"Отдохнуть нельзя даже несколько дней": военный, который провел 471 день в окопе, шокировал нехваткой людей на фронте

Военнослужащий Сергей Тищенко / © ТСН

Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады (30-я ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Тищенко, который провел 471 день непрерывно на одной боевой позиции на Донетчине, шокировал нехваткой людей на фронте.

Сергей на псевдо «Ветер» в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко рассказал, что 471 день — это не единственное его время на позициях.

Сначала Сергей был в другом подразделении — 464-м отдельном пехотном батальоне.

«Мы зашли на позиции также вблизи этого населённого пункта. Там мы пробыли 45 дней. Это было для меня много. Думаю, сколько можно. Сейчас думаешь, что это совсем немного. 45 дней первый раз. Второй раз дней 30, не помню точно. И в третий раз нас вывели тоже около 30 дней. А на этот раз уже как зашел», — говорит военнослужащий.

Военнослужащий Сергей Тищенко / © ТСН

Он рассказывает, что не сразу понял, что на этот раз задержится на позиции так надолго.

«Начал понимать уже после первого штурма. Так же и ребята, которых прикомандировали к нам — им сказали на месяц зайдут, а на самом деле зашли на семь месяцев. После первого штурма уже мысли были, что это надолго. Потому что опять же менять некому, из-за чего мы сидели так долго. Для того, чтобы выйти на несколько дней на отдых, просто не было того, кто за тебя зайдет. То есть нехватка людей в первую очередь», — рассказывает Сергей.

По его словам, после первого штурма погибли первые побратимы, и людей стало еще меньше:

«Тогда понимал, что если нас не было кем поменять просто, чтобы выйти на отдых, а теперь погибли ребята, еще больше людей нужно. Соответственно уже тогда пришло понимание, что это надолго. Насколько надолго, я не понимал».

