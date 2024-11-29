"Отдала ребенка чужим после ракетного удара": во Львове неожиданно завершилась щемящая история

Переселенка из Харькова больше полугода пыталась вернуть ребенка, которого сама же и оставила врачам.

Во Львове произошла щемящая история, у которой неожиданный, но счастливый финал.

О ней на своей странице в соцсети написала директор Львовского областного клинического перинатального центра Мария Малачинская.

По словам руководительницы медучреждения, все началось еще в мае этого года, но новые события и завершение произошли только сейчас.

"Вечером первого мая сработала сигнализация в "Окне жизни" (специально обустроенное пространство для детей, которых осознанно покидают их родители — Ред.). Наши работники, соблюдая все протоколы, открыли окошечко и увидели там младенца. После медицинского осмотра врачи установили, что подброшенному мальчику ориентировочно два месяца и что ребенок здоров", — написала Мария Малачинская.

Директор Львовского областного перинатального центра Мария Малачинская вместе с коллективом 7 месяцев опекались мальчиком. Фото со страницы М.Малачинской в Facebook.

По ее словам, на следующий день произошло то, чего никто не мог ожидать.

"В наше учреждение пришла женщина, которая утверждала, что она мама ребенка и просила вернуть малыша. Мы этого сделать не могли, поскольку были уже запущены все юридические процессы в отношении ребенка", — объясняет директор учреждения.



Она добавила, что 7 месяцев Львовский областной клинический перинатальный центр был для ребенка родным домом.



"Мальчик ежедневно получал море любви и заботы от нашей команды! Во Львовском перинатальном центре "Окно жизни" функционирует с 2019 года. Наша обязанность — оказать медицинскую помощь ребенку, который там оказался", — говорит Мария Малачинская.



По ее оценкам, история мальчика, оставшегося в перинатальном центре на семь месяцев, уникальна.



"Ребенок находился в перинатальном центре, пока решались юридические вопросы о возвращении в семью. Это исключительный случай, который напоминает нам о главном: каждый ребенок заслуживает жизни и шанса жить в семье", — отметила врач.



Резюмируя, Мария Малачинская отметила, что завершилась эта история тем, что мама смогла доказать свое материнство и на днях ей передали ребенка.



"Теперь мальчик будет жить с родителями", — отметила Малачинская.



В комментарии для ТСН.ua Мария Малачинская рассказала, что в момент передачи матери мальчик вел себя спокойно.

"Мы надеемся, что у мальчика будет счастливая судьба и он будет расти в любящей семье", — сказала Мария Малачинская.



Приехала из Харькова и испугалась обстоятельств



ТСН.ua нашел решение Сыховского районного суда Львова, согласно которому ребенок возвращен матери. В документе говорится, что эта женщина родила мальчика в Харькове в начале этого года.



Суд, ссылаясь на слова женщины, отметил следующее: "После рождения ребенка и переезда во Львов, у нее резко изменилось психологическое состояние, в частности появилось чувство сильной тревоги за будущее ребенка, печали, связанной с военной агрессией российской федерации, невозможности и неуверенности в возможности финансово обеспечить ребенка всем необходимым, отсутствие знаний и понимания перед новыми вызовами, связанными с воспитанием ребенка, страхом и другими чувствами, которые влияли на эмоциональное, физическое, психологическое и гормональное состояние".

По данным суда, далее события развивались следующим образом: "Получив консультацию специалиста, она поняла, что у нее послеродовая депрессия, которая может возникнуть у женщин после рождения ребенка. Находясь в таком состоянии, она приняла необдуманное и эмоциональное решение в связи с чем, 1 мая 2024 года оставила ребенка без документов в коммунальном некоммерческом предприятии Львовского областного совета "Львовский областной клинический перинатальный центр" — "Окно жизни".

Как выяснил ТСН.ua, накануне этого, в конце апреля, путинская армия нанесла очередной ракетный удар "Кинжалами" по Львовщине, что могло напугать женщину и повлиять на ее эмоциональное состояние, о котором она рассказала на суде.

После этого она сообщила о своем решении отцу ребенка.

"В течение недели со дня оставления ребенка она начала испытывать сильную обеспокоенность и страх за здоровье и благополучие своего ребенка, чувство вины за то, что оставила своего ребенка и решила исправить последствия необдуманного и эмоционального решения. Она поняла, что любит сына и хочет его воспитывать, поняла свою ошибку", — отмечено в решении суда.

Впоследствии женщина обратилась в перинатальный центр с целью возвращения ребенка, где ей сообщили, что необходимо обратиться в орган опеки и попечительства Сыхивской районной администрации, поскольку надзор за правами и интересами детей, оставленными в Сыхивском районе Львова осуществляют они.

По данным суда, в органе опеки и попечительства Сыхивской районной администрации Львовского городского совета сообщили, что отсутствуют правовые основания для возвращения ребенка, поскольку любые документы, подтверждающие как отцовство, так и материнство ребенка, оставленного 1 мая 2024 года, у них отсутствуют, а предоставленные документы не могут подтверждать указанные обстоятельства.

После этого женщина обратилась в суд с иском о признании материнства, были проведены соответствующие экспертизы. С того дня, когда она оставила мальчика в "Окне жизни" и им стали заботиться врачи перинатального центра, прошло 7 месяцев. Суд решил разрешить матери забрать ребенка.

ТСН.ua разыскал адвоката этой женщины. Он не исключает, что женщина согласится прокомментировать свой путь к возвращению сына.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве в "окне жизни" оставили 10-дневного младенца, рядом была записка.

Читайте также: