Отдых с детьми: куда податься, о чем не забыть и какие цены за городом

Отдых с детьми: куда податься, о чем не забыть и какие цены за городом

Чтобы сбежать из токсического мегаполиса в зеленый рай, необязательно брать отпуск.

Песчаная буря на этой неделе над Украиной — кажется, окончательно лишила нас понимания: в каком климате мы теперь живем. Облако пыли держалось два дня. Насколько это теперь будет часто — и как опасно для нас — придется еще выяснить. А пока уже понятно: бежать из раскаленного мегаполиса — стоит в первый же свободный день. Особенно, если у вас — дети.

О вариантах отдыха — чтобы в понедельник на работу — 27 июня говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

И сегодня — приключения с детьми. Куда податься? О чем не забыть? Ну и в какую копеечку — влетит вам такой спонтанный отдых?

Раскаленное город просто обжигает. И так хочется из него вырваться. Они — жители мегаполиса. Семьи из типичных киевских высоток.

"Цвета пустыни. Желтые, серые, коричневые. Они снижают нашу мотивацию. Они вызывают чувство напряжения. Например, такие цвета мы можем видеть в городе вокруг нас", — объясняет психолог Алина Сальникова.

Особенно такие панорамы и их цвета влияют на детей.

"Зеленый цвет и зеленый картинка, которую вы видите, активирует. Парасимпатическую нервную систему. Она так на нас влияет, что мы успокаиваемся. Что мы все сможем", — уверяет эксперт.

Чтобы сбежать из токсического мегаполиса в зеленый рай, необязательно брать отпуск. Вы удивитесь, сколько всего интересного рядом с вами. И все это — час от города.

Но какие цены на отдых за городом? Не кусаются ли они? Ведь мы знаем простую арифметику: чем дальше за город — тем дешевле. А если на расстоянии не более часа? Три семьи согласились пойти на эксперимент. Каждая — выбрала развлечение по душе. Кто потратит меньше?

Семья Кантарий. Папа Эдуард, мама Наталья. Старший сын Егорка, или как сам себя называет — дядя Зайчик. И малыш Макар — Макарошка. Они отправляются на ферму с осликами. Папа пристраивает детей, мама все контролирует.

Семья Музыченко уже на берегу озера Мартишевка, на столичных Осокорках.

Они не просто уедут, а поплывут за город на каяке. Семья отправляется в такие активные приключения впервые. Час аренды каяков — 200 грн. Каждый последующий час — 10%. День аренды — 800 грн.

И только все наконец уселись в "лодку" — семья уже проголодалась. Но до обеда — два километра плава.

Сорок минут заплыва. Дети уже заметно устали, проголодались и начинается синхронный плач. Поэтому срочно причаливают к берегу и оказываются в зеленом раю. Пара говорит, с детьми путешествовать совершенно несложно. Но постоянно нужно иметь козыри в рукаве.

Именно мамы обычно отдых и придумывают, и планируют, и туда собирают и детей, и пап, и себя.

Конечно, за корзину "ням-няшек" отвечает тоже мама. Капризничать дети перестали, только когда перекусили.

Оставляем этих путешественников пикниковать. А сами — к осликам. 48 минут от Киева. Вход на ферму — 200 грн со взрослых. Дети от 4 лет — 100 грн. Катание на ослике — 100 грн.

Всего здесь около пятидесяти осликов. У каждого есть свое имя и непростая история. К примеру, единственный мужчина в стаде — Афоня — вообще был как-бы в рабстве. Теперь катает разве что детей.

Еще здесь продают сувениры и предлагают купить особое безлактозное ослиное молоко.

45 минут от Житомира. Житомирская область. Село Деныши. И 25-метровые скалы.

Семья Плотницких — Марина и Сергей воспитывают троих детей. Приезжают на скалодром минимум два раза в месяц.

Молодые родители уверены, что это лучший отдых для трех непосед. Свою экстра активность они оставляют здесь на скалах.

"Выгулять детей на природе, это полезно. Скалолазание в целом, это такой разноплановый вид спорта, который развивает абсолютно все тело, поэтому такая деятельность очень полезна для детей", — уверен Сергей Плотницкий.

У семьи снаряжения свое. Если же арендовать, стоит такое развлечение — от ста гривен за подъем.

Чтобы отдых за городом с детьми прошел на ура, психологи советуют не слишком переживать из-за планирования, потому что дети всегда вносят свои коррективы, а еще — советуйтесь с малышами.

"Спрашивайте, что ребенок именно хочет. Он почувствует, что вы его уважаете, вы его слушаете. Вы ему уделяете внимание", — отмечает специалист.

И обязательно выезжайте за город хотя бы раз в неделю.

Новости недели: побег из жарких мегаполисов - где и за сколько может отдохнуть семья с детьми

Дети, конечно, устанут физически. Однако точно будут хорошо спать и станут счастливее.

Если же эмоции, которые три семьи получили за день, перечислить в гривне. Получается вот такая арифметика — на ферме семья потратила 800 гривен. Это с сувенирами. А вот каяки обошлись дешевле — 560 гривен с семьи и корзина с вкусностями, которую заранее подготовила мама семьи.

Меньше заплатила бы семья экстремалов — около 500 гривен — за 5 подъемов.

Но день с детьми — на свежем воздухе — подальше от раскаленного асфальта ... Да еще и радость от новых впечатлений — это вещь на самом деле бесценная. И даже если силы и финансы на такие развлечения вы соберете не в каждые выходные, экспериментировать — стоит.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку