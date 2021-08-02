Отдых на Киевском море: что предлагают и какие цены в 2021 году

Отдых на Киевском море: что предлагают и какие цены в 2021 году

Туристам предлагают порыбачить, покататься на водном транспорте и отдохнуть от городской суеты.

Если в традиционную программу отдыха в этом году хочется внести разнообразие, то впору подойдет Киевское море. Это одно из самых необычных мест, которое находится одновременно в Киевской и Черниговской областях. Локация ежегодно собирает сотни туристов из разных уголков Украины.

ТСН.ua разобрался, чем отдыхающих привлекает Киевское море и чем там можно заняться.

Площадь, глубина, расположение

Киевское море, в общем-то, совсем не море, а водохранилище. И довольно внушительных размеров: его площадь составляет 922 кубических метра, длина — 110 километров, ширина — 12 километров, а средняя глубина — более четырех метров (местами до 15 метров).

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В водохранилище впадают пять рек: Днепр, Тетерев, Ирпень, Уж и Припять. Расположен он на территории сразу двух областей: Киевской и Черниговской.

Киевское море из-за своего масштаба можно разделить на несколько частей. Днепровский плес, который протянулся вдоль русла Днепра, — мелководный. Это же касается Тетеривского и Припятского плеса — они не выделяются большими глубинами и имеют замедленную течение. Основной плес водохранилища расположен в месте слияния Днепра и Припяти. Глубина там тоже местами достигает трех метров. Температура воды в июле-августе — около 25 градусов тепла.

Не только купаться, но и сидеть с удочкой

Туристов локация привлекает в первую очередь не оздоровительным эффектом, как это часто бывает на курортах Азовского и Черного морей, а своей аутентичностью и локациями для рыбалки.

На Киевском море нередко можно встретить рыбаков, которые приходят сюда за лещом, чехоней, плотвой и густерой. Однако не стоит забывать, что реки, впадающие в водохранилище, приносят с собой и микроэлементы: в связи с чем водоем летом часто покрывается подводной и наводнят растительностью. Помимо прочего, в жаркое время года вода традиционно цветет.

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Активный отдых на Киевском море

Если рыбалка не по душе, а лежать и нежиться на солнце скучно, то вам подойдет активный отдых. В начале левого берега на Киевском море есть прокат досок для виндсерфинга, где можно взять уроки управления парусником и попытать удачу в покорении ветра. Там также находится яхт-клуб, который организует по водохранилищу прогулки на катерах.

На берегу Киевского моря также находится поселок Лебедевка. В населенном пункте оборудовали сразу несколько злачных мест: домики для отдыха с выходом к воде, парк с кемпингом и загородный ресторан. А в поселке Козаровичи есть возможность устроить сплав по водохранилищу на каяках.

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В целом, наземная территория Киевского моря богата еще и сосновыми лесами. В поселке Глебовка работает большой гостинично-ресторанный комплекс с двухэтажными коттеджами и зонами для активного отдыха.

В окружении сосен можно провести время и на правом берегу Киевского моря. На диком пляже в селе Лютеж у желающих есть возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. На территории нет ни ресторанов, ни загородных домиков, что дает отдыхающим возможность самостоятельно позаботиться о собственном досуге.

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Базы отдыха

Их более чем много и находятся они в разных частях водохранилища. В Вышгороде есть необычный замок-отель. Он построен в средневековом стиле, однако содержит в себе современный комфорт. На территории: спа-комплекс с бассейном, мангальная зона с беседками на берегу моря, мини-ферма, а также рестораны, один из которых находится на крыше отеля. Ночь в номере замка стоит от 850 до 1700 гривен.

Не менее аутентичная и усадьба в поселке Ясногородка. На территории обустроили небольшие коттеджи с несколькими номерами внутри. Сама усадьба находится на берегу водохранилища. Для гостей оборудовали каминный зал, бассейн, беседки и гриль-зону, а также детскую площадку. Ночь в домике желающим обойдется в 1400—2000 гривен.

В поселке Глебовка есть гостинично-ресторанный комплекс. Гости могут разместиться в коттеджах и на виллах, позагорать на оборудованном пляже, сделать памятные фотографии на пирсе, а также полакомиться в ресторане европейской кухни. Номера здесь стартуют от 1450 гривен и доходят до 6500 гривен в сутки.

Разместиться туристы могут и в комплексе, находящемся в поселке Страхолесье. Это — излюбленное место рыбаков, приезжающих сюда, как говорится, отвести душу. В комплексе можно приобрести снасти, удилища и приманки, а пойманную рыбу сохранить в морозильной камере. На территории также есть ресторан и сауна. Переночевать отдыхающие могут в отеле. За ночь в стандартном номере придется выложить 2250 гривен, за "люкс" — почти 7000.

Как добраться на Киевское море?

Маршрут на водохранилище нужно строить с учетом местности, в которой хочется побывать. Но добраться до Киевского моря из столицы можно на маршрутке от метро "Героев Днепра" в Вышгород. Уже потом идти по карте в назначенное место.

Также можно сесть на автобус на автостанции "Полесье" на площади Тараса Шевченко и ехать в сторону поселка Лютеж — там нужно выйти на заправке за селом и идти по карте через лес к берегу.

Кроме того, отдохнуть на Киевском море можно в поселках Лебедевка, Глебовка, Демидов, Козаровичи, Ясногородка, Сухолучье и др.

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