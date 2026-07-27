Отдых на заминированных берегах и заблокированные порты: чем живет Одесщина на фоне новых атак

Рекордный урожай, закрытые порты и аншлаг на пляжах: как живет Одесщина сегодня

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Одещина сегодня — это регион невероятных контрастов: здесь забитые до отказа пляжи соседствуют с колючей проволокой и обломками «Шахедов», а радость от рекордного урожая омрачается невозможностью его продать.

Корреспондентка ТСН. Неделя Оксана Радионова отправилась на Юг, чтобы увидеть, как живет солнечная Пальмира под ежедневными обстрелами. Вы узнаете, почему туристы не боятся взрывов, как украинские аграрии консервируют миллионы тонн зерна прямо в поле из-за блокады портов и сможет ли отважный Дунай спасти украинскую экономику.

Как живет Одесщина в период массированных вражеских атак?

Чтобы попасть на пляж Грибовка в Одесской области нужно перейти через такую импровизированную кладку и колючую проволоку.

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Дальше еще одни бетонные защитные фортификации. И вот мы на пляже. Официально он считается закрытым. Однако люди все равно купаются, отдыхают. На пляже валяются остатки вражеских БПЛА. И такого здесь очень много, однако люди все равно приезжают сюда с детьми отдохнуть.

«Были в Карпатах на прошлой неделе. Захотелось моря, а в Украине его больше нигде нет + уехать из Украины семьей не удастся, поэтому решили здесь», — рассказывают отдыхающие.

Не пугают отдыхающих и периодические сообщения о гибели мин. Три недели назад на мини на этом пляже взорвался киевлянин.

«Знаем. Сегодня куча обломков прибило к пляжу. Мы из Киева сами, то есть у нас каждый день над головой ракеты и шахеды, так что мы здесь хоть выспались», — рассказывают другие отдыхающие.

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Екатерина приехала сюда с мужем и тремя детьми на две недели. Говорит, что это ее первый пляжный сезон за всю великую войну.

В последние недели россияне существенно усилили атаки на Одесщину. Бьют новыми бандеролями, шахедами и ракетами. Но туристы есть. Цены на проживание растут.

«Мы правду всем говорим, что море закрыто. У нас четырехместные номера. Стандарт, в номере есть кухня, посуда необходимая, электроплитка чайник, холодильник. Большая комната общая, где три кровати. Двуспальная, односпальная. Все что необходимо для отдыха на море. Номер стоит 3,5 тысячи», — рассказывает Виктория Левенец, дочь владельца базы отдыха.

Рядом — комплекс с бассейном, детской площадкой, зоной барбекю и роскошным садом заполнен на 100%. Цена здесь в разы дороже. Свободных мест нет. Юрий из Черинигова приглашает в апартаменты — всем он и семья довольны.

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«Рисковано, конечно, но сейчас у нас война и риски и в Чернигове тоже не меньше, чем в Грибовке, Одесской области», — говорит Юрий.

Пляжи самой Одессы забиты наголову, а тревоги кажется не останавливаются. С 1 по 22 июля их здесь прозвучало 198. В среднем по 9 в день. Очередная сирена застала нашу съемочную группу на Ланжероне.

Мы на одном из центральных пляжей Одессы только что прозвучал сигнал воздушной тревоги, мы слышали, что работают истребители, наше ПВО, однако, как вы можете видеть, люди остаются на пляже. Никто особо не торопится в укрытие.

«Дело в том, что я военный. Я знал, что ничего страшного здесь не будет», — отмечает один из отдыхающих.

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В этом году в Одесской области официально открыли 40 пляжей. 39 в Одессе и 1 в Черноморске.

Враг атакует порты Большой Одессы

Украинские порты Большой Одессы сегодня остаются открытыми только формально. Государство не объявляло об их закрытии, но после серии российских ударов по портовой инфраструктуре и гражданским судам море опустело. Переломным моментом стал удар по сухогрузу «Голден Лео», в результате которого погибли моряки.

После этого резко возросла стоимость страхования, экипажи все чаще отказываются выходить в опасные рейсы, а владельцы судов не готовы рисковать ни людьми, ни дорогими кораблями.

Только с начала июля россия атаковала более 30 торговых судов в Черном море. Враг пытается превратить его в зону страха и нестабильности. Украина уже инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН, предупреждая о риске продовольственного кризиса для миллионов людей.

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«Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе навигации и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке», — подчеркнул глава МИД Андрей Сибига.

Всего по данным администрации морских портов Украины за время полномасштабного вторжения повреждено и частично уничтожено более тысячи (1054) объектов портовой инфраструктуры и 232 гражданских судна.

Через порты Черноморск, Южное и Одесса проходит около 90% украинского экспорта аграрной продукции, прежде всего зерновых и масличных культур. Поэтому любая атака на портовую инфраструктуру — это серьезная угроза экономике страны и продовольственной безопасности мира.

Аграрии собирают рекордный урожай

Мы в Одесской области. Регион фактически вышел на финишную прямую по сбору зерновых. Местные аграрии говорят, что урожай в этом году очень хороший. Однако хороший урожай не гарантирует хороший заработок. Потому что из-за атаки россиян на нашу портовую инфраструктуру путь украинского зерна на мировые рынки снова оказался под угрозой.

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«Многие хлопают в лодоне, что так круто, что зерно не будет выезжать. Хлеб подешевеет! Хлеб не подешевле, я вас уверяю. Мало кто-то на сегодняшний день понимает, что это, наверное, почти 50% нашего ВВП. А 50% нашего ВВП, то есть половина всего, что зарабатывает на сегодняшний день страна, это потому, что мы продаем зерно куда-то. Мы его продали, валюту приняли, фермер получил деньги, освоил, заплатил налоги и так далее», — объясняет аграрий Вадим Стоцкий.

Период враждебных интенсивных атак неслучайно совпал с жатвой. Одесщина уже собрала свой первый миллион.

Первый эффект от остановки портов аграрии уже ощутили — негде хранить урожай. Это заставляет их продавать зерно скорее по убыточным для себя ценам.

«Себестоимость одной тонны — 5 тысяч гривен. А сегодня предлагают 3-3,5, чтобы вы понимали. и видели здесь, что мы уже под крышу сыплем зерно. Если сейчас за месяц-полтора ситуация не разрешится, мы просто не будем куда сыпать кукурузу и подсолнечник. Мы заложники своего товара», — объясняет Вадим Стоцкий.

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А это уже юг Одесской области, Бессарабия. По дороге замечаем разбитые АЗС. Это свежие прилеты, говорит Алла Стоянова, известная в регионе общественная активиста и наследственная аграрийка.

«В Одесской области нет элеватора, который не получил попадания или шахетом, или ракетой», — говорит Стоянова.

В Одесской области складов для хранения зерна много и не строили, ведь рядом всегда были порты — зерно сразу уходило на экспорт. Трейдеры пригоняли свои зерновозы на поле. В настоящее время амбары хозяйства заполнены. Строить новые дорого. Так что здесь нашли выход. Пшеницу законсервировали прямо на поле в специальных гигантских мешках.

Это действительно уникальная американская и очень спасительная для украинских аграриев технология хранения зерна. Один такой огромный рукав помещающий 180 тонн зерна. Это три вагона.

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Зерно может так храниться до следующего лета. Эта американская разработка пришла в Украину после полномасштабного вторжения.

К сожалению, беда не одна — Дунай не может оперативно подстраховать морские пути. Есть рекордное обмеление Дуная — самое сильное с 1996 года.

Так что баржи идут полупустые, поскольку суда застревают на мелях — соответственно растет стоимость логистики.

Ситуация сложная, но не критична. Украина активно строит альтернативные железнодорожные и автомобильные маршруты для экспорта зерна.

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Логистика будет дороже. Потери частично лягут на плечи наших аграриев. Тем не менее, украинские фермеры не опускают рук: они продолжают работать, готовы адаптироваться к новым маршрутам, верят в свой урожай и в ВСУ.

Напомним, что у побережья Одессы затонуло иностранное судно с украинской кукурузой, ранее атаковавшееся российскими ракетами. В результате атаки погибли девять членов экипажа и украинский лоцман.

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