Отдохнули по-взрослому: в Кременчуге с пляжа скорая забрала двоих пьяных детей

Отдохнули по-взрослому: в Кременчуге с пляжа скорая забрала двоих пьяных детей

Отдыхающие, которые увидели детей с алкоголем, вызвали полицию.

В Кременчуге Полтавской области на одном из городских пляжей несовершеннолетние распивали алкогольные напитки. Это увидели отдыхающие и вызвали копов.

Об этом ТСН.ua рассказали в пресс-службе патрульной полиции Кременчуга.

"В патрульную полиции поступило сообщение, что двое детей на пляже употребляют алкогольные напитки. Прибывшие на вызов правоохранители, позвонили в скорую и медики забрали детей в лечебное учреждение. Далее этим делом будет заниматься Нацполиция и ювенальная превенция", — прокомментировали ТСН.ua в патрульной полиции Кременчука.

Известно, что один из детей ученик седьмого класса, другой — десятого. Они учатся в разных школах города.

Напомним, что в Боярке две несовершеннолетние нетрезвые девушки устроили драку с медиками "скорой помощи" и правоохранителями. В свою очередь, чтобы успокоить дебоширок, полиция применила слезоточивый газ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку