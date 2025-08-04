Отдых в Трускавце: какие цены в санаториях, отелях и как сэкономить

Трускавец / © www.flickr.com/Vitaliy Ilnytskyy

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Трускавец — курортный город во Львовской области, где можно не только отдохнуть на природе, но и оздоровиться. Ведь этот город-курорт известен благодаря своим целебным водам и санаториям, в которых можно получить лечение от разных недугов.

Сколько стоит отдых и лечение в Трускавце летом 2025 года — выяснил ТСН.ua.

Сколько стоит доехать до Трускавца

Поскольку сейчас продолжается сезон отпусков, билет на поезд из Киева в Трускавец стоит приобрести заранее, так как они быстро раскупаются. Стоимость самого бюджетного билета на вагон-плацкарт — от 362 грн. Билеты в вагоне первого класса можно приобрести за почти 1000 грн. Ехать поездом примерно 9 часов. Однако обратите внимание, что на данный момент билетов из Киева в Трускавец практически нет.

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Еще один способ доехать до этого курортного города из столицы — это приобрести билет на автобус. Его стоимость ориентировочно — 1130 грн. Время в пути — 10-12 часов.

Есть еще вариант доехать до Львова. Билетов на поезда из Киева во Львов гораздо больше, и их цена начинается от 150 грн. Во Львове на железнодорожном вокзале есть автостанция, откуда отправляются автобусы в Трускавец. Цена билета — от 200 грн, автобусы курсируют очень часто, поэтому можно не волноваться, успеете ли вы доехать.

Где поселиться в Трускавце

В Трускавце есть большой выбор жилья — это как бюджетные санатории с соответствующими условиями, так и более дорогие санатории и гостиницы.

Кроме того, здесь можно арендовать квартиру посуточно или даже целый дом, если вы уезжаете большой семьей.

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Трускавец / © www.flickr.com/Vitaliy Ilnytskyy

Санатории в Трускавце

Самый бюджетный номер в санаториях Трускавца будет стоить от 530 грн с одного человека за сутки.

Однако обычно цены там стартуют от 800 до 1300 грн с человека за сутки. Обратите внимание, что часто это старые санатории с базовыми условиями. Однако они предоставляют полный комплекс лечения и трехразовое питание. А еще на их территории есть бюветы с лечебной водой. В стоимость, как правило, включены базовые медицинские процедуры и консультации врача. Это могут быть такие санатории как «Кристалл», «Алмаз», «Янтарь», «Весна».

Бюджетный номер в одном из санаториев Трускавца. Фото: sanatorii-karpat.com

Стоимость проживания в среднем сегменте санаториев в Трускавце стартует от 1500 до 2500 грн за человека в сутки. Под эту категорию подпадают номера в санаториях: «Жемчужина Прикарпатья», «Карпаты», «Шахтер», «Молдова».

Здесь вам предложат бассейны, SPA центры, улучшенное питание, медицинские услуги.

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Отели в Трускавце

Также в Трускавце можно остановиться и в отелях, которых здесь много. Цена бюджетного номера стартует от 500 до 1000 грн за сутки. Если вы ищете недорогой вариант — придется остановиться подальше от центра города. Также в бюджетных номерах ванная может быть общей на несколько номеров. Такое идеально подойдет тем, кто не планирует проводить много времени в номере.

Средний сегмент — цены в таких отелях стартуют от 1500 до 2500 грн. Здесь вам предложат комфортный номер вблизи центра города. Иногда в отелях могут быть SPA-зоны или даже бассейн.

Стоимость номера в отеле премиум-класса в Трускавце может стартовать от 3000 грн и выше. Например, «первоклассный» люкс в одном из отелей стоит более 13 000 за сутки. В таких отелях очень часто уже включены завтраки. Кроме того, на их территории можно получить оздоровительные процедуры, отдохнуть у бассейна. Также на территории отелей расположены рестораны, где можно сразу и поесть.

