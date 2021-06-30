Отдых в Кирилловке: что предлагают на курорте и какие цены в 2021 году

Отдых в Кирилловке: что предлагают на курорте и какие цены в 2021 году

Приезжих приглашают посетить необычный дельфинарий, один из крупнейших в Европе Аквопарк, а также заняться экстремальным отдыхом.

Календарное лето в разгаре. Поэтому украинцы, не теряя времени, атакуют курорты. Помимо прочих, спросом пользуется поселок Кирилловка, что в Мелитопольском районе Запорожской области, на Азовском море. И неспроста, ведь там есть один из крупнейших в Европе аквапарков, а также более 500 баз отдыха.

ТСН.ua узнал, что предлагают туристам в Кирилловке и в какую цену им обойдется отдых.

Инфраструктура и жилье

После незаконной аннексии Крыма в Кирилловке стало более людно. Курорт ежегодно посещает около миллиона туристов. Поэтому в сезон береговая линия, которая, к слову, протяженностью в 57 километров, может быть перегружена туристами. Из-за этого место на пляже приходится занимать с самого утра.

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Сам же поселок состоит сразу из нескольких курортных зон: собственно, самой Кирилловки, Федотовой косы, Царского села, а также косы Пересыпь и прежде рыболовного хутора Степок.

Разместиться приезжие могут в частном секторе, в номерах гостиниц и на турбазах. Цены в них стартуют от 400 гривен и формируются в зависимости от удобств и наполнения номеров.

Преимуществом является то, что турбазы в Кирилловке расположены в пешей доступности от моря. А некоторые из них — непосредственно на береговой линии и имеют свой, отделенный от общего пляжа, выход к воде.

"Мы расположены в центре Кирилловки. У нас есть номера типа "Люкс" и "Стандарт". В обычных номерах есть телевизор, холодильник и кондиционер. Общие удобства во дворе. Такой номер стоит в сутки 400 гривен. "Люкс" со своим туалетом и душем в сутки обойдется в 700 гривен. До моря от нас идти три минуты", — рассказала ТСН.ua администратор одного из отелей Марина.

Где отдохнуть и что посмотреть в Кирилловке

Большинство развлечений сосредоточены именно в центре Кирилловки: там для туристов работают бары, рестораны, дискотеки и продуктовые магазины. Посетителей принимает и луна-парк. На его территории работают более 30 аттракционов, а также тир, батут, кинотеатр и заведения общественного питания.

Кроме теплого Азовского моря, развлечься в Кирилловке можно в одном из крупнейших в Европе аквапарков. На его территории установили 16 аттракционов для взрослых и 18 — для детей. В аквапарке есть бар, ресторан, пиццерия, а также несколько кафе. Посещение зоны отдыха желающим обойдется в 500—580 гривен.

Рядом с аквапарком работает и дельфинарий. За шоу одновременно могут наблюдать почти 900 человек. Администраторы заведения говорят, что в водной спектакле принимают участие квартеты морских котиков, а также дельфинов, которые занесены в Красную книгу. Участие в развлекательной программе принимают и сами зрители, которые становятся ассистентами актеров. Билет на спектакль стоит 200 гривен. Еще две сотни придется отдать за фото с дельфином и 1000 — за совместное купание.

Для туристов, которые хотят оздоровиться на курорте, есть лечебные грязи. Такую услугу предоставляют в санатории "Кирилловка". Выбрать материал и саму процедуру помогут работники пансионата.

А любителям экстремального отдыха стоит посетить Федотову косу. Там на прокат сдают доски для занятия виндсерфингом и кайтбордингом. На косе также функционирует множество баз отдыха и гостиниц, есть дискотека, рестораны и бар.

На чем можно добраться до Кирилловки

Железнодорожной станции в Кирилловке нет. Поэтому добираться до поселка придется на маршрутках и автобусах. Туристов они забирают из крупных городов Украины. Перевозчики говорят, что автомобили оборудованы кондиционерами и телевизорами, что должно облегчить и скрасить путь.

Из столицы в поселок дорога неблизкая — ехать придется около 12 часов, из Харькова — восемь, из Полтавы — семь, из Днепра — пять, из Запорожья три часа.

Стоимость проезда варьируется от расстояния: в среднем дорога обходится в одну сторону в 200—650 гривен.

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