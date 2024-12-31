От злости хотелось кричать: топ новостей, возмутивших украинцев в 2024 году

Просто нет слов. Так можно описать реакцию украинцев на большинство новостей 2024 года. Больше всего не хватало слов, конечно, тогда, когда что-то в очередной раз устраивали рашисты. Однако были в Украине и такие события, о которых хотелось кричать от злости. Топ-новостей, возмутивших украинцев в 2024 году – в эксклюзиве TSN.UA.

"Ласковая мобилизация"

Начнем с того, что обычно поднимало наибольшую шумиху в соцсетях и набирало максимальное количество перепостов. "Ласковая мобилизация" на улицах Украины. Вот к примеру на Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину и упаковали его в микроавтобус. Соответствующее видео появилось 12 сентября в соцсетях.

Однако, когда ситуация получила огласку, в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, что этот мужчина пришел в Мукачевский РТЦК и ударил дежурного стеклянной бутылкой по голове. С места происшествия он скрылся, но его догнали. Нападавший был передан полиции. Военнослужащий госпитализирован в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В Кременчуге военкомы тоже не отстали и хватали мужчин под открытым небом. В ход шли применение силы и наручники. Местные жители требовали объяснения и просили показать документы у представителей ТЦК.

Инцидент завершился приездом скорой. Однако, неизвестно, пытались ли мужчине, которого пробовали скрутить военнослужащими, оказать помощь, или его таким образом отправили на прохождение ВВК.

А еще в Сети опубликовали видео силовой мобилизации в Белой Церкви Киевской области. Полицейские и военком скрутили мужчину на земле и надели на него наручники. В Сети утверждают, что полицейский давил ему ногой на живот. Судя по словам женщин за кадром, полиция заявила, что мужчина находился в розыске из-за необновления учетных данных.

Были также видео из Днепра. Там мобилизация граждан под открытым небом сопровождалась бранью и пинками.

От мобилизации к "бусификации", унижение, избиению и безнаказанность!

Словом, по этой теме поводов для возмущения было много.

От мобилизации к "бусификации", унижение, избиению и безнаказанность!

"Богородица"-мошенница

Но большой резонанс среди украинцев вызвала новость о женщине, которая называет себя "Богородицей" и якобы способна помочь исцелится тяжелобольным людям. Эту историю опубликовала коммуникационница Надежда Потоцкая. Она написала о девушке — Анне Луцюк, которая обратилась к ней за помощью. Просила деньги, чтобы дать якобы женщине, которая “энергетически поддерживает” ее любимого, находящегося в коме — в больнице за границей.

Более того, по словам Потоцкой, эта малознакомая девушка просила о денежной помощи у более 25 ее знакомых.

История быстро получила огласку. В комментариях к публикации люди рассказывают, что "клиентов" у Фесун много. Кое-кто не знал, что донатил средства на лечение именно "целительнице".

Скандал с «Богородицей»: исцеляет «энергией» за десятки тысяч гривен!

Тогда уже известная нам "целительница" впервые отреагировала на то, что неслось о ней в Сети. Анна Фесун вышла в эфир на своей странице в Facebook и фактически подтвердила, что берет деньги за свои "услуги". Также она еще раз напомнила, что она – "Богородица" и имеет божественную силу.

Однако уже через несколько часов на просторах фейсбука появилось сообщение, где аферу целительницы, кажется, разоблачили. Журналист Богдан Логвиненко написал о том, что военного в коме по имени Дирк, для спасения которого одна из "клиенток" Фесун собирала средства, скорее всего, просто не существует. Мужчину с Анной Луцюк познакомила сама "целительница".

То есть есть все основания полагать, что Фесун подослала мужчину для еще большего влияния на "клиентку". А сама она искусно прорабатывалась "целительницей" на протяжении не менее трех лет подряд. После встречи в Германии Анна Луцюк вернулась в Украину, а со страницы мужчины начал писать человек, представившийся дочерью Дирка по имени Лили. Уже вскоре врачи якобы ввели его в кому, чтобы поддержать его жизнь. При этом ни больницы, ни непосредственно Дирка никто больше не видел. Все это время женщина узнавала о состоянии Дирка от человека, который якобы вел его личную Facebook-страницу.

Что известно об Анне Фесун?

Так называемую "целительницу" зовут Анна Александровна Фесун. Ей 39 лет. Родом она из города Золотоноша Черкасской области. Женщина разведена, имеет дочь. Вместе с братом Дмитрием они открыли кафе на Подоле в Киеве, которое пользовалось большой популярностью. Там часто собирались люди и пели песни — Анна увлекалась народным пением и снимала документальное кино. Но вскоре кафе закрылось. А владельцы помещения подали на Анну в суд, чтобы взыскать задолженность за аренду и неуплату коммунальных платежей.

В материалах дела отмечено, что договор аренды расторгли летом 2020 года. А в этом году суд приказал Фесуну выплатить более 130 тысяч гривен в течение трех лет. А еще с нее взыскали 14 тысяч за правовую помощь. Кроме того, в 2021 году через суд с Фесуном хотел взыскать долги "ПриватБанк". Она брала кредиты, которые не вернула — около 105 тысяч гривен. Сейчас Анна Фесун активно ведет свои страницы — публикует фото, проводит прямые эфиры, общается с подписчиками. И называет себя "пречистой".

Угрожает ли что-нибудь "целительнице"?

В комментарии для ТСН.ua в Национальной полиции Украины сообщили, что о ситуации с так называемой "Богородицей" знают. Но в полицию граждане не обращались, сообщили нам правоохранители.

Скандал с Богородицей. Исцеление или мошенничество?

