Отдых родителей без детей: в мире набирает популярности новый тренд, психолог рассказал о пользе

Украинцы же просят в туристических агентств бронировать им гостиницы, где нет русских.

Перезагрузиться. В мире все более популярным становится отдых родителей без детей. Отели по всему миру даже переориентируются на двуспальную кровать, рестораны и бары "16+".

Об этом 24 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Аэропорт "Борисполь". Ежесуточно с сотня чартеров, которыми украинцы отправляются на отдых. Терминал переполнен туристами, которые тянут багаж, коляски и детей. Свой отдых без детей опрошенные нами родители не представляют.



Что можно и нужно отдыхать без детей, опытом делится семья Хорошиловых.

"Полине было 10 месяцев, я уже ходила к психотерапевту и поняла, что маме нужен отдых, чтобы наладить контакт с собой. Потому что это достаточно серьезное изменение в жизни", — говорит Елена Хорошилова.



Дочь осталась с папой на целую неделю. Сейчас у семьи есть 4-месячный сынишка и когда он подрастет, рассматривают вариант — оставить их на бабушек и поехать отдохнуть уже вдвоем.

Новости мира: все более популярным становится отдых родителей без детей

Отцовство — это работа, требующая отпуска, объясняет психолог. В самостоятельные путешествия не то, что можно, а нужно отправляться, как только ребенок становится самостоятельным. В идеале, говорит, так делать по несколько раз в год и дней так по 10.

"Я не представляю, как я скажу ребенку: вы едете в село, а мы с папой на море — обидно звучит", — говорит корреспондент ТСН.

"А если сказать так: вы отдохнете у бабушки, поедите черешни. А мы с папой посмотрим города и если там классно, поедим вместе, — говорит психолог Денис Лавриненко.



Что взрослые нуждаются в отдыхе без детей и от детей — это тренд, который набирает популярности. Многие отели уже начали переформатироваться. Некоторые едва ли не полностью становятся "только для взрослых". Вот как этот в Доминикане.



"Вот здесь условный раздел. Взрослые могут переходить и на другую часть, там где люди с детьми. А вот люди с детьми могут переходить на их часть, только без детей. И вот эта опция, отдыхать без детей, стоит дороже", — говорят в отеле.



В турагентстве отмечают, что переплачивать, чтобы отдыхать там, где под боком не буду плакать или гарцевать, наши туристы пока не готовы. В большинстве запрос на другое.

"Когда приходят бронировать отель, то каждый второй хочет, чтобы там не было русских", — говорит директор туристического агентства Максим Дереза.

Напомним, украинцы рассказали, где и как проведут нынешнее лето.

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