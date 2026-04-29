От заморозков до +24°C: когда в Украину придет резкое потепление
Киев засыпало снегом в конце апреля: синоптики рассказали, сколько еще продлятся холода и когда в Украину наконец придет настоящее тепло до +24°C.
Киев сегодня выглядит как новогодняя открытка - столицу не то чтобы засыпало, но немного припорошило снегом. Однако похолодание продлится недолго и уже вскоре ожидается потепление.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Холодный финал апреля
По прогнозам метеорологов, погода будет оставаться переменчивой и достаточно холодной еще несколько дней. Столбики термометров будут колебаться в пределах +8°C...+13°C.
Главные погодные риски ближайших дней:
Ночные заморозки: угроза сохраняется по всей территории страны.
Повторный снег: кроме столицы, осадки могут снова наведаться в западные области Украины.
Однако уже в конце недели воздух прогреется до более приятных +14°C...+16°C. Второй месяц весны завершится небольшими локальными дождями.
Майское потепление уже на пороге
Несмотря на нынешнюю аномалию, ждать настоящего летнего тепла осталось недолго. Уже со следующей недели синоптики прогнозируют существенное потепление. Весна наконец возьмет свое, и столбики термометров поднимутся до +24°C.
