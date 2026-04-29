От заморозков до +24°C: когда в Украину придет резкое потепление

В мае в Украине ожидается потепление в мае / © Associated Press

Реклама

Киев сегодня выглядит как новогодняя открытка - столицу не то чтобы засыпало, но немного припорошило снегом. Однако похолодание продлится недолго и уже вскоре ожидается потепление.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Холодный финал апреля

По прогнозам метеорологов, погода будет оставаться переменчивой и достаточно холодной еще несколько дней. Столбики термометров будут колебаться в пределах +8°C...+13°C.

Реклама

Главные погодные риски ближайших дней:

Ночные заморозки: угроза сохраняется по всей территории страны.

Повторный снег: кроме столицы, осадки могут снова наведаться в западные области Украины.

Однако уже в конце недели воздух прогреется до более приятных +14°C...+16°C. Второй месяц весны завершится небольшими локальными дождями.

Майское потепление уже на пороге

Несмотря на нынешнюю аномалию, ждать настоящего летнего тепла осталось недолго. Уже со следующей недели синоптики прогнозируют существенное потепление. Весна наконец возьмет свое, и столбики термометров поднимутся до +24°C.

Реклама

Новости партнеров