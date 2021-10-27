Отдал Богу душу с поличным: на Черниговщине стали известны детали смерти браконьера после убийства лося

После побега одному из браконьеров стало плохо, и он внезапно умер.

Группу охотников в сопровождении егеря, охотившихся на Черниговщине, подозревают в убийстве краснокнижного лося. Когда егеря с соседнего охотничьего предприятия застали браконьеров за разборкой туши, один из них умер. Клубок почти детективной истории озвучили в сюжете ТСН.19:30 26 октября.

Сначала они при обходе угодий в глубине леса встретили машину. А потом рядом между деревьями увидели мертвое животное. Тушу убитого лося уже начали разбирать. Рядом четыре человека – один из них – егерь соседнего Носовского охотничьего предприятия, а еще – собаки.

Когда егеря попросили документы – четверка охотников начала двигаться в сторону машины. Ориентировочно через два часа после бегства браконьеров одному из них уже на месте их сбора на территории другого района стало плохо, и он внезапно скончался.

Заметим, что охота на лося категорически запрещена. Он – в Красной книге. В Черниговской области находится пятая часть всех украинских сохатых. В регионе сейчас 1206 голов, в прошлом году было меньше, больше всего – в позапрошлом году.

При охоте на парнокопытных охотников обязательно должен сопровождать егерь. Сергей Горонович, директор Черниговского охотничьего предприятия, именно на его территории убито лося при присутствии егеря из другого хозяйства, говорит, что именно егерь и должен был немедленно покончить с охотой.

Всех лиц, находившихся на роковой охоте, можно легко установить по журналу регистрации. Полиция провела обыск, изъяла ружье. В производстве фигурирует четыре человека, один из которых уже мертв. Лицензия на охоту на косулю выдана на десять человек.

Свое служебное расследование начали и областные охотники.

Директор Носовского охотничьего предприятия Николай Грицай временно отстранен от должности. А по телефону ТСН он сказал, что охотники могли спутать лося с косулей.

В этом году на Черниговщине браконьеры застрелили шесть лосей. В ДТП каждый год животных гибнет вдвое больше. Вот буквально на трассе днем снова сбито лося. Браконьерят главным образом ночью. Официальная охота разрешена только засвета – и днем единичны случаи браконьерства.

Областные чиновники готовят письмо в Госагентство лесных ресурсов. Кроме этой истории с убийством лося говорят, что добавят все протоколы их нарушений за три года. И уже Гослесагентство может лишить Носовское предприятие пользоваться охотничьими угодьями.

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