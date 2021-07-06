Отдых на пляже с детьми: как уберечь малышей от ожогов и солнечных ударов

Отдых на пляже с детьми: как уберечь малышей от ожогов и солнечных ударов

Дети чувствительны к жаре, и быстро устают на открытом солнце.

Сухая и жаркая погода возвращается. К концу недели грозы по всем регионам должно сменить солнце, а термометры снова пересечь отметку плюс 30-ти. Жара сегодня уже пришла в столицу и заполнила пляжи семьями с детьми.

О том, как уберечь самых маленьких пляжников и что делать, чтобы бегство от жары не перешло в солнечные удары и ожоги — 6 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30

Соле почти два. И прежде чем выйти на улицу летом — папа упаковывает целый арсенал: крем от загара, обязательно спрей от комаров и воду.

Чтобы она переносила жару еще легче, гуляют в тени, и берегутся от солнца: каждые два часа нужно мазать кремом.

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Самое сложное, говорит, было приучить малышку к головным уборам: кепку она не принимала, сбрасывала, но сейчас уже поняла, что от солнца она тоже прячет.

И папа девочки все делает правильно, говорят педиатры. Потому что дети наиболее уязвимы к жаре, и быстро устают на открытом солнце. Поэтому в обеденное и послеобеденное время они должны быть только дома.

"В обед приходим домой, ребенка охлаждаем. Мы не боимся включать кондиционер, ребенок должен находиться в прохладной комнате", — советует педиатр Анна Лебедюк.

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А вот выходить на улицу с ребенком врачи советуют в определенный промежуток. Или до десяти утра, либо уже после 16-й. Обязательно — с головным убором и солнцезащитным кремом. Давать много обычной воды, без пузырьков, или сахара. А еще одевать в легкую и светлую одежду из натуральных тканей. И обязательно узнавать о чистоте воды в водоеме. Особо осторожными следует быть с детьми до 6-ти месяцев, потому что прямые солнечные лучи или открытые водоемы для них опасны.

Однако, этих нескольких правил, которые учат еще в школе, на пляже придерживаются не все родители. В полдень, одно из столичных побережий переполнено детьми.

Более половины детей без головных уборов, но у родителей есть объяснение: говорят, что в такую жару в головном уборе еще жарче.

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Можно увидеть и первые обожженные от полуденного солнца плечи: родители говорят, крем не спас.

Такие игнорирование правил, говорят врачи, могут иметь свои последствия — обезвоживание, солнечные удары и ожоги.

"Это могут быть просто покраснение кожи, максимально — это могут быть пузыри, которые лопаются. Может быть рвота, может быть тошнота, может быть подергивание мышц. Это может быть кома даже", — предостерегает педиатр.

После такого вреда от солнца малыша может ждать длительное лечение и восстановление. Как только у ребенка немного краснеет кожа — это уже признак ожога. А если ее сопровождают головокружение, головная боль или повышение температуры — сразу же следует обращаться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

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