Отдам ношеные бюстгальтеры и жменьку чая: что дарят и просят украинцы во время войны

Во время войны украинцы дарят и просят помочь вещами и продуктами / © ТСН

Реклама

В Украине стало больше людей, которые не прочь получить помощь в виде уже бывших в употреблении вещей. Некоторые из случаев способны удивить. В последнее время увеличилось количество людей, которые становятся участниками интернет-сообществ, где отдают бесплатно и, соответственно, принимают в дар большое количество одежды, бытовых вещей, мебели и даже продуктов и нижнего белья.

Так недавно в одном из таких сообществ, насчитывающем более 50 тысяч участников, одна из женщин опубликовала сообщение о том, что хочет отдать четыре бюстгальтера (судя по фото и отсутствию ценников, они уже были в использовании).

На этот пост откликнулись 11 женщин, одна из которых оставила такой комментарий под сообщением о предложении подарка: «Здравствуйте, буду искренне благодарна за нужный подарок. Не хватает „на себя любимую“. Живем с внуком в Запорожье, переселенцы из Мариуполя. Спасибо».

Реклама

Объявления в соцсети о даровании белья. Скриншот.

Комментарии под постом о даровании белья. Скриншот.

Среди других объявлений, которые публикуют в аналогичных сообществах, есть предложения о дарении использованных праздничных свечей для тортов, открытую пачку с чаем, пачку стирального порошка и посуду.

Как выяснилось, за этими подарками также появилась небольшая очередь — под этим постом оставили комментарии 4 женщины, которые попросили подарить им эти вещи и продукты.

В то же время, на отдельных интернет-платформах в последнее время также появились объявления, авторы которых предлагают вещи в обмен на подсолнечное масло и макаронные изделия. В объявлениях отмечено, что авторы некоторых таких объявлений проживают в Харькове, который, как известно, находится недалеко от зоны боевых действий. Но опрошенные нами харьковчане говорят, что в городских магазинах по состоянию на сегодняшний день вполне достаточно продуктов, в частности подсолнечного масла, круп и макаронных изделий.

Но в целом в профилях людей, которые просят подарить им бытовые вещи или продукты, указанные как прифронтовые города Украины, так и тыловые. Например, есть немало желающих получить помощь из Краматорска, Харькова, Запорожья, Каменского (Днепропетровская область), Луцка, Львова и других городов.

Реклама

Большинство украинцев, желающих подарить вещи, предлагают преимущественно детскую или подростковую одежду и обувь, мелкую неработающую бытовую технику тем, кто сможет ее разобрать на запчасти, а также старую мебель. Что касается последней, то ее предлагают за самовывоз, чтобы не тратить деньги на грузчиков и вывоз.

В свою очередь, руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович прокомментировал ТСН.ua ситуацию о дарении вещей и взятии их в дар следующим образом, с долей юмора: «Существующее давно сладкое слово «халява» никуда не исчезало. И это не тренд последних времен, так было и в советское время, в начале независимости Украины. В военное время — тем более. Получить что-то даром — это нормальное человеческое желание. У меня лично был опыт, когда за самовывоз я отдал старый холодильник. Кто первый приехал, тот первый и унес. Его забрали через час, и в очереди стояло множество людей, которые говорили, что уже едут».

По словам Алексея Антиповича, дарение таких вещей и получение их в дар не указывает на общее плохое экономическое положение.

«Это тренд, который можно описать немного вульгаризированным словом «халява». Но, конечно, сейчас есть люди, которые действительно нуждаются в помощи. Ее они просят как на улицах, так и в соцсетях. В сложные военные времена часть людей пытается помочь тем, кто в этом нуждается, но правдой является то, что некоторые пытаются нажиться во время войны. Что касается тех, кто хочет отдать вещи, можно сказать, что в Украине появилась культура продления жизни вещей. Это хорошо, что такое развивается», — резюмирует Антипович.