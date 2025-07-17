Отдых на море в Украине 2025: где разрешено купаться и сколько стоит отпуск для двоих

Отдых на море в Украине 2025 / © ТСН

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Лето — в разгаре, и многие украинцы мечтают об отдыхе на море. Однако, в условиях полномасштабной войны, выбор безопасных мест для купания существенно ограничен. Единственным регионом Украины, где официально разрешен морской отдых, остается Одесская область.

ТСН.ua рассказывает о том, где можно отдохнуть на море летом 2025 года и сколько это стоит.

Где можно отдохнуть в Одесской области

Отдых на море в Одесской области разрешен на некоторых пляжах с обязательным соблюдением мер безопасности из-за военного положения.

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Черноморск

В Черноморске в 2025 году официально разрешено купаться на Центральном городском пляже. Этот пляж прошел необходимые проверки, в частности, относительно минной опасности.

Черноморск / Фото: ЧИС

Как доехать до Черноморска

Прямого железнодорожного сообщения с Черноморском нет, поскольку у города нет железнодорожной станции. Рассмотрим для примера варианты проезда в Черноморск из Киева:

Автобус

Время в пути обычно занимает от 7 до 8,5 часов. Цены на билеты колеблются от 450 до 1200 грн в одну сторону, в зависимости от перевозчика и комфорта автобуса.

Поезд в Одессу, затем автобус/маршрутка в Черноморск

Стоимость билета на поезд Киев-Одесса зависит от типа вагона (плацкарт, купе, люкс, интерсити) и может составлять от 230 до 1000+ грн. Время в пути занимает около 7-9 часов.

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От Одесского ж/д вокзала или автостанции «Привоз» регулярно курсируют маршрутки и автобусы до Черноморска. Стоимость проезда составляет около 50-100 грн, время в пути — 30-60 минут.

Собственное авто

Приблизительное расстояние от Киева до Черноморска составляет 500-520 км в одну сторону. Для расчета возьмем средний расход горючего автомобиля — около 8 литров на 100 км. Средняя цена бензина А-95 составляет 57,50 грн/литр.

Черноморск на карте / © Google Maps

Примерный расчет стоимости горючего:

На 100 км: 8 л*57,50 грн/л = 460 грн

В одну сторону (500 км): 5*460 грн = 2300 грн

В обе стороны (1000 км): 2*2300 грн = 4600 грн

Стоимость проезда из Киева в Черноморск составляет от 450 до 2300 грн в одну сторону — в зависимости от выбранного варианта транспорта.

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Где остановиться переночевать в Черноморске

В Черноморске есть несколько вариантов для проживания: гостиницы, мини-гостиницы, гостевые дома, также можно арендовать жилье в частном секторе.

Например, самый дешевый вариант на сайте Booking.com стоит 1500 грн за номер эконом-класса для двоих с общей ванной комнатой на одну ночь.

Полулюкс с террасой в трехзвездочном отеле в Черноморске стоит 2400 грн за ночь для двоих. Двухуровневая квартира для пяти гостей в 750 метрах от пляжа обойдется в 4 400 грн.

Самый дорогой вариант, доступный для бронирования на сайте, стоит 6500 грн за ночь. За такую сумму можно арендовать апартаменты с видом на море и двумя спальнями.

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Бюджетные варианты в частном секторе могут стоить от 300-500 грн с человека в сутки. Такое жилье можно найти на сайте OLX.ua. Впрочем, следует быть осторожными, чтобы не встретить мошенников в интернете.

Питание в Черноморске

Сэкономить на питании во время отдыха можно, готовя еду самостоятельно. Впрочем, это возможно только в случае, если вы арендуете жилье с кухней.

Есть в местных кафе будет стоить 800-1000 грн на человека в день. В таком случае, на два дня для двоих в бюджете стоит заложить около 3600 грн на питание. А также добавить небольшие расходы на мороженое, напитки, сувениры, лежаки на пляже.

Сколько стоит отдохнуть в Черноморске

Общая средняя стоимость отдыха в Черноморске для двоих на выходные: 3200 грн (транспорт) + 1800 грн (проживание) + 3600 грн (питание) = 8 600 грн.

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Впрочем, этот расчет является ориентировочным. Стоимость может отличаться в зависимости от транспорта, гостиницы, питания и других расходов. Например, сэкономить можно, если доехать до Черноморска автобусом или поездом в плацкарте. Также можно сэкономить на питании, если готовить самостоятельно.

Приморское (Измаильский район)

В Приморске разрешен для купания один участок пляжа протяженностью 600 метров (по 300 м в каждую сторону от центральной аллеи).

