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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Время на прочтение
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Отдыхал с друзьями и таинственно исчез: в Черниговской области нашли мертвым 14-летнего подростка

В Черниговской области таинственным образом пропал подросток. Его искали три дня и, к сожалению, нашли мертвым.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Полиция расследует смерть молодого человека

Полиция расследует смерть молодого человека

В Черниговской области при загадочных обстоятельствах скончался 14-летний подросток. Полиция подозревает, что смерть подростка не была естественной.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Костя Волощук пропал утром 14 августа в Любецкой общине. Во время отдыха с друзьями он решил отойти, но не вернулся.

Через некоторое время подростки забили тревогу и сообщили родителям. Те вызвали полицию. Поиски велись без перерыва — спасатели привлекли кинологов с собакой. Проверяли все пути, по которым мог пойти парень. Повсюду разослали ориентировки — в чем он был одет и как выглядел. В конце концов, недалеко от одного из сел нашли его тело.

Что стало причиной гибели — пока неизвестно. В полиции отметили, что есть основания полагать, что смерть была не естественной.

Напомним, что 14-летний мальчик скончался от опухоли мозга из-за ошибки врачей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 17 АВГУСТА | УДАРЫ РФ по гражданскому населению! СКАНДАЛ в БРИТАНИИ! ПОБЕДА УКРАИНЫ в гимнастике

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