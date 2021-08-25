От жары к значительному похолоданию: какой в этом году будет погода в сентябре

1 сентября ожидается жаркая погода.
И жара, и дожди, и похолодание — погода в первый месяц осени в Украине будет довольно разной. Таким прогнозом на сентябрь с ТСН.ua поделился народный синоптик Леонид Горбань.
Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода.
В частности, Леонид Горбань дает такой прогноз в сентябре:
- 1-2 числа будет сухо и жарко;
- 3-5 — дожди;
- 7-10 — ясно, тепло;
- 11-12 и 18 сентября — дожди;
- 13-17 — сухо, тепло, но ветрено;
- 19-23 — сухо;
- 24-25 — дожди;
- 26 сентября и до конца месяца будет пасмурно и холодно.
Напомним, также народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.