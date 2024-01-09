От яиц по 17 грн для ВСУ до элитной недвижимости в Хорватии: как "озолотилась" поставщица из белоцерковского клана

Продавала яйца по 17 гривен, а купила несколько отелей за границей на пару миллионов евро. Такое состояние себе заработал бизнес-меньший, который поставлял продукты военным.

Все подробности громкого расследования журналистов и имя женщины рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

"Золотые яйца" и юмор украинцев

"Золотые" яйца по 17 гривен для бойцов Вооруженных Сил Украины озолотили их поставщик. Вы точно помните эту эпопею, тогда еще министром обороны был Резников, поэтому напомним, с чего все началось. Зашкварные суммы за яйца заметили журналисты, а объяснить их стоимость пытались и военные. И хотя смешно с этого не было, украинцы смогли и здесь побеседовать.

Что сказал бывший министр?

Но у тогдашнего министра была своя версия. Мол, только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. И весь скандал назвал "теорией заговора", а на самом деле это якобы — обычная техническая ошибка, допущенная поставщиком. И пока Резников открещивался от фактов, ДБР задержало предпринимателей замысловатой схемы, продававших среди прочего военным яйца по 17 гривен.

Новая фигурантка, которая покупала отели за границей

Но руки дошли, похоже, не до всех. На днях журналисты выяснили новую интересную информацию. Среди тех, кто по завышенным ценам "пихал" в минобороны яйца, фигурирует и Татьяна Глиняна. Женщину "сдали" со всеми подробностями ее роскошной жизни за границей. Об этом говорится в расследовании Артема Ильина в NV Бизнес. Как отмечается, собеседник "NV Бизнес", который ознакомлен с гостиничным бизнесом в городе Сплит, что в Хорватии, рассказал, что как минимум 3 гостиницы только в этом городе принадлежат украинке Татьяне Глиняной.

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По данным местного бизнес-реестра журналисты установили, что счастливой владелицей Глиняна стала с осени 2023 года, поэтому теперь она бенефициар компаний Zen Adria doo, Pigment doo, Mimoza doo. А в еще одной фирме Nazarii doo она стала основательницей еще в 2016 году. Место регистрации Nazarii doo в Бреле, которое, скорее всего, также является местом регистрации лично Татьяны Глиняной.

Именно этот адрес указан в одном из хорватских реестров. Итак, теперь в собственности поставщика продуктов питания в ВСУ есть по меньшей мере 4 гостиницы. К примеру, бутик-отель "Mirari" имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше. Отель "Ora" на 4 звезды имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек. Бутик-отель "Luxe" тоже с 4 звездами имеет 30 номеров, ресторан, SPA-центр и конференц-комнату на 8 человек. Ну и на десерт 5-звездочный отель "Posh", который имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, SPA-центр.

По предварительным оценкам, для покупки этих гостиниц понадобится более 10 млн. долларов. И конечно, это не окончательная цена, потому что, по словам собеседников издания, еще в 2023 году в отеле Мирари Глиняна провела реновацию и там до сих пор ведутся строительные работы.

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Кто она?

Ну а теперь расскажем, кто это такая и где зарабатывается такое состояние. Так вот, Татьяна Глиняна лично была основательницей в компаниях так называемой "белоцерковской группы", которые в разное время были, или являются крупными поставщиками продовольствия для военных. Это ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "УкрПрод Аккорд ВР" и ООО "Гранд консалт". К слову, в актуальных контрактах с Минобороны очень завышены.

Например, в контракте, действовавшем во втором полугодии 2023 года, обычная гречка стоила 66 гривен за килограмм. А в контракте на первые три месяца 2024 гречка стоит 50 грн за килограмм. По данным Госстата, розничные цены на гречку в этот период постоянно были в полтора-два раза меньше. В июле гречка стоила 48 грн, к концу года цена опустилась до 32 грн. Просто сейчас гречку можно купить в разных магазинах по 26-30 гривен за килограмм.

Также в состав "белоцерковской группы" относятся другие юрлица, зарегистрированные уже на других физлиц. В том числе ООО "Актив компани", принадлежащее бизнес-партнеру внука Татьяны, Назария Березюка, Александру Дмитриевичу. ООО "Актив компани", которое и получило в конце 2022 года самый дорогой подряд Минобороны стоимостью более 13 миллиардов гривен с теми же "золотыми" яйцами по 17 гривен и картофелем по 22 грн.

Пережила всех

Эта Татьяна Глиняна — настоящий бизнесмен, ведь поставками пищи для ВСУ она занимается еще с 1995 года, то есть эта женщина пережила всех президентов и всех министров, несмотря на то, что ранее уже фигурировала по уголовным делам.

Например, в 2015 году, по сообщению издания "Наши деньги", Татьяна Глиняна и ее зять Руслан Березюк пытались дать взятку полковнику Нацгвардии за содействие победе в тендере по консервам в 10% от суммы контракта. Но тогда Глиняна вообще чудом не попала в приговор, а ее зятя Руслана Березюка приговорили к незначительному условному сроку.

Громкие скандалы в Минобороны

Но коррупционные схемы не заканчиваются. Кто и где провинился на самом деле, будет решать суд, однако когда найдутся лекарства, которые навсегда положат конец коррупции, неизвестно. Ведь в последнее время все больше и больше скандалов вылезает из Министерства обороны. Чего только стоит семья Гринкевичей, которые наворовали на обеспечении Вооруженных Сил Украины более миллиарда гривен, а вместо одежды для военных затарились крутыми тачками, земельными участками и домами.

Цифры вас шокируют

Чего ждать дальше – очень интересный вопрос. Ведь только за последние четыре месяца внутренний аудит Минобороны выявил нарушений более чем на 10 млрд. грн. Об этом заявил сам министр обороны Рустем Умеров.

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Виновных обещают наказать

Министр утверждает, что на все случаи реагируют жестоко, а с правоохранителями тесно прорабатываются все факты. Ну что ж, надеемся.

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