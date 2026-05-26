Отдых-2026: куда отправить ребенка на каникулы, сколько это стоит и кто может бесплатно оздоровиться

ТСН подсчитала, сколько стоит отдых в 2026 году

На пороге летних каникул тысячи украинских родителей ломают головы: куда отправить своих малышей отдохнуть и оздоровиться?

В патриотический лагерь у живописного озера, на активный семейный сплав по реке, на наше Черное море или, возможно, вообще за границу — корреспондент ТСН.Тижня Ирина Коваленко оценила самые популярные варианты летнего отпуска не только с точки зрения финансов, но и с самого главного сейчас ракурса — безопасности.

Патриотические лагеря без гаджетов

Один за другим дети уверенно преодолевают каждый этап большого веревочного парка. Он имеет два уровня, и без надежной страховки сюда нельзя. Полностью парк планируют домонтировать как раз к официальному открытию летнего лагеря, которое запланировано на 9 июня.

Центральная часть этого лагеря на Черкасщине — пляж возле чистого озера, где дети будут учиться грести на байдарках, как только прогреется вода. Также здесь развивают верховую езду — в депо лагеря содержат 20 лошадей.

Владимир Шерстюк, директор детского лагеря: «Потом — лошади, верховая езда. Там дети с маленького возраста до старшего. Можно просто сидеть на лошади, можно уже управлять ею, можно в галоп с ней идти, а можно и трюки делать».

Всего для отдыхающих обустроено около 20 локаций и активностей: кузница, тир, стрельба из лука, полоса препятствий, ориентирование на местности и уроки выживания в лесу. Главный упор — на знание истории Украины, казацкие традиции и патриотическое воспитание. А вот мобильные телефоны придется сдать — связь с родителями строго регламентирована.

Владимир Шерстюк: «Во время лагеря связь идет с куренным — есть телефон, и два раза в день (после обеда и после ужина) есть возможность по часу общаться с родителями».

Живут дети в специальных просторных шалашах на 8 кроватей с прорезиненными колпаками, которые не промокают под дождем и защищены москитными сетками. Душ и туалет — стационарные, с постоянной горячей водой, а на случай отключения света готовы генераторы. Питание — 5-разовое. На случай воздушной тревоги обустроено капитальное бетонное убежище, врезанное прямо в гору и защищенное большим земляным валом, вмещающее до 100 человек.

Стоимость смены (10 дней): 19 800 гривен.

Льготы: Действуют скидки для детей действующих военнослужащих, погибших и пропавших без вести.

Бесплатно через «еОздоровление»: Дети с инвалидностью, сироты, дети военных и из многодетных малообеспеченных семей могут отдохнуть бесплатно. Государство выделяет на оздоровление одного ребенка 14 000 гривен. Подробная инструкция и перечень лагерей доступны на сайте Минсоцполитики.

Семейный кемпинг и сплавы по реке

Если ребенку формат строгого лагеря не по душе, альтернативой может стать активный семейный отдых на берегу Днестра среди зеленых круч и утренних туманов Ивано-Франковщины. На каяках, сапах и байдарках здесь предлагают сплавляться целыми семьями.

Василий Кицул, гид сплавов: «Трудно найти такую природу и такой пейзаж на какой-то другой реке. Здесь на каждом километре-два можно наблюдать совершенно разный пейзаж. Основной участок сплава — 16 километров. Река достаточно спокойная, никаких сложных моментов на реке нет, порогов нет. Сплав обеспечивают опытные гиды».

На территории кемпинга есть бассейн, волейбольная площадка, настольный теннис и беседки. Проживание предлагают в 4- и 5-местных деревянных бунгало или в собственных или арендованных палатках.

Стоимость для детских групп: Ориентировочно 3 000 гривен с человека в сутки (включает трехразовое питание, проживание и непосредственно сплав). Если ехать семьей, можно сэкономить на еде, готовя самостоятельно на обустроенной общей кухне.

Море в Одессе под прикрытием ПВО

Одесса входит в текущий курортный сезон с планами открыть более 30 пляжей. Главное требование времени — безопасность на воде и в воздухе. Водолазы уже обследовали более 60 тысяч квадратных метров морского дна муниципальных пляжей, очищая их от опасных предметов и обломков.

Игорь Ичанский, руководитель водолазных работ: «Это пропеллер, вот его крепления, это головка двигателя… Еще попадаются взрывоопасные — мы ставим маркеры и вызываем подкрепление».

Параллельно на побережье возводят новые мобильные укрытия — всего их будет 19. К спасению людей на воде здесь активно привлекают даже служебных собак-кинологов. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, отдыхающие на одесских пляжах чувствуют себя относительно спокойно.

Игорь, отдыхающий: «В Одессе очень безопасно и в принципе здесь постоянно стоят ребята, я с ними всеми общаюсь, и они хорошо стреляют и сбивают все дроны».

Анастасия, отдыхающая: «Классно, когда есть укрытие, но вообще-то у нас не так много пляжей, где это есть и это близко. Здесь есть укрытие во-первых, здесь есть детская площадка, здесь безопасно с ребенком гулять, все под контролем, поэтому мне очень нравится этот пляж».

Отдых за границей

Для многих украинских семей поездка на отечественное Черное море из-за постоянных воздушных тревог остается психологически сложной. Киевлянка Юлия Фрейдун категорически отказалась везти детей в Одессу.

Вместо этого женщина выбрала для сына и дочери тур в Болгарию.

Юлия Фрейдун, киевлянка: «В Болгарию мы на шесть дней едем. Все включено. Перекусы. Море у нас через дорогу перейти. Вместе с дорогой на нас троих вышло 35 тысяч гривен».

Несмотря на все вызовы военного времени, украинские родители стремятся подарить малышам хотя бы несколько недель спокойного лета. И именно уровень безопасности и наличие укрытий остаются главными критериями при окончательном выборе места для отпуска.

