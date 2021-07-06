Отдых на Белом озере: чем уникальный водоем в Ровенской области

Вода имеет повышенный уровень глицерина.

Ежегодно в Белого озера Ровенской област съезжаются тысячи туристов не только из Украины, но и из-за рубежа. Место называют целебным, а вот дорогу к нему проклинают.

Как доехать до озера и который тамошний отдых — розповилиу сюжете ТСН.Ранок. 5 июля.

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Белое озеро называют жемчужиной Полесья. Оно уникально, потому что оно единственное в Украине с повышенным содержанием глицерина в воде. Из Ровно туда чуть больше 170 километров. Ежегодно к этому озеру съезжаются тысячи туристов, которые наслаждаются водой и природой, но проклинают дорогу.

Два года назад ситуация была критической, но и сейчас расслабляться не стоит — особенно начиная с Села Собещицы. Яма на яме была в селе Рудка. Сейчас 15 километров до Белого озера преодолеваются за 40 мин.

Новости Украины: почему дорогу к Белому озеру в Ровенской области проклинают туристы

Возле озера можно отдохнуть в таких домиках на несколько мест. Придется выложить от 280 до 805 гривен за койко. Впрочем, у леса на берегу Белого озера можно отдохнуть и совершенно бесплатно.

Люди говорят, что главное здесь — это целебная вода. К примеру, в 6-летнего Данила дерматит. Только один день он искупался и кожа стала лучше.

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