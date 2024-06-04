"От замужества толку не было": старейшая роженица Украины Подвербная впервые рассказала о своей жизни

Известная пенсионерка из Чернигова откровенно рассказала о том, как не сложилась ее жизнь и как будет отвоевывать дочь.

Новые обороты в эти дни начала набирать громкая история одной из самых известных семей Украины – Подвербных из Чернигова.

Напомним, речь идет о старейшей роженице Украины, 79-летней жительнице Чернигова Валентине Подвербной, которая в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения родила дочь Анну-Марию. Кроме того, что 13-летняя девочка живет в новой семье и заметно улучшила свое состояние здоровья, ее мать, Подвербная-старшая сегодня, 3 июня, в комментарии для ТСН.ua заявила, что вчера дочь во время визита домой якобы избила ее, Подвербную, зонтиком.

Рыдая, Валентина Подвербная впервые откровенно рассказала свою щемящую историю жизни и добавила, что единственный человек во всем мире, ради которого он живет – это ее дочь. До этого она очень редко общалась с журналистами. Теперь, когда есть безудержное желание вернуть изъятого ребенка, Подвербная решила рассказать тайны своей жизни.

"От замужества толку не было"

"Я родилась 14 апреля 1945 года в Чернигове. Моя мать была участником войны. Я работала медсестрой, поэтому знала о том, что существует искусственное оплодотворение. Будучи молодой, я была замужем, но толку никакого от этого не было. Тогда мне был 21 год. Сама разошлась с мужем. Деньги на искусственное оплодотворение собирала, зарабатывала благодаря тому, что торговала на базаре. Продавала консервы, продукты. Я очень хотела ребенка, а когда родила, то моему счастью не было предела. Дочь была и есть для меня смыслом жизни. Кроме нее у меня никого нет. Ни родственников, ни друзей", - рыдая еще больше, рассказывает Валентина Подвербная.

Немного успокоившись, добавляет: "Мне очень тяжело без нее. Меня наказали, забрав дочь от меня".

Свою дочь Валентина Подвербная характеризует так: "Куда ветер подует — туда она и идет. Что ей скажут, то она и слушает. Год назад Аня все то (посты о сложной ситуации, посты о якобы издевательствах — Ред.) написала в интернете, потому что та женщина ей все диктовала. Она провоцировала, что хочет ее забрать. Как же это - забрать моего ребенка. Я ее родила!".

Утверждает, что дочь избила зонтиком

По словам Подвербной, вчера дочь приходила к ней вместе с новой опекуном.

"Анна била меня зонтиком. Дитя мое било меня зонтиком из-за того, что я что-то сказала на ту женщину, которая является опекуном. Было больно, но уже прошло. А та (опекун – Ред) стояла и смеялась, хочет совсем у меня забрать ее. Для дочери я купила мандарины, апельсины, шоколадку, абрикосы, еще дала 200 гривен на мороженое Аня взяла", — утверждает Подвербная.

Кроме того, женщина говорит, что не одобряет то, что дочери запланировали сделать операцию на глазах.

"Сделают слепой!", – предполагает Подвербная. В свою очередь, в Черниговском облсовете неоднократно сообщали, что девочка нуждается в лечении и ее уже ждут врачи, чтобы исправить ситуацию.

К этому Подвербная добавляет, что вновь обратилась к адвокату, чтобы тот объяснил ей, сколько раз в неделю ей разрешено общаться с дочерью. Пенсионерка утверждает, что это уже второй адвокат, к которому она обращается за юридической помощью. О предыдущем юристе женщина высказалась оскорбительно.

Ремонт и оборудование квартиры

За прошедшие годы в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в квартире Подвербной якобы было грязно и такие условия не всегда соответствовали тем, в которых должен воспитываться ребенок. В социальных службах Чернигова на это отвечали, что подтвердить или опровергнуть это не было возможности, потому что женщина не предоставляла доступ к квартире.

Сейчас Валентина Подвербная признается, что делает ремонт в квартире и при наличии денег покупает мебель, но поэтому вынуждена питаться только хлебом и водой. Говорит, что делает ремонт для того, чтобы со временем иметь возможность вернуть ребенка и доказать соцслужбам города, что условия в квартире соответствуют всем нормам.

"В соцслужбе мне посоветовали наладить отношения. В том числе с опекуном. А с опекуном я не хочу налаживать отношений. Она мне говорила, что заберет ребенка...", — резко ответила Подвербная.

Резюмируя, Валентина Подвербная говорит, что надеется рассказать свою историю президенту Украины и представителю Уполномоченного по правам ребенка.

Девочка заметно изменилась

ТСН.ua обратился за комментарием к представителю Уполномоченного по правам ребенка Ирине Сусловой с просьбой сообщить, была ли эта ситуация в поле зрения детского омбудсмена и есть ли необходимость сейчас во вмешательстве со стороны центральной власти.

Ирина Суслова ответила нам, что никакого обращения от Валентины Подвербной касательно сложившейся ситуации не было. Ирина Суслова добавила, что в случае получения обращения, она вместе с коллегами готова отреагировать и проверить соблюдение прав ребенка. Кроме того, Ирина Суслова предоставила редакции ТСН.ua копию справки от местных соцработников, где указано, что ребенок был отобран у Валентины Подвербной в апреле 2023 года согласно решению Черниговского городского совета "в связи с непосредственной угрозой для жизни и здоровья". Позже суд, изучив обстоятельства, принял аналогичное решение по отношению к ребенку.

В то же время на местном уровне черниговские власти неоднократно сообщали, что сейчас ребенок, проживая в другой семье, морально и физически чувствует себя значительно лучше, чем это было год назад, когда он жил вместе с мамой. Сейчас Анна овладевает самокатом, синтезатором, имеет современную подростковую одежду и намерена заняться спортом. При этом, по словам заместителя председателя Черниговского областного совета Дмитрия Блауша, ребенок говорит, что любит маму – Валентину Подвербную, но хочет остаться в новой семье.

Через должностных лиц Черниговского областного совета мы адресовали опекуну ребенка несколько вопросов, предложив прокомментировать обвинения, которые звучат со стороны Подвербной-старшей. На это получили ответ, что у опекуна нет желания общаться с прессой. Кроме того, ТСН.ua обратился к опекуну в соцсетях – мы предложили ей высказать свою позицию, которую в случае получения готовы опубликовать.

Скандал вокруг семьи Подвербных: что известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011 года. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разразился громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.

Пост Анны Подвербной в аппреле 2023 года. Скриншот страницы в соцсети.

Валентина Подвербная с дочкой несколько лет тому назад. Фото: Суспільне Чернигов.

После публикации постов в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

20 октября прошлого года Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

Ранее сообщалось о том, что самая старшая роженица Украины Подвербная хочет родить еще одного ребенка.

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