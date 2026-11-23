Отдых в Карпатах

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Зимний отдых в Карпатах — один из самых популярных вариантов провести отпуск в Украине. Одни едут сюда ради горнолыжных трасс, снега и активных развлечений, другие — чтобы насладиться горными видами, погулять по уютным городкам, отведать гуцульские блюда и посетить местные музеи.

В то же время, стоимость такого отпуска может существенно отличаться в зависимости от выбранного курорта, уровня жилья и формата отдыха. Например, самый дорогой Буковель предлагает развитую инфраструктуру и большой выбор развлечений, тогда как в Яремче или Верховине можно найти более доступное жилье и провести время в более спокойной атмосфере.

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ТСН.ua рассказывает, сколько обойдется зимний отпуск в самых популярных локациях Карпат в сезоне 2026-2027, где лучше кататься на лыжах, а куда ехать ради экскурсий и горных пейзажей.

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Буковель: сколько стоит отдых на самом популярном горнолыжном курорте

Буковель — самый большой и развитый горнолыжный курорт Украины. Здесь есть более 60 км трасс, современные подъемники, ночное катание, СПА-центры, рестораны и множество развлечений для взрослых и детей. Кроме лыж и сноубордов, отдыхающие могут прокатиться на катке, попробовать сноутюбинг или зиплайн.

Однако за такую инфраструктуру придется заплатить. Буковель остается одним из самых дорогих направлений зимнего отдыха в Карпатах.

Проживание

Если планировать поездку не на новогодние праздники, а, например, на период с 24 по 30 января, шесть ночей в отеле для двух взрослых будут стоить от 9 400 до 81 000 грн.

Разница в цене объясняется прежде всего расположением квартиры. Чем ближе отель к центру курорта и подъемникам, тем дороже обойдется проживание. На стоимость также влияют уровень комфорта и дополнительные услуги: в некоторых отелях в цену включены завтраки, посещение СПА и трансфер до подъемников.

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Сэкономить на жилье можно, если выбирать квартиру подальше от центра. Однако такой вариант в первую очередь подойдет туристам, приезжающим на собственном автомобиле. Доставаться подъемникам пешком, особенно в лыжном снаряжении, может быть неудобно. В то же время следует учесть дополнительные расходы на парковку у подъемников.

Питание

Пообедать в кафе или ресторане Буковеля — удовольствие не из дешевых. Даже в бюджетных заведениях за обед на одного человека следует рассчитывать как минимум на 400–500 грн. Чашка чая или кофе на курорте будет стоить от 100 грн.

Отдых в Карпатах

Альтернатива — самостоятельное приготовление пищи. Для этого необходимо арендовать апартаменты с кухней. В Буковеле работает большой продуктовый супермаркет, где можно приобрести продукты по обычным магазинным ценам. Там же есть отдел готовой кулинарии, так что можно сэкономить время на приготовлении.

Катание на лыжах

В сезоне 2026-2027 годов дневной скипас в высокий сезон стоит от 1545 грн. Выгоднее покупать абонементы на несколько дней подряд. Например, пять дней катания обойдутся в 8550 грн — это на 950 грн дешевле, чем покупать пять отдельных дневных абонементов.

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Как добраться

Один из самых доступных вариантов — поездом к железнодорожной станции Татаров-Буковель. К примеру, самый дешевый билет из Киева в плацкарте стоит от 283 грн. Оттуда в курорт регулярно курсируют автобусы, стоимость проезда — около 100 грн с человека.

Драгобрат: сколько стоит отдых на самом высокогорном курорте Украины

Драгобрат — самый высокогорный горнолыжный курорт Украины. Он привлекает туристов продолжительным снеговым сезоном, природными склонами и возможностями для фрирайда — катание вне подготовленных трасс.

В отличие от Буковеля, Драгобрат больше подходит опытным лыжникам и сноубордистам. Новичкам здесь может быть сложнее из-за особенностей рельефа и меньшего количества развитой инфраструктуры.

Есть еще одно важное отличие: катание на Драгобрате в значительной степени зависит от погоды. Здесь нет мощной системы искусственного оснежения, поэтому состояние склонов определяют естественные осадки. Если снега недостаточно, возможности для катания существенно ограничиваются. Буковель объединяет естественный снег с искусственным заснежением, что позволяет поддерживать трассы даже при нестабильных зимних температур.

Проживание

Шесть ночей для двух взрослых в период с 24 по 30 января будут стоить примерно от 13 500 до 66 000 грн.

Хотя минимальная цена выше, чем в Буковеле, за эти деньги на Драгобрате можно найти номер непосредственно в центре курорта, включая завтраки.

В то же время, вариантов жилья с собственной кухней здесь немного. Доступные для аренды квартиры такого типа стоят от 73 000 грн за шесть ночей. Потому сэкономить на питании благодаря самостоятельному приготовлению будет сложно.

Питание

На Драгобрате работает немало кафе и столовых, где можно полноценно позавтракать, пообедать и поужинать. В общем, питание здесь обходится дешевле, чем в Буковеле.

Катание на лыжах

Особенность Драгобрата состоит в том, что здесь нет единого скипаса на весь курорт. Подъемниками обладают разные комплексы, поэтому стоимость катания зависит от того, какие подъемники вы выбираете.

К примеру, на основном комплексе ТК «Драгобрат» действуют следующие цены:

Количество подъемов Взрослый Детский

1 подъем 150 грн 50 грн

5 подъемов 500 грн 200 грн

10 подъемов 800 грн 400 грн

20 подъемов 1 400 грн 700 грн

50 подъемов 2 400 грн 1 200 грн

Как добраться

Удобнее всего ехать поездом до станции Ясиня. Билет из Киева в плацкарте стоит от 283 грн.

Однако от вокзала до самого курорта остается около 10 км горной дороги. Обычный легковой автомобиль туда не проедет, потому туристам нужно заказывать трансфер внедорожником или специальным транспортом местных перевозчиков. Договориться о поездке можно заранее через отель или усадьбу или непосредственно на месте.

Отдых в Карпатах

Яремче: сколько стоит спокойный отдых среди карпатских гор

Яремче — одно из самых популярных направлений для тех, кто хочет насладиться Карпатами без обязательного катания на лыжах. Город называют сердцем Карпат, здесь сочетаются живописные горные пейзажи, гуцульская культура, сувенирные рынки и рестораны с традиционной кухней.

Среди туристических мест, которые стоит посетить зимой, — водопад Пробой, местные сувенирные рынки и обзорные локации с видами на горы.

Проживание

Шесть ночей в отеле для двух взрослых (24–30 января) будут стоить от 7 200 до 117 000 грн. Цена зависит от расположения, уровня комфорта, пейзажа из окна и дополнительных услуг — в частности, наличия СПА или бассейна.

К примеру, от 7 800 грн можно арендовать двухместный номер примерно в 600 метрах от центра города. Апартаменты с хорошим рейтингом располагают собственной кухней, где гости могут самостоятельно готовить.

Питание

Если планируете питаться в местных кафе и хижинах, средний чек за полноценный обед или ужин с салатом, основным или первым блюдом и напитком составит примерно 500–800 грн на человека. В ресторанах при гостиницах высшего уровня расходы могут быть больше.

Экономить можно, если арендовать жилье с кухней и покупать продукты в местных магазинах и на рынках. В таком случае ориентировочные расходы на питание будут составлять 200–350 грн. в день на одного человека.

Также некоторые заведения предлагают бизнес-ланчи, а владельцы частных домов могут готовить для гостей домашние завтраки и ужины за дополнительную плату.

Как добраться

В Яремче удобно ехать поездом, автобусом или автомобилем. Железнодорожная станция находится непосредственно в центре города. Есть прямые и пересадочные рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова, Днепра и других городов. В частности, ежедневно курсирует поезд Гуцульщина сообщением Киев — Рахов.

Верховина: сколько стоит отдых в культурном центре Гуцульщины

Верховина — направление для тех, кто хочет познакомиться с традициями и бытом гуцулов. Здесь можно посетить колоритные музеи, узнать больше о местных ремеслах, народной одежде, музыке и истории Гуцульщины.

Это также вариант для туристов, которые ищут более спокойный отдых и не хотят переплачивать за популярность больших горнолыжных курортов.

Проживание

Шесть ночей для двух взрослых будут стоить от 4 800 грн за бюджетный номер примерно в 2 км от центра до 54 000 грн за большую виллу с четырьмя спальнями непосредственно в поселке.

Питание

Средний чек за комплексный обед или основные блюда в местных хижинах, кафе и ресторанах составляет примерно 300–600 грн на человека.

В то же время в Верховине есть немало вариантов жилья с собственной кухней. Поэтому туристы могут самостоятельно покупать продукты и готовить, сокращая расходы на питание.

Как добраться

В самой Верховине нет железнодорожной станции. Поэтому удобнее всего сначала доехать поездом до ближайших железнодорожных станций, а оттуда воспользоваться автобусом или такси.

Отдых в Карпатах

Ворохта и Татаров: сколько стоит отдых в тихих карпатских поселках

Ворохта и Татаров еще два варианта для тех, кто ищет спокойного отдыха среди гор. Они расположены неподалеку от Черногорского хребта и Говерлы, поэтому удобно отправляться на экскурсии, прогулки и знакомиться с природой Карпат.

Еще одно преимущество этих локаций — возможность ездить на отдых в Буковель, не оплачивая проживание непосредственно на дорогом курорте.

Проживание

В Ворохте шесть ночей для двух взрослых будут стоить от 5400 грн за небольшой двухместный номер в центре до 72000 грн за просторные апартаменты с двумя спальнями.

Питание

Как и в других карпатских поселках, туристы могут выбирать между самостоятельным приготовлением пищи и местными хижинами. Если арендовать апартаменты с кухней, то можно покупать продукты в магазинах и готовить самостоятельно. Другой вариант — питаться в местных заведениях, где можно отведать традиционные блюда гуцульской кухни.

Отдых в Карпатах зимой 2026-2027: что выбрать

Выбор локации, прежде всего, зависит от того, каким вы видите свой отпуск. Если главная цель — лыжи, сноуборд и активные развлечения, следует рассматривать Буковель или Драгобрат. Если же хочется покоя, экскурсий и горных пейзажей, лучше обратить внимание на Яремче, Верховину, Ворохту или Татар.

В то же время, цены на проживание показывают, что самое дорогое не обязательно означает лучший вариант именно для вашего путешествия.

Буковель — для тех, кто хочет получить максимум развлечений, кататься на подготовленных трассах и пользоваться развитой инфраструктурой. Однако следует быть готовыми к высоким затратам на жилье, питание и скипасы.

Драгобрат — для опытных лыжников и сноубордистов, которые ищут естественный снег и возможности для фрирайда. Здесь дешевле кататься и питаться, но нужно учитывать зависимость от погоды и более сложную логистику.

Яремче — для туристов, желающих соединить прогулки, рестораны, местные достопримечательности и комфортное проживание.

Верховина — для знакомства с гуцульской культурой, традициями и музеями, а также более бюджетного отдыха.

Ворохта и Татаров — для тех, кто ищет тихое жилье среди гор и планирует путешествовать по окрестностям или ездить на экскурсии в Буковель.

Бюджет зимнего отпуска в Карпатах зависит не только от стоимости номера. Следует также учитывать питание, транспорт, развлечения и, если планируете кататься, расходы на подъемники и аренду снаряжения. А бронировать жилье лучше заранее: в периоды зимних каникул и праздников цены могут быть значительно выше.

При подготовке материалов использовались данные из открытых источников, в частности, веб-страницы гостиниц, баз отдыха и частных провозов в соцсетях и тематических сайтах.

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