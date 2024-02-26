Отбили 14 накатов "вагнеров" за сутки: военный — о тяжелых боях за Клещеевку

Владимир Коротя на позывной "Повстанец" после освобождения пригорода Киева вступил в ряды терробороны и участвовал в боях на Бахмутском направлении.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA он рассказал, как проходили тяжелые бои за Клещеевку Донецкой области, где украинские защитники отбили 14 накатов "вагнеровцев" в сутки.

"С "вагнерами" было сложно. Во-первых, их очень много и постоянные штурмы. У них делится А-К и Z-К. Z-К – черная форма, красные повязки, они бегут без оружия, как животные, тянут ящики, оружие, птуры, приносят на позиции все. Затем есть А-К, армейский корпус – мультикам, белая повязка на правой ноге, подходят максимально близко к позициям, снимают повязку. "Вы кто?" "Свои". Оружие максимально сзади, они его не показывают, подходят максимально близко и близкий огневой контакт. Приблизительно так”, — рассказал Владимир Коротя.

Военный говорит, что они держали Клищиевку 32 дня. За это время у него в подразделении погибли четыре человека.

“Был такой случай, что погиб один ротный, командир седьмой роты, также нашей, ирпенской. И принято мною было решение по согласованию со старшим начальником проведения эвакуации тел погибших. Суммарно на позициях находились девять погибших побратимов наших. Собрал я 24 человека. Позиции были заняты врагом и у нас была задача вернуть назад контроль над ними, чтобы забрать тела погибших побратимов”, — рассказал Владимир Коротя.

Первый накат "вагнеров" начался в 5:40 утра, вспоминает военный. Тогда, по его словам, на защитников вышли восемь оккупантов, их сразу ликвидировали.

“Через 40 минут второй накат, это уже было 15, также мы их ликвидировали. Просто выискивались боевые порядки и выходили на нас. В результате в 22:30 начался 15-й накат, в котором находилось примерно 200-210 ростовых фигур. Постоянно увеличивалось их количество. Мною не был дан приказ на отступление. Ни один военнослужащий из моей роты не покинул позиции. Я уже был без сознания, проснулся в Дружковке в больнице. И в 23:40 была дана команда старшим начальником о выводе моей группы по бою, нас некому было менять, не было резервов”, — рассказал Владимир Коротя.

Алина Туришин и Владимир Коротя / Фото: ТСН.ua

Все военные были тяжело ранены, поэтому забрать тела погибших, за которыми они шли, к сожалению, не удалось, говорит Владимир Коротя.

“Из нашей группы только один человек погиб в этой мясорубке. У меня была контузия тяжелая. Я сам ликвидировал восемь врагов. Мы отбили 14 накатов за сутки. Во время 15-го враг уже занял огневые позиции. За это президент всех наградил орденами. Мы своих не оставляем, и я хочу, чтобы мой пехотинец был уверен, что если он полностью выкладывается для своей матери-Украины, мы его заберем живого, раненого или мертвого. Это не всегда выходит. Но пробовали уже много раз – не получилось только один, с “вагнерами” в Клещеевке”, – рассказал военный.

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