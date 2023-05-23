Отдельные вагоны для женщин и мужчин в "Укрзализныце": что известно об инициативе, реакция власти и граждан

Инициаторы создания отдельных вагонов аргументируют, что это "сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров".

Украинское правительство призывают ввести в поездах "Укрзализныци" отдельные вагоны для женщин и мужчин. В Раде сообщили, что направили уже соответствующее обращение к компании. Мнения украинцев о целесообразности таких вагонов разделились.

ТСН.ua собрал все, что известно об инициативе с отдельными вагонами для мужчин и женщин.

На сайте Кабмина 15 мая была зарегистрирована петиция о введении в поездах "Укрзализныци" отдельных вагонов для женщин и мужчин. Автор петиции Ольга Ожогина утверждает, что создание отдельных вагонов "сможет сделать поездки более безопасными и предотвратить негативный опыт пассажиров".

"На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Нередки случаи неприемлемого поведения, например навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и т.д.. В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах", – говорится в сообщении автора петиции.

Она также обратила внимание на неудобства как для женщин, так и для мужчин, когда приходится переодеваться в поезде.

"Просим выделить по крайней мере один отдельный вагон для женщин и, соответственно, отдельный для мужчин во всех поездах АО "Укрзализныця", которые следуют маршрутом дольше шести часов. В случае отсутствия мест в "смешанных" вагонах реализовать билеты в отдельные вагоны для лиц обоих полов", – указано в тексте петиции.

Автор также призывает добавить фильтр "пол" при покупке билета.

Соответствующую петицию уже подписали более 22 тыс. человек. Для ее рассмотрения необходимо 25 тыс. подписей.

Центр прав человека ZMINA обратил внимание, что обсуждение идеи об отдельных вагонах началось после сообщения в Twitter пользовательницы с ником "Грішниця". Она 9 мая сообщила о стрессе, который испытала в одном купе с тремя мужчинами. Ситуацию девушка решила, переместившись в другое купе.

Реакция в Сети на идею об отдельных вагонах в украинских поездах/Скриншот

Что говорят в Раде об отдельных вагонах

Народная депутат, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что направили в "Укрзализныцю" обращение с предложением "помочь в законодательном поле запустить соответствующий пилотный проект".

"Как женщина и мама понимаю, что иногда возникают нюансы во время долгой дороги по железной дороге, которые удобнее решать, когда рядом с тобой женщины. В частности, что касается ГВ (грудного вскармливания – ред.) с малышкой, или банальной потребности переодеться. Поэтому уже давно приветствую идею по пилотному запуску купе в вагонах только для женщин", – написала народная избранница в Сети.

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Она подчеркнула, что руководствуется вопросом комфорта, ведь моменты безопасности возникают не из-за пола, а из-за человеческого фактора.

"Знаю, опция покупки билетов для женщин в "женское купе" вряд ли решит все вопросы, да и эта идея сама по себе вызывает у общества дискуссии. Впрочем, мы можем попробовать. Если это улучшит комфорт хоть кому-то — это уже будет очень хорошо", – добавила Шуляк.

Реакция украинцев на отдельные вагоны для мужчин и женщин

Петицию об отдельных вагонах для мужчин и женщин принялись живо обсуждать в соцсетях. У идеи есть как и сторонники, так и те, кто инициативу не поддерживает. В частности, поклонники отдельных вагонов считают, что это поможет обезопасить женщин от притязаний, насилия в поездах, а также сделают поездки более комфортными. В то же время противники идеи называют ее "сегрегацией", "откатом в прошлое" и нарушением гендерного равенства. Есть и те, кто насмехается над таким предложением.

Реакция в Сети на идею об отдельных вагонах в украинских поездах/Скриншот

Реакция в Сети на идею об отдельных вагонах в украинских поездах/Скриншот

Реакция в Сети на идею об отдельных вагонах в украинских поездах/Скриншот

Реакция в Сети на идею об отдельных вагонах в украинских поездах/Скриншот

Реакция в Сети на идею об отдельных вагонах в украинских поездах/Скриншот

Реакция в Сети на идею об отдельных вагонах в украинских поездах/Скриншот

Реакция в Сети на идею об отдельных вагонах в украинских поездах/Скриншот

Реакция в Сети на идею об отдельных вагонах в украинских поездах/Скриншот

Напомним, в июле 2020 года пассажир поезда сообщением Мариуполь-Киев напал в купе на ехавшую с сыном журналистку Анастасию Луговую, избил ее и попытался изнасиловать. Нападавший был задержан, а "Укрзализныця" уволила проводников и начальника поезда этого рейса, и выплатила пострадавшей 100 тыс. грн компенсации.

Тогда же в обществе начали обсуждать вопросы о введении отдельных вагонов для женщин и мужчин. В "Укрзализныце" объясняли, что компания не может обеспечить такое распределение. Аргументировали это тем, что у "Укрзализныци" нет такого парка вагонов, чтобы выделить отдельные купе. В компании также объясняли, что с правовой точки зрения не могут отказать гражданину в покупке билета, и не могут онлайн гарантировать, что в купе будет мужчина или женщина.

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