Деньги на Охматдет

Далее – еще одна история, связанная с деньгами. На этот раз дело касается уничтоженной рашистами детской больницы, а потому негодование не утихало долго. Сначала вспомним, как это было. 8 июля рашисты снова показали себя во всей красе и массированно обстреляли Киев несколькими группами ракет. Первые взрывы киевляне услышали после десяти утра. Тогда россияне целенаправленно били по детям, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Растрощили крупнейшую больницу Украины!

Рашисты попали прямо по помещению детского "Охматдета" — крупнейшей детской больницы, куда лечиться едет малыш со всей страны и даже мира!

Стало известно, кто разрушил «Охматдет»! Вот этот генерал командовал обстрелом 8 июля!

После циничного преступления россиян украинцы сплотились как никогда. В день, когда в детскую больницу прилетела ракета окупантов, все неравнодушные вместе со спасателями принялись разбирать завалы и собирать средства на восстановление. На восстановление детской больницы "Охматдет" собрали более 1 миллиарда гривен! Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Фонд отказался передавать денежные средства?

Для нас здесь важна одна цифра – 378 миллионов гривен на благотворительный фонд больницы. 16 августа Владимир Жовнир, который на тот момент был директором больницы, заявил, что "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", получавший пожертвования на восстановление больницы, не хочет перечислять собранные средства на официальные счета больницы "Охматдет". больница "Охматдет" рассматривает вероятность разорвать правоотношения с благотворительным фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными и, вероятно, мошенническими.

Скандал с восстановлением разбитого ракетой Охматдета

Жовнир объяснил, что реквизиты фонда после атаки были обнародованы на страницах больницы и ее сотрудников в соцсетях, в СМИ, на сайтах и страницах ряда органов государственной власти, общественных организаций и т.д. Ко всем публикациям и письмам больницы к спонсорам, начиная с 8 июля, добавлялись реквизиты и фонда, "поскольку раньше всегда имели нормальное взаимодействие".

Директора отстранили

Уже 17 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Жовнир – отстранен. Тогда же за дело взялась национальная полиция, а новым исполняющим обязанности директора больницы стал Александр Урин. Он возглавлял отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций детской больницы.

И где деньги?

Тогда же появилось заявление основателя благотворительного фонда Евгения Вэмбера, который объяснил, почему деньги не поступили больницы.

"Верим, что удастся найти правовые механизмы, чтобы как можно скорее собранные украинцами и бизнесом средства выполнили единственную задекларированную цель – восстановление больницы Охматдет. Собственно, необходимость этого правового механизма, который не будет нарушать Законодательство Украины, мы и отмечали больницы неоднократно. Потому, повторюсь, перечислить средства на казначейские счета больницы без соблюдения должной процедуры – значит грубо возбудить Закон и стать фигурантом уголовного дела", – отметил он

С тех пор прошло более четырех месяцев. И вот что произошло за это время. 27 августа – команда БФ “Охматдет – здоровое детство” встречается с членами вновь Совета по восстановлению Охматдета. По словам Вэмбера, на ней обсудили механизмы использования собранных Фондом средств на нужды больницы.

"После обсуждения мы дошли до варианта с договором благотворительной помощи на счета больницы с определенными условиями. Прежде всего, речь идет о четких и однозначных юридических формулировках, прозрачном процессе использования средств и контроле за расходами", – уточнил он.

13 сентября – новое сообщение Евгения Вэмбера: "В предыдущей публикации я рассказал о разработке проекта договора Благотворительной помощи, как механизма перерасчета средств на нужды восстановления больницы. Перед первой встречей с Советом наша команда разработала такой проект и направила его Совету на ознакомление. На встрече договорились, что члены Совета внесут в проект свои замечания.

По его словам, команда ожидала замечаний и правок от Совета восстановления. Впрочем, они получили не просто обновленный документ – их предложения не были учтены. Более того – в проекте договора от Совета были пункты, на которые фонд не мог согласиться. Также важно – этот документ команда получила в среду, а уже на четверг им назначили встречу для его подписания, то есть не дали достаточно времени на обсуждение проекта договора от Рады и поставили в неудобное положение. Впрочем, часть команды смогла посетить встречу. В ходе обсуждения выяснилось, что даже члены совета до конца не ознакомлены с таким проектом договора, поэтому он не был принят. И вот что решили делать дальше.

"После консультаций, Совет и Фонд определили новый механизм использования собранных средств компаниями и неравнодушными украинцами на счета Фонда. В первую очередь, это касается проведения нового тендера на восстановление больницы в системе Prozorro, согласно решению Минздрава. Его организацией занимается сам Совет по восстановлению Охматдет и работа в этом направлении уже началась. Как только будет определен победитель тендера — Фонд сможет оплатить его услуги по восстановлению больницы. Охматдет. А до этого, Фонд предложил сотрудничество в трехстороннем формате – Фонд, больница и исполнитель Больница заказывает критическую потребность у исполнителя, а Фонд платит за нее", – отметил он.

Кроме того, по словам Вэмбера, ранее Фонд направил запросы компаниям-жертводателям, может ли он перечислить средства на казначейские счета больницы без целевого назначения, как того требовали у Минздрава. В ответ благотворители отрицали и некоторые из них просили перечислить их пожертвования обратно на их счета – до того момента, пока не определится ситуация с целевым назначением для средств. Таким образом, "Укрнафте" и Первой Профсоюзной организации Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС были возвращены их пожертвования по 5 млн гривен. Остальные средства находятся на счетах Фонда – все до копейки. Последнее сообщение о средствах на Охматдет опубликовано на странице Евгения Вэмбера 28 октября. В нем мужчина указывает, что собранные на восстановление больницы Охматдет средства находятся на счетах Фонда неприкосновенными.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: От злости хотелось кричать! ТОП НОВОСТЕЙ, возмутивших украинцев в 2024!

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