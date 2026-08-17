Отдыхал с друзьями и таинственно исчез: в Черниговской области нашли мертвым 14-летнего подростка

Полиция расследует смерть молодого человека

Реклама

В Черниговской области при загадочных обстоятельствах скончался 14-летний подросток. Полиция подозревает, что смерть подростка не была естественной.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Реклама

Костя Волощук пропал утром 14 августа в Любецкой общине. Во время отдыха с друзьями он решил отойти, но не вернулся.

Реклама

Через некоторое время подростки забили тревогу и сообщили родителям. Те вызвали полицию. Поиски велись без перерыва — спасатели привлекли кинологов с собакой. Проверяли все пути, по которым мог пойти парень. Повсюду разослали ориентировки — в чем он был одет и как выглядел. В конце концов, недалеко от одного из сел нашли его тело.

Что стало причиной гибели — пока неизвестно. В полиции отметили, что есть основания полагать, что смерть была не естественной.

Напомним, что 14-летний мальчик скончался от опухоли мозга из-за ошибки врачей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 17 АВГУСТА | УДАРЫ РФ по гражданскому населению! СКАНДАЛ в БРИТАНИИ! ПОБЕДА УКРАИНЫ в гимнастике

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров