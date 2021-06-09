Отдых в лагере или у бабушки в деревне: чем занять ребенка летом на каникулах

Лето — хорошая возможность отдохнуть, закалиться и набраться сил перед новым учебным годом.

Учебный год закончился и многие родители думают, чем занять детей летом. Куда их отправить, чем занять и как им весело и с пользой провести каникулы, ведь из-за карантина все рискуют остаться без дальних поездок и лагерей отдыха.

ТСН.ua подготовил материал о том, как организовать летний отдых для детей.

Каникулы — тот период, которого дети ждут с нетерпением. Несмотря на то, что из-за карантина они много времени учились дистанционно и меньше времени провели среди сверстников в школе, каникулы никто не отменял. Во время них школьники больше всего хотят отдохнуть от уроков. Зато родителям важно, чтобы этот отдых был полезен для здоровья их детей.

Каникулы в детском лагере

Если карантин позволит и будут работать лагеря — это хорошая возможность отправить туда детей. Пребывание там продлится несколько недель и станет отличным способом организовать яркие каникулы. Кроме того, такие заведения дисциплинируют детей, выход из "зоны комфорта" делает их более самостоятельными и закаленными.

Выбирать летний лагерь стоит в силу возраста (есть детские, подростковые и молодежные), программы или его тематики. Учитывать стоит интересы ребенка, ведь только тогда отдых доставит удовольствие и пользу. Лагерь может быть расположен в горной местности, возле леса или на берегу моря. Выбирать его месторасположение стоит учитывая предпочтения ребенка или его состояние здоровья.

Кроме того, следует учесть и то, готов ли ребенок к длительной разлуки с родителями. Если он морально не настроен ехать далеко и не хочет вообще в лагерь, то от этой идеи следует отказаться. Следует также обратить внимание и на способность ребенка к самоорганизации. Если у него проблемы с соблюдением режима, нет навыков самообслуживания, то в лагерь еще рано.

Отправляя ребенка на горный отдых, стоит обращать внимание на его возраст и физические возможности. Например, воспитанники туристического лагеря могут жить в палатках. Они ходят в походы, ведут много времени на природе, купаются или сплавляются по реке.

Хорошая идея — морской отдых. Ведь в таких лагерях климат благоприятно влияет на здоровье. Свои полезные свойства имеет и морская вода. В частности, у детей повышается уровень гемоглубина, устойчивость к простудам и бронхиальной астме, нормализуется обмен веществ, работа эндокринной системы.

Часто родители выбирают для детей лагеря-санатории, которые часто расположены в вблизи леса или реки. Там, кроме развлечений и отдыха, часть дня занимают различные медицинские процедуры. В частности, физические упражнения, купание, закаливание и тому подобное. В таких заведениях большее внимание сосредотачивается не в развлечениях, а именно на закаливании детей и улучшении их здоровья.

Следует заметить, что и лагеря у моря, и в горах, и в лесу могут иметь еще и свою тематику: международные учреждения, научные, спортивные, образовательные, религиозные, художественные и тому подобное. Именно поэтому можно выбрать тот, который больше всего понравится и подходит детям.

Каникулы на даче или у бабушки

Летом детей часто увозят за пределы города — на дачу или к бабушке, если есть такая возможность. Там они перебуваються подальше от привычной среды, много времени могут проводить на свежем воздухе, а не сидеть в душной квартире, убеждены родители.

В селе обычно мало возможностей для так называемого культурного отдыха, зато для активного и познавательного много. В частности, можно пойти в лес и провести и с ребенком исследования: поискать муравейник или нору какого зверя, найти интересные растения для гербария, ягоды или грибы. Кроме того, в лесу можно сделать интересную фотосессию.

А еще у бабушки можно исследовать город или вообще посадить собственный. В игровой форме детей можно научить основам такой работы. Им будет интересно копаться в земле, сажать семена, а когда прорастет — поливать его. Можно собственноручно сделать чучело, которое будет отпугивать от участка вредителей и птиц.

Родители могут в саду построить из веток деревьев или ненужных штор шалаш: в таком чудо-доме дети могут проводить много времени и устраивать различные игры. Это определенно вызовет у них больше радости, чем те же занятия, но в доме, например. Расстелите там покрывало: на нем можно сделать детский пикник, играть настольные игры или лежать и читать книгу.

Каникулы в городе

Не все родители могут отправить детей, например, на отдых, на дачу или к бабушке в деревню. Поэтому большую часть каникул они проведут в городе. Часто родители, которые работают, обращаются в таком случае к помощи нянь. Те ухаживать за детьми, а также организуют их отдых.

"Важно правильно организовать досуг детей во время каникул. Хорошо, если у них будет режим дня, который будет касаться просмотра телевизора или пользования гаджетами, и прогулок, и обучение — если такому е место. Утром и вечером хорошо находиться по несколько часов на свежем воздухе, пока солнце не такое активное. Полтора-три часа (в зависимости от возраста) можно выделить на телевизор или планшет. Не меньшее полчаса стоит читать. Если дети летом занимаются репетитором, то на это следует выделить чуть больше часа", — рассказала ТСН. ua детский психолог Наталья Носаль.

Лето — хорошая возможность посетить музеи, кинотеатры, выставки, океанариумы, на которые часто не хватает времени во время учебного года. Здесь важно не переборщить с такими походами. Несколько раз в месяц — вполне достаточно.

Чтобы больше отдыхать на свежем воздухе, можно гулять в парках: устраивать поездки на велосипедах, самокатах или скейтбордах. Хорошо провести время и проверить свои силы можно в веревочных парках с их тропами разной сложности и препятствиями.

Во многих городах летом работают дневные лагеря. В которых дети могут находиться несколько часов, или — с утра до самого вечера. Они есть разных направлений: естественные, ІТ, языковые, художественные, спортивные и тому подобное. К таким заведений принимают детей от шести лет. Там можно не только хорошо провести время в кругу сверстников, но и заняться интересным делом, открыть для себя что-то новенькое.

Каникулы — хорошая возможность занять детей летом чем-то полезным. Как видим — здесь большое поле для фантазий и возможностей, чтобы отдых детей стал интересным, активным и запомнился надолго.

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