. СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ С НАТО — что нам дали совместные учения.

  9. НАЗЕМНЫЕ РОБОТИЗОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ — толчок к быстрой роботизации.

  10. ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ НОВОБРАНЦЕВ — изменение подходов в обучении военных.

  11. ЖЕНЩИНЫ НА БОЕВЫХ ПОСТАВКАХ — как женщины воюют наравне с мужчинами.

  12. ФОРТЕЦЫ ВОЙНЫ — как героизм защитников Донецкого аэропорта поразил всех.

  13. МЕДИЦИНА ВОЙНЫ — о кардинальной трансформации медицинского обеспечения на фронте.

  14. НОВАЯ ПАМЯТЬ — чествование павших: как сегодня провожают бойцов «на щите».

  15. кАПЕЛАНЫ В ВОЙСКЕ — как они влияют на военных на фронте.

  16. «ГОЛОДНЫЕ ГОДЫ " — воспоминания о плохом обеспечении армии.

  17. ОЧИ В НЕБЕ — как в Украине развивали дроны.

  18. МИРОТВОРЦЫ - участие украинцев в иностранных миссиях.

  19. АРМИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ - как зарождалось войско добровольцев в 2014 году.

  20. ИСТОРИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА — символика украинского войска.