Это менее популярный вариант для отдыха, чем Черноморск и Одесса. Впрочем, здесь меньше туристов и более дешевые цены.

Приморское / Фото: База Солнечная

Как доехать до Приморского

Приморское расположено чуть дальше Одессы. Прямого железнодорожного сообщения с селом тоже нет. Доехать до Приморского из Киева можно прямым автобусом; поездом, а затем автобусом или маршруткой; собственным автомобилем.

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Прямой автобус

Перевозчики предлагают автобусные рейсы из Киева в Приморский (или в Вилково/Килию с пересадкой на местный транспорт). Время в пути достаточно длительное — от 12 до 14 часов. Цены на билеты колеблются от 650 до 1500 грн в одну сторону.

Поезд в Одессу затем автобус/маршрутка

Стоимость билета на поезд Киев — Одесса зависит от типа вагона (плацкарт, купе, люкс) и может составлять от 220 до 1300 грн. Время в пути — около 8-9 часов.

От Одессы до Приморского можно добраться на автобусе или маршрутке. Время в пути занимает около 3-4 часов, стоимость проезда — от 150 до 300 грн.

Собственное авто

Приблизительное расстояние от Киева до Приморского составляет около 650-700 км в одну сторону. Это гораздо дальше, чем до Черноморска.

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© Google Maps

Примерный расчет стоимости горючего (бензин А-95):

На 100 км: 8 л*57,50 грн/л = 460 грн

В одну сторону (650 км): 6.5*460 грн = 2990 грн

В обе стороны (1300 км): 2*2990 грн = 5980 грн

Где остановиться переночевать в Приморском

В Приморском есть базы отдыха, гостиницы и частный сектор. На Booking.com доступны два варианта жилья.

Двухместный номер с собственной ванной комнатой стоит 1500 грн для двоих взрослых за ночь. Стандартный трехместный номер на базе отдыха — 1 800 грн.

Номера в частном секторе можно найти от 300 грн с человека в сутки.

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Одесса

В областном центре открыто для купания более двух десятков пляжей, однако после необходимых проверок могут быть открыты дополнительные локации.

Так, в Одессе функционируют пляжи:

«Итака»

Буфет на Малом Фонтане

«Гранд Пэттин»

«Куба»

«Калетон»

«Сигал Бич»

«Паблик»

«Андерхилл»

«Либерти»

«Ибица»

«Варадеро»

«Кораблик»

«Киви»

«Кокос»

«Кокос-курортный»

5 участков «Соло Бич»

«Ланжерон»

Две зоны между траверсами №14 и №15 пляжа «Золотой берег» — муниципальный пляж для людей с инвалидностью на 11 станции Большого Фонтана

Муниципальные пляжи «Чайка» и «Курортный»

Инклюзивный пляж «Безмеж»

Раньше мы уже подробно рассказывали, сколько обойдется вдвоем в Одессе на выходных — учитывая проезд, проживание, питание и развлечения.

Пляж в Одессе / © ТСН

Затока

Пляжи в Затоке остаются закрытыми для купания и посещения до отмены военного положения. Однако многие рискуют купаться, несмотря на запрет.

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На сайте Booking.com забронировано 80% вариантов жилья в месяц вперед. Цены стартуют от 750 грн за ночь для двоих в номере с общим туалетом.

Затока на карте / © Google Maps

Люкс с балконом в отеле в 200 метрах от пляжа стоит от 1 200 грн. Апартаменты с общей ванной комнатой и бассейном можно арендовать за 1350 грн.

Самый дорогой доступный для бронирования вариант — апартаменты с кухней и видом на озеро. За одну ночь для двух взрослых он будет стоить 5500 грн. Люкс в отеле с видом на море — 5 400 грн.

Номера в частном секторе в Затоке стоят от 300 грн с человека за ночь.

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Важные правила безопасности

Все открытые пляжи прошли тщательную проверку на наличие мин и других опасных предметов, а также обустроены укрытиями.

Категорически запрещено находиться на пляжах и купаться в море во время воздушных тревог

Отдых на море запрещен во время шторма (от двух баллов) и в случае обнаружения подозрительных предметов

В жаркую погоду люди все равно приходят на пляжи, не прошедшие проверку. Некоторые рискуют купаться, несмотря на запрет.

В течение 2022-2024 годов, а также в 2025 году поступали сообщения об обнаружении дрейфующих или прибитых к берегу мин. К сожалению, были и трагические случаи взрывов.

Важно помнить, что отдых на не прошедших проверку пляжах создает постоянные риски, поскольку мины регулярно приносит к берегам.

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