Гостиничный номер более 13 000грн в сутки / © booking.com

Апартаменты и дома

В Трускавце одним из бюджетных вариантов проживания есть квартиры посуточно. Стоимость такого жилья в курортный сезон — от 600 грн в сутки. Однако арендовать нужно заранее из-за ажиотажа летом.

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Условия в квартире в Трускавце, которую сдают в аренду за 680 грн в сутки / © booking.com

Также в селах близ Трускавца местные жители сдают в аренду жилые дома. Цены на них разные — начиная от 2500 и даже до 25 000 грн в сутки. Однако здесь есть преимущества — такие варианты подойдут для крупных компаний или отпраздновать какие-то важные события.

Рестораны и кафе в Трускавце

Конечно, самым бюджетным вариантом еды в Трускавце будет, если вы будете готовить себе самостоятельно. В большинстве санаториев стоимость питания в столовых уже включена в вашу путевку.

Кроме того, даже если вы не проживаете в отелях, то можете посетить расположенные там рестораны. К примеру, питание по принципу «шведский стол» в некоторых заведениях доступно за 150-200 грн. Комплексные обеды — 100-300 грн.

В целом цены в ресторанах и кафе Трускавца бывают как демократические, так и достаточно высокие, поскольку это курортный город. Всё зависит от ваших запросов.

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Развлечения в Трускавце

Чтобы узнать прошлое этого города, можно сходить в музей истории Трускавца. Входящий билет стоит 60 грн.

В городе есть дельфинарий. Входной билет стоит 400 грн. Есть услуга «поплавать с дельфинами». Ее стоимость — от 2550 грн. Дайвинг с дельфинами обойдется в 5000 грн.

Если у вас есть много времени, то вы можете отправиться на автобусные экскурсии в Сходницу, Борислав, Дрогобыч, крепость Тустань, водопад Каменка, озера Синевир. Их стоимость — от 300 до 800 грн с человека.

В этом городе можно просто наслаждаться прогулками по центральному парку, бювету минеральных вод, окрестностям Трускавца. Это совершенно бесплатно и очень полезно для здоровья.

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Общая стоимость отдыха в Трускавце

Отдохнуть в Трускавце можно как бюджетно, так и с шиком.

В среднем бюджетный отдых в Трускавце может стать от 800 грн. Это при условии, что вы проживаете в бюджетном номере в санатории или апартаментах и воздержитесь от дополнительных процедур. Есть придется готовить самому или питаться в столовой санатория.

Средняя стоимость отдыха в Трускавце стартует ориентировочно от 2000 грн в сутки с человека. В эту стоимость входит удобный номер в санатории, гостинице или аренде апартаментов, можно посетить местный ресторан или даже поехать на однодневную экскурсию.

Люкс-отдых в Трускавце станет ориентировочно от 6000 грн в сутки и выше. Ведь большинство расходов — это аренда номера в отеле или апартаментов.

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Как сэкономить

Сэкономить на отдыхе в Трускавце можно. Вот несколько идей:

Добраться этого курорта из Киева можно на бюджетном поезде в вагоне-плацкарте. Если же вы не нашли билет на прямой поезд в Трускавец, можно поискать бюджетные билеты во Львов, которые стоят меньше 150 грн, а затем отправиться автобусом в Трускавец.

В городе можно поселиться в бюджетном номере в санатории. Обычно в стоимость включены базовые медицинские услуги и диетическое питание. Если не тратить дополнительные средства — это экономия.

Если же вы не хотите проживать в санатории — можно арендовать бюджетную однокомнатную квартиру. Здесь можно самостоятельно готовить, что тоже сэкономит бюджет.

Развлечения можно заменить прогулками по городу. Также можно поехать, например, в Дрогобыч — город с красивой архитектурой и старинной солеварней. Но лучше не заказывать экскурсию, а отправиться туда общественным транспортом, стоимость проезда — всего 25-40 грн с человека.