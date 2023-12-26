Отдых в Украине зимой 2024 года: топ-18 уникальных мест в Карпатах и только (фото)

Топ-18 мест, куда можно отправиться на выходные или в отпуск.

Несмотря на войну, украинцы ищут возможность отдохнуть от тревог и обстрелов, снять напряжение и восстановиться. Спрос на зимний отдых 2024 растет. Рассказываем, куда поехать зимой на выходные — от горнолыжных курортов в Карпатах до живописных поселков Полтавской области.

Сайт ТСН.ua собрал 18 идей, куда можно отправиться на зимний отдых.

Горнолыжные курорты

Для любителей активного отдыха в Украине работают несколько горнолыжных курортов. Самыми популярными считаются Буковель, Драгобрат, Славское, Пилипец и Плай. Там можно насладиться национальным колоритом, вкусной кухней, горным воздухом и невероятными видами зимы.

Буковель

Буковель – самый известный горнолыжный курорт в Украине. Для отдыхающих работает десятки трасс как для новичков, так и профессионалов. Всего здесь оборудовано более 60 спусков разной степени сложности. Кроме одноименной вершины, известными горами являются также Черная Клева и Довга.

Буковель/Фото: dovkola.media

Драгобрат

Драгобрат – самый высокогорный курорт. Именно поэтому здесь чуть ли не дольше всего есть снег — с ноября почти по май. Новичков здесь меньше, чем в Буковеле, отдыхающих в целом тоже. Среди минусов, о которых пишут в Сети – непростая дорога наверх и бугельные подъемники.

Драгобрат/Фото: dovkola.media

Славское

Славское – старейший горнолыжный курорт в Украине. Он насчитывает 11 трасс и так же универсален, как Буковель. Здесь могут активно провести время и начинающие и профессионалы. Славское – известный центр горнолыжного спорта, именно здесь тренируется наша олимпийская сборная.

Славское/Фото: dovkola.media

Пилипец

Пилипец – второй по высоте горнолыжный курорт. Недалеко находится местная достопримечательность — водопад Шипот. Пилипец сочетает трассы разной протяженности и сложности. Читая отзывы о Пилипце, часто можно встретить сравнение, где его называют "бюджетной версией Драгобрата".

Пилипец/Фото: dovkola.media

Плай

Плай – горнолыжный комплекс, который становится все более популярным среди туристов. Некоторые называют Плай "мини-версией Буковеля". Впрочем, цены здесь ниже, чем в более раскрученных курортах. Верхние трассы рассчитаны на опытных отдыхающих, а внизу есть пологие склоны для новичков.

Плай/Фото: dovkola.media

Оздоровление в Украине

Зима – прекрасное время года, чтобы хорошо провести время и оздоровиться. Помимо популярных комплексов в Трускавце и Миргороде в Украине работают несколько интересных вариантов.

Термальные воды "Косино"

Косино – это небольшое поселение в Закарпатской области, где расположены несколько гостиниц. Они предлагают номера в любой бюджет. Зимой здесь можно особенно атмосферно отдохнуть, ведь, несмотря на низкую температуру воздуха, она в термальных источниках остается горячей. Особенность не только в их температуре, но и в химическом составе, говорят местные.

Косино/Фото: pmg.ua

Трускавец

В Трускавце зимой можно получить удовольствие от отдыха с оздоровлением. На курорте возле Карпат для туристов предлагаются достопримечательности, экскурсии и туры на горнолыжные трассы и терапевтические процедуры. Выбирая, что посмотреть, стоит заметить – если вы приехали на оздоровление, то времени на развлечения может остаться немного. Три раза в день нужно будет посещать бюветы, употреблять минеральные воды. Также вам могут назначить водные процедуры, лечение грязями и массаж.

Трускавец/Фото: ukrhealth.net

Минеральные воды Сатанова

Это еще один оздоровительный курорт, расположенный в Хмельницкой области. На минеральные источники приезжают поправить здоровье. Курорт достаточно развит, здесь есть несколько санаториев. В самом поселке Сатанов есть несколько интересных достопримечательностей.

Львов, Черновцы и Каменец-Подольский

Для тех, кто любит отдых в городе, можно отправиться в сказочный Львов, а также в Черновцы или Каменец-Подольский. Они прекрасны в любое время года, но в зимний период там царит особая атмосфера. Во время Рождественских праздников можно гулять по снежным улицам, пить ароматный кофе или горячий глинтвейн, посетить ярмарки. Чтобы сэкономить на жилье, можно снять квартиру посуточно.

Львов/Фото: lviv.web2ua.com

Киев

В период рождественско-новогодних праздников в Киеве можно увидеть главную елку страны и пройтись по празднично украшенным улицам. Зимой даже привычные Золотые ворота, Андреевский спуск, Киево-Печерская лавра и Мариинский дворец выглядят особенно неотразимо.

Киев/Фото: kashtan.news

Яремче

Еще один маленький городок, где можно отдохнуть зимой – Яремче в Ивано-Франковской области. Здесь есть много интересных локаций для туристов: водопад Пробой, скалы Довбуша, скала "Слон", подвесной мост через реку Прут, зоопарк, где можно покормить оленей, и музей "Карпаты в миниатюре". Также в Яремче можно попробовать минеральную воду из целебного источника и согреться в чанах с видом на горы.

Яремче/Фото: ru.igotoworld.com

Чаны в Закарпатье

Закарпатье славится своими горами, лесами, водопадами и чанами. Это деревянные бочки, заполненные горячей водой для отдыха в горах. Если не решили, куда отправиться на выходные или отпуск, можно выбрать одну из туристических баз с чанами в Ивано-Франковской области.

Имение Святого Николая

Дом Святого Николая расположен на территории Национального природного парка "Гуцульщина" в поселке Пистынь Ивано-Франковской области. Это отличный вариант для отдыха на выходных с детьми. Остановиться для отдыха можно рядом в Ивано-Франковске. Дети и взрослые могут посетить рабочий кабинет Святого Николая, сделать новогодние игрушки своими руками, посетить музей природы и погулять по парку.

Имение Святого Николая/Фото: tamtour.com.ua

Национальный парк "Синевир"

Знаменитое горное озеро Синевир прекрасно в любое время года. Это уникальный природный памятник с живописными видами, величественными елками и чистым воздухом. Возле озера есть хижина с местной кухней, а рядом ярмарка, где продают сушеные грибы, вкусное домашнее вино и сувениры. Остановиться можно в одном из отелей рядом с озером или арендовать жилье в приватном секторе.

Синевир/Фото: Depositphotos

Свитязь и Шацкие озера

Вокруг озера Свитязь в Шацком районе Волынской области расположен национальный природный парк "Шацкие озера". Он не теряет привлекательности и зимой. Вокруг озера можно гулять, посмотреть на замки, дворцы, храмы и деревни, подышать свежим воздухом. На базах отдыха действуют оздоровительные центры с термальными источниками, санаториями и массажными кабинетами. Зимой сюда приезжают насладиться зимними видами.

Свитязь/Фото: www.ukraine-is.com

Диканька

Диканька – еще одно место, которое можно посетить в предновогодний период. Поселок расположен в Полтавской области. Локация впитала и сохранила традиции и культуру местных. Добраться до Диканьки легко – от Полтавы ходят регулярные автобусы.

Диканька/Фото: amazing-ukraine.com

Напомним, ранее ТСН.ua писал об отдыхе в Карпатах в декабре: сколько стоит уик-энд.

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