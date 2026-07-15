- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 329
- Время на прочтение
- 5 мин
Отдых на Шацких озерах: цены на жилье и питание, а также неожиданное предупреждение для туристов (фото, видео)
На волынском озере Свитязь наблюдается настоящий туристический бум. ТСН.ua выяснила актуальные цены на жилье, питание, стоимость знаменитых пончиков и насколько безопасно отдыхать у границы с Беларусью.
На Свитязе наблюдается настоящий туристический бум. Отдыхающие приезжают и приезжают. И, по прогнозам специалистов, этим летом Шацкие озера побьют все возможные рекорды по количеству туристов. А в прошлом году, по неофициальным подсчётам, здесь отдыхало более полумиллиона туристов.
Каковы сейчас цены на отдых и на что стоит обратить внимание перед поездкой — расскажет корреспондентка ТСН Анна Махно.
Отдых на Свитязе: что говорят туристы
Свитязь — самое глубокое озеро Украины, однако у берега здесь очень мелко, а дно — идеально чистое и песчаное. Десятилетний Артем радуется купанию: «Я могу здесь очень хорошо плавать!».
Тем временем взрослые активно обсуждают финансовую сторону отдыха на Волыни.
Андрей, отдыхающий на Свитязе: «Я думаю, что даже за границей вы не потратите столько денег, сколько придется выложить здесь, на Свитязе».
Точно сравнить цены на украинских и зарубежных курортах может глава семьи Анатолий. Его жена и две дочери только что вернулись из отпуска в Турции. За отдых вместе с дорогой семья заплатила около 100 тысяч гривен.
Анатолий, отдыхающий: «У нас отдыхать в разы дешевле, но это совсем другой отдых. Там, в Турции, — „все включено“, а здесь нужно обо всем заботиться самостоятельно».
В настоящее время на Свитязе за проживание в среднем платят 2 тысячи гривен в сутки. Трехразовое питание в местных кафе обходится семье ещё примерно в 5 тысяч гривен.
Гастрономические хиты: пончики по 60 гривен и сомики в сметане
Шацкие пончики — это настоящий кулинарный хит Свитязя. Сейчас один такой лакомство стоит 60 гривен, хотя в прошлом году его продавали на десять гривен дешевле.
Местная хозяйка, госпожа Галина, приглашает покупателей: «У нас есть пончики с самыми разнообразными начинками!». За свежей выпечкой на пляже каждый день выстраиваются огромные очереди. Турист Максим подтверждает: «Очень вкусные, можете попробовать, если хотите».
За порцию традиционного борща в ресторанах на побережье просят примерно 250 гривен, а в обычных кафе его можно найти за 180 гривен. Как, например, в заведении Веры Григорьевны. Среди самых популярных блюд в её меню — сомы в сметане за 350 гривен.
Эта женщина вместе со своими родными сестрами была одной из первых местных жительниц, которые начали кормить приезжих туристов. Они вспоминают времена, когда сами готовили и сами обслуживали первых отдыхающих: «От соседей приходили отдыхающие со своими тарелочками и просили: „А сварите нам пельмени!“».
Со временем в родительском дворе сестры стали также принимать отдыхающих на ночлег. Сегодня за такое частное жилье просят 600 гривен с человека в сутки. Хозяева показывают условия: «Три комнаты, и здесь отдельный душ, туалет, умывальник, вот такая небольшая кухонька, холодильник — всё необходимое для комфортного проживания».
Переселенка Татьяна, которая приехала на озеро с сыном и дочерью, довольна условиями: «Мне очень понравилось, мы уже второй раз сюда приезжаем».
Церкариоз: что нужно знать о «странной сыпи» после купания
По официальным подсчетам, в прошлом году на Свитязе официально побывало 250 тысяч туристов, а по неофициальным — более полумиллиона. Эксперты уверены, что в этом году рекорды посещаемости будут обновлены, несмотря на то, что в социальных сетях начали активно распространяться тревожные истории о якобы странной красной сыпи после купания в озере. В Шацком национальном природном парке призывают людей не поддаваться панике.
Тарас Юрчук, руководитель отдела рекреации Шацкого национального природного парка: «Это явление в медицине называется церкариозом — это микроскопические личинки гельминтов водоплавающих птиц. При сильном прогревании воды они массово выходят в воду озера».
Сыпь и неприятный зуд на теле — это естественная аллергическая реакция кожи человека на этих личинок паразитов. Обычно в таких случаях хорошо помогают обычные противоаллергические (антигистаминные) препараты. А вот в случае внезапного повышения температуры тела или резкого ухудшения общего самочувствия — следует немедленно обратиться к врачу.
Впрочем, риск заражения можно свести к минимуму. Для этого специалисты советуют сразу после купания в озере принять чистый душ или просто насухо вытереться плотным полотенцем.
А вот к чему отдыхающим точно нужно подготовиться заранее, так это к большим автомобильным пробкам на въездах в курортные деревни. Кроме того, в самый разгар сезона из-за перегрузки сети здесь часто фиксируются перебои с мобильной связью и интернетом. Поэтому жилье, даже относительно дорогое, настоятельно рекомендуется бронировать заранее. Некоторые номера премиум-класса стоят 11 600 гривен за сутки.
Альтернатива морю: романтика палаточного городка
Но если на Свитязе точно хватит места абсолютно всем, то это в официальном палаточном городке. Анатолий приехал сюда отдохнуть с другом и внуками из Тернопольской области. Мужчина показывает свой лагерь: «Вот палатка, мы спим там с другом, а дети спят в машине».
Правила пребывания в палатке следующие:
За въезд одного автомобиля на территорию национального парка необходимо уплатить экологический сбор в размере 100 гривен.
Дополнительно взимается плата в размере 150 гривен за установку палатки, в которой могут комфортно разместиться до четырех человек.
На территории городка оборудованы общественные туалеты и летний душ.
А семья Дмитрия из Кривого Рога уже более десяти лет подряд отдыхает на природе исключительно в палатках. Мужчина демонстрирует свой автономный быт: «Кухня здесь оборудована. Холодильник, портативная зарядная станция, солнечная панель для автономного питания». У семьи есть даже собственный биотуалет и портативная качель, а рядом стоит большая палатка-спальня. Люди объясняют, что приобрели всё это снаряжение заранее, чтобы больше никогда не тратиться на дорогие отели.
Этим летом Свитязь для многих украинцев стал полноценной и безопасной альтернативой Черному морю.
Андрей, глава семьи: «Мы бы сейчас на 100% отдыхали где-нибудь в Одессе или Одесской области, но там действительно страшно, потому что россияне могут бомбить побережье».
Но и на Волыни отдыхающие и администрация внимательно следят за обстановкой в сфере безопасности, ведь Шацкая община граничит непосредственно с Беларусью.
Богдан Тимошук, секретарь Шацкого поселкового совета: «На сегодняшний день наши военные не наблюдают никакой угрозы со стороны Беларуси, они оперативно передают всю важную информацию руководству общины».
Впереди, как сообщают в поселковом совете, курорт ждет еще больший наплыв туристов. Поэтому отдыхающих настоятельно просят строго соблюдать простые правила поведения на природе: не подъезжать на личных автомобилях ближе чем на 100 метров к берегу озера, не разводить костры в непредназначенных для этого местах и не оставлять после себя мусор.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Правительство в отставку! Украину накрыла непогода! Переговоры Макрона и Зеленского! | ТСН 19:00 14 июля