Отбивали животных у россиян и раздавали соседям бесплатно: фермеры Харьковщины жертвенно защищали хозяйства

На освобожденной Харьковщине возобновляется сельскохозяйственный бизнес. После почти годового простоя и миллионного ущерба предприниматели пытаются запустить работу ферм. Признаются, восстанавливать птицефермы, коровники, свинарники и ремонтировать элеваторы в нынешних условиях трудно. В оккупации фермеры иногда ценой собственной жизни защищали своих животных и собранные урожаи, говорится в ТСН.

Три десятка коров на одной из ферм пережили 6-месячную оккупацию — голодали и пугались взрывов. После пережитого сейчас их изрядно откармливают. Фермеры говорят, рогатых приходилось едва не отбивать у врага. "Пытались вывезти корову, которая была беременна, чтобы просто съесть", — говорит фермер.

Оккупация сказалась, животные очень похудели и стали пугливыми, но всех удалось уберечь, а вот лошадей — нет. Десяток кобыл из конного клуба вывезли в Россию, конюшни ныне полупустые. Оставшихся коней нечем кормить, ведь оккупанты попали в склад с двухлетним запасом корма и все сгорело.

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Своими скакунами Валентин очень гордился, тренировал их к соревнованиям, здесь воспитывал и будущих наездников, пока не пришли россияне. “Я их отстаивал, они меня избивали, серьезно избивали, тут на проходе прям. Были у меня еще здесь рабочие. Их здесь раздевали, гоняли по навозу, запугивали автоматами”, — рассказывает мужчина.

Аропредприятия оккупанты грабили беспощадно. Фермеров заставляли отдавать урожай, угрожали убить. Зернохранилище, а с ним и десятки единиц техники, Алексей оберегал как мог. "Я им говорил, что нет ключей зажигания, нет аккумуляторов", – рассказывает мужчина.

В августе россияне уже готовились вывозить из элеватора урожай, но помешало контрнаступление вооруженных сил. После длительного простоя и миллионного ущерба зернохранилище понемногу наполняется.

Савинская птицеферма также восстановлена после произвола окупантов и работает первый месяц. Ветеринарка Наталья едва сдерживает слезы, когда вспоминает первые дни войны, когда прекратились поставки корма, откармливать остатками цыплят работники не стали, чтобы птиц не забрали оккупанты. Большинство кур раздали местным. Тогда все предприниматели так поступали, чтобы россиянам не досталось. “Закрыли, выключили вентиляцию и все. Никто уже не мог сюда ни дойти, ни доехать. Жаль всего. Всем бесплатно, в каждый двор, в каждые руки давали. Кто сколько мог, столько и брал”, – рассказывает Наталья.

Отбивали у россиян животных и урожаи – фермеры Харьковщины поражают подвигами

В этой общине почти полсотни сельскохозяйственных предприятий и каждое с разбитыми ангарами и заминированными полями. "В одном месте 70 гектар, в другом месте 120 гектар, в 3 месте 80 гектар — вся пшеница осталась", — рассказывает фермер Василий Лациба.

До войны местные предприятия давали тысячи рабочих мест и на 95 процентов наполняли бюджет общины, поэтому сейчас главное, чтобы они заработали. “Затянули пояса. Все, что касается потребностей поселкового совета, мы не занимаемся благоустройством до момента полного восстановления наших предприятий”, — убеждает глава Савинской поселковой военной администрации Оксана Супрун.

Большой бизнес понемногу запускается, но для полноценной работы требуется масштабное восстановление.

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