"Отбивались всем, что было": украинские защитники рассказали, как удалось удержать позиции возле Бахмута

На участке передовой от Соледара и до Бахмута сейчас идет круглосуточная война. Вражеские снаряды просто уничтожают города: артиллерийские канонады там не утихают.

Российская авиация вглубь свободной украинской территории теперь не залетает, а бомбардирует и линию обороны, и гражданскую застройку, по несколько раз в день. Несмотря на это, украинские воины держат фронт и при первом удобном случае уничтожают и оккупантов, и их технику.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После мощных разрывов во фронтовом Бахмуте пожары загораются по несколько раз в день. Накануне ночью российские тяжелые боеприпасы попали в одну из местных пятиэтажек. Спасатели пламя потушили, но к утру дым снова окутал все вокруг. Под завалами могли оставаться люди.

В соседнем разбитом Соледаре вражеские реактивные ракеты торчат в земле, буквально на каждом шагу. После прилетов тяжелых российских авиационных бомб теперь десятки воронок.

Вражеская авиация, говорят украинские военные, появляется на горизонте, обычно парами по несколько раз в день.

"И самолеты, и вертолеты... Сюда они не залетают. На определенной дистанции от своих передних позиций отрабатывает авиация", — говорят военные.

Бомбы падают на дорогах, попадают в дома, поджигают и перепахивают поля и часть местных жителей упорно отказывается покидать ад, в который превращают решисты их города. Ближе к окрестностям Соледара жизнь вообще как будто заканчивается.

Здесь нет тихих дней и, по большому счету, с тихими часами серьезные проблемы, но вот в отличие от многих других участков фронта, здесь вокруг Соледара до мощных артиллерийских и минометных разрывов время от времени примешивается еще и эхо пехотных, стрелковых боев.

"Стрелковые бои никто не отменял. То есть занимаются позиции, территории отбиваются", — говорит военнослужащий ВСУ с позывным "Альфа".

По словам военных, часто сражаться с оккупантами приходится чуть ли не в упор.

"Бой начался в 4:25. Все, что у нас было: гранаты, стрелковое наше... Всем, что у нас было, отбивались", — рассказывают защитники.

Но ожесточенное сражение шло за одну отдельную небольшую позицию. Но ребята говорят: держали бесценный клочок украинской земли.

"Ребята держали одну позицию, которая была разбита полностью. Начался стрелковый бой. То есть они держались полтора часа. Враг преобладал, как в живой силе, так и в оружии. Ребята начали отступать и два лучших, скажем, бойца-героя, остались их прикрывать", – рассказывает военнослужащий ВСУ с позывным "Альфа".

Ценой собственных жизней двое украинских воинов спасли десяток собратьев. Наши военные получили время перегруппироваться, пополнить боекомплект и провели удачный контрудар.

Дорогой ценой, но преимущество в отдельном локальном бою нашим воинам удалось склонить в свою пользу. Ситуация, на участке, откровенно говорят военные, очень непростая.

"Враг не наступает, а наоборот – отступает. Это больше война артиллерии. Мы их видим, контролируем и уничтожаем", — говорит Альфа.

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