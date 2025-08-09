Отдых в Моршине: сколько стоит лечение и где найти жилье за 500 грн

Бювет в Моршине / © ТСН

Моршин — это еще один курортный город во Львовской области. Расположен он недалеко от Трускавца, однако этот населенный пункт не столь популярен среди туристов.

Моршин идеально подойдет для тех, кто ищет не только отдых, но и эффективное лечение. Главное преимущество Моршина — его уникальные минеральные воды, помогающие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей и почек.

Как доехать до Моршина

Из Киева в Моршин курсируют пассажирские поезда. Минимальная цена на плацкарт — от 300 грн. Однако сейчас из-за высокого ажиотажа и небольшого количества поездов, купить билет очень сложно.

Автобусом из Киева в Моршин также непросто доехать, поскольку большинство рейсов направляется в соседние Дрогобыч, Стрый или Трускавец, а уже оттуда нужно будет добираться до Моршина.

Пожалуй, лучшим вариантом проезда из Киева в Моршин будет через Львов. Стоимость билетов на поезд до Львова от 150 грн. После приезда во Львов можно пересесть на автобус или поезд до Моршина. Автобусы курсируют каждый час, выезд с автостанции возле железнодорожного вокзала, а потому не нужно будет никуда ехать. Цена билета на поезд от 155 грн, автобус — 210 грн.

Отдых в Моршине: цены в санаториях

Обычно в Моршин едут, чтобы оздоровиться в санатории. Такой отдых включает в себя жилье, питание и базовые медицинские процедуры.

Бювет в Моршине / © ТСН

В Моршине есть санатории разной ценовой категории.

Бюджетные номера: цена в сутки стартует от 800 до 1100 грн в летний период. Номера можно арендовать в таких санаториях, как: «Перлина Прикарпаття», «Черемош», «Свитанок». Обычно это базовые номера со стандартными условиями.

Средний сегмент. Отдых в санаториях среднего сегмента вам обойдется от 1200 до 1600 грн в сутки. Сюда можно отнести санатории «Лаванда», «Днистер», «Моршинский», «Одеса». Здесь обычно улучшены условия проживания и можно получить больше лечебных услуг.

Премиум и «люкс» сегмент. Цены на отдых в таких санаториях стартуют от 1700 грн. и выше. К примеру, номер «одноместный стандарт» в популярном санатории «Мармуровий палац» стартует от 2450 грн в сутки. Номера «люкс» — 6600 грн за одного или 7200 грн за двоих.

Отдых в Моршине: цены на отели

Также в Моршин можно поселиться в отеле. Выбор в Моршине не столь велик, как например в Трускавце, однако цены здесь демократичные.

Например:

Бюджетный номер в отеле стартует от 500 до 1100 грн. Это стандартный номер. Более дешевые варианты могут быть с общим санузлом или вдали от центра, варианты в районе 1000 грн в сутки — с полноценным номером.

Бюджетный номер за 500 грн на окраине города / © booking.com

Средний сегмент от 1200 до 1600 грн в сутки. Гостиничные номера со всеми удобствами и условиями.

Премиум отели. Если вы любите отдыхать с повышенным комфортом, то такие номера обойдутся от 2000 грн в сутки и выше. Один из самых дорогих номеров в Моршине — «президентский люкс» за почти 27 000 грн в отеле премиум сегмента.

Президентский люкс / © booking.com

Отдых в Моршине в частном секторе

Также в Моршине можно арендовать жилье в частном секторе. Бюджетный двухместный номер в «курортной вилле» обойдется от 580 грн в сутки на двоих.

Можно арендовать и более дорогие варианты в виллах — от 1000 грн в сутки.

В целом в Моршине немного предложений по аренде жилья именно в частном секторе, поэтому если вы любите такой вид отдыха, то жилье нужно бронировать заранее.

Отдых в Моршине у бассейна

В Моршине есть несколько отелей, на территории которых есть бассейн. Один из таких — это отель премиум-класса, в котором стандартный номер стоит от 5700 грн в сутки.

«К услугам гостей бар и услуги массажа. Среди удобств стоит отметить ресторан, обслуживание номеров и круглосуточную стойку регистрации, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. К услугам гостей терраса, а также оздоровительная зона с закрытым бассейном, сауной и гидромассажной ванной», — говорится в описании отеля.

Бассейн в отеле / © booking.com

Однако обратите внимание, что даже несмотря на высокую цену номера в этом отеле до конца августа практически все заняты.

Сколько стоит поесть в Моршине

Бюджетнее всего в Моршине можно поесть в столовых санатория, в котором вы отдыхаете. Очень часто питание уже включено в стоимость вашей путевки. Однако питание в санаториях будет исключительно диетическим.

Кроме того, в Моршине есть много кафе, ресторанов и бистро, в которых можно вкусно и относительно недорого поесть. Комплексный обед здесь обойдется до 250 грн за порцию. В некоторых заведениях Моршина можно даже заказать диетическое меню, однако его цена стартует ориентировочно от 350 грн за порцию.

Приблизительные цены на блюда в кафе Моршина будут следующими:

Первые блюда: 60-160 грн .

Вторые блюда: от 100-350 грн .

Салаты: от 70-250 грн .

Кофе/чай: 40-100 грн.

Развлечения и лечение в Моршине

В Моршин обычно едут, чтобы оздоровить организм и улучшить свое общее состояние. Поэтому здесь можно получить медицинские услуги. Прием у врача в санаториях может стоить от 300 грн.

Скульптура рыси в парке Моршина / © ТСН

Программа «Похудение» в одной из премиум-гостиниц Моршина обойдется в 40 300 грн за 7 дней или 46 900 грн за 10 дней. Она включает в себя различные типы процедур, массажи и индивидуальный подбор воды. Полное обследование организма, которое продлится 3 дня, обойдется в почти 10 000 грн.

Программа “Экспресс-детокс” в одном из санаториев Моршина вместе с проживанием, подобранным питанием и медицинскими процедурами обойдется в 30 450 грн за 7 дней.

В Моршине можно просто гулять, наслаждаясь тишиной и отдыхом. Здесь есть городской бювет с бесплатной водой из источника №4. Все остальные виды минеральных вод можно купить в бювете, но при наличии рецепта от врача.

Также на день можно поехать на экскурсию в Дрогобыч, крепость Тустань, село Нагуевичи, в котором родился известный писатель и поэт Иван Франко. Их стоимость 300-800 грн с человека.

Летний кинотеатр в Моршине / © ТСН

Как сэкономить в Моршине

Премиальный отдых в Моршине может обойтись до 50 000 грн за 7 дней, если поселиться в люкс-отеле и выбрать для себя оздоровительную программу.

Средний класс отдыха в Моршине может обойтись от 2000 грн в сутки. Это включая номер в отеле, питание в ресторанах или кафе.

Бюджетный отдых в Моршине может стартовать от 500 до 1000 грн в сутки, включает номер в гостинице, санатории или в вилле.

Вот несколько советов, как сэкономить на отдыхе в Моршине:

