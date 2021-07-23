Отдых в Затоке: как туристам интересно провести время на курорте и какие цены в 2021 году

Отдых в Затоке: как туристам интересно провести время на курорте и какие цены в 2021 году

Туристов ждет теплое море, пологий берег и множество интересных экскурсий как в самом Затоке, так и в Одессе.

В шестидесяти километрах от Одессы расположен поселок Затока. Это, согласно анализу поисковых запросов Google, одно из самых популярных туристических мест 2021 года. Курорт тонкой линией косы разделяет Черное море и Днестровский лиман. Из-за своего мелководья и теплого моря Затока ежегодно собирает в сезон тысячи украинцев.

ТСН.ua узнал, чем в Затоке предлагают заняться туристам и сколько стоит отдых.

Берег и жилье

Затока состоит из пяти основных районов — каждый из них назван в соответствии с железнодорожными станциями: Бугаз, Лиманская, Солнечная, Морская и Дружба. Пляж здесь в основном состоит из мелкого песка и пологого берега. Нет резких переходов до глубины, из-за чего вода прогревается быстро и равномерно — летом море в среднем доходит до 24 градусов тепла.

Также читайте Отпуск на украинских курортах: где отдых самый дорогой

Разместиться туристы могут в арендованных квартирах, в гостиницах, на базах отдыха, в пансионатах, коттеджах и частном секторе. Цены на жилье составляют с приоритетом на удобство.

Например, номер в отеле, расположенном в районе Будакской косы обойдется желающим в 400 гривен с человека в сутки. В нем есть свой балкон, кондиционер, санузел, круглосуточная подача холодной и горячей воды.

Куда больше придется выложить за проживание в коттедже, расположенном в пяти минутах от пляжа. В домиках есть свой телевизор, холодильник, кондиционер, санузел, горячая и холодная вода. На территории: детская площадка, теннисный стол, анимация и медицинский пункт. За такое жилье в сутки придется выложить минимум 800 гривен с человека.

За 1000 гривен можно снять двухместный номер в гостинице, расположенной рядом с автостанцией.

С Залива — в Одессу

Для себя туристы, кроме очевидного отдыха на берегу моря, могут подобрать что-то более активное. Разумеется, большинство интересных достопримечательностей сосредоточены в Одессе, в которую без труда можно добраться на автобусе или электричке. Например, спросом пользуется экскурсия "Криминальная Одесса" (стоимость: 150-250 гривен). На ней участникам рассказывают, чем город привлекал аферистов и воров, когда и как придумали контрабанду, кто создал и воплотил в жизнь так называемый "Кодекс грабителя".

Прогуляться можно и Нерубайскими катакомбами (стоимость: 100-250 гривен). Экскурсоводы расскажут, как в каменных лабиринтах во время Второй мировой войны скрывались одесские партизаны, о добыче первого в городе строительного материала, а также о появлении самих катакомб.

Любителям кинематографа может понравиться экскурсия "Как в Одессе кино снимали" (стоимость 150-200 гривен). Участники узнают о современной киноиндустрии и знаменитом одесском кинофестивале, а также увидят улицы, на которых когда-то снимали популярные советские фильмы.

Что посмотреть в Заливе

При этом и в самой Затоке есть кое-что примечательное. Между Солнечной и Лиманской станциями расположен яхт-клуб. В нем желающие могут заняться виндсерфингом, кайтсерфингом и вейкбордингом. Кроме этого, время можно уделить катанию на катамаране и водном скутере.

Кстати, на территории яхт-клуба можно арендовать и жилье. Стандартный номер в отеле обойдется в 1700 гривен, коттедж — в 4000 гривен, вилла — в 6800 гривен, апартаменты — в 2700 гривен.

Туристам также может приглянуться центр культуры и вина Шабо, святые места Кулевча и Святой источник Иоанна Сочавского, Белгород-Днестровская крепость, страусинная ферма и город на воде Вилково.

Как добраться до Затоки из Киева, Днепра, Харькова

Из Киева в Затоку можно добраться в среднем за 400-500 гривен. В дороге придется провести около восьми часов. Доехать можно и на поезде: за 12-часовую поездку придется выложить 300-600 гривен.

Из Днепра до Затоки билет на автобус будет стоить 700 гривен. В пути — семь часов. Прямого поезда на курорт нет, но добраться можно в Одессу, а уже там пересесть на электричку. Такой тур обойдется в 460-5750 гривен. Еще 50 гривен придется выложить за билет в Затоку.

Из Харькова в Затоку на автобусе ехать 15 часов. Билет стоит 600 гривен. Прямого поезда на курорт тоже нет, но, как и в случае с Днепром, добраться сначала можно в Одессу, а уже потом в саму Затоку — билет обойдется в 660 гривен.

Из Запорожья в Затоку на автобусе добираться девять часов. Билеты стартуют от 350 до 720 гривен. На курорт прямого поезда тоже нет. Дорога в Одессу займет 15 часов и обойдется в 400-470 гривен.

Из Полтавы в Затоку ехать 14 часов. Билеты стоят 460 гривен. На поезде ехать на четыре часа меньше, а за билет придется выложить 275-450 гривен.

Обзор условий отдыха на пляжах в Лазурном, Кирилловке и Коблево

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку