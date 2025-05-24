"Отчаяние на фронте": "Лемко" из "Азова" о главной проблеме армии и ситуации в 47-й бригаде

Арсен Дима «Лемко» / © скриншот с видео

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Начальник штаба 1-го корпуса Национальной гвардии Украины «Азов» рассказал о проблемах в армии. Он отметил, что одна из самых больших проблем — это общение с личным составом. А командиров нужно не наказывать, а прислушиваться к их советам и их видению.

Об этом заявил Арсен Дмитрик сказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта «Мосейчук+».

Наталья Мосейчук начала разговор с ситуации, которая сложилась в 47-й бригаде.

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Напомним, командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин («Гений») обвинил командование в дебильных задачах и неоправданной потере людей на Курщине, а также написал рапорт на увольнение.

«Командир подавший рапорт. И написал в фейсбуке пост, что больше задач, чем на текущем направлении, — они были на Курщине — я не получал. Тупорила потеря людей, дрожь перед бессрочным генералитетом, кроме как к провалу, не приводит ни к чему. Все на что способны выговоры расследования, наложение взысканий, политические игры и оценка реального положения дел не соответствует ни действительности ни возможности, заигрались. Вы так смотрите или по-другому зеркалит ситуацию на фронте? Человек доведен до отчаяния», — отметила ведущая.

Арсен Дмитрик считает, что это уже отчаяние, и что у армии очень большая проблема — это общение с личным составом. «Лемко» убежден, что командира нужно не наказывать его, выслушать и прислушаться к его советам, его видению.

«Да. Это уже отчаяние. У нас очень большая проблема — это общение с личным составом. Чем мы отличаемся от других, что я, как начальник штаба корпуса, могу спокойно поехать к рядовому бойцу и с ним поговорить. Это в „Азове“ так принято. И не хочу переходить в критику. 47 бригада очень хорошо показывала себя на фронте, мы с ними работали. Я считаю, что это уже отчаяние. Как это решить? Поговорить с командиром, с комбригом, можно будет найти решение. Не наказывать его, выслушать и прислушиваться к его советам, его видению. Ибо заграницей после каждой операции проводится аналитика, плюсы минусы операции. Следует выслушать на ранг ниже, а лучше на два ранга. Те, что там бегали, отдавали приказ ребятам идти умирать. Это очень болит. То ли твой боец, то ли иностранец. Я будучи командиром, понимаю, что это такое, особенно когда умирают молодые ребята по 19 лет. У них даже детей нет. Я считаю, что нужно оказать поддержку этому офицеру», — подчеркнул он.

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Лемко отметил, что это единичные случаи, но на них нужно быстро реагировать.

«Я считаю, что это единичные случаи. Армия у нас очень изменилась. Реформа идет, армия развивается. На нашем направлении нас слушают, к нам прислушиваются. Такие случаи есть, мы не скрываем, но на них нужно быстро реагировать», — подытожил он.

Напомним, комбат 47 бригады Магура Александр Ширшин рассказал, что вышел со своим заявлением в публичное пространство после ряда внутренних официальных и неофициальных обращений, которые были проигнорированы. В то же время, комбат отметил, что на сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от Генштаба, и он надеется на конструктивный разговор и выработку конкретного рабочего решения.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Мосейчук+ Арсен Дима «Лемко»: На какие компромиссы может пойти армия?

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