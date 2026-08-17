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- Эксклюзив ТСН
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Отдыхал с друзьями и таинственно исчез: в Черниговской области нашли мертвым 14-летнего подростка
В Черниговской области таинственным образом пропал подросток. Его искали три дня и, к сожалению, нашли мертвым.
В Черниговской области при загадочных обстоятельствах скончался 14-летний подросток. Полиция подозревает, что смерть подростка не была естественной.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Костя Волощук пропал утром 14 августа в Любецкой общине. Во время отдыха с друзьями он решил отойти, но не вернулся.
Через некоторое время подростки забили тревогу и сообщили родителям. Те вызвали полицию. Поиски велись без перерыва — спасатели привлекли кинологов с собакой. Проверяли все пути, по которым мог пойти парень. Повсюду разослали ориентировки — в чем он был одет и как выглядел. В конце концов, недалеко от одного из сел нашли его тело.
Что стало причиной гибели — пока неизвестно. В полиции отметили, что есть основания полагать, что смерть была не естественной.
Напомним, что 14-летний мальчик скончался от опухоли мозга из-за ошибки врачей.
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