Отдыхала с друзьями: под Тернополем 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку, пострадавшая в больнице

Отдыхала с друзьями: под Тернополем 17-летний парень изнасиловал 13-летнюю девочку, пострадавшая в больнице

Парню грозит от 10 до 15 лет заключения.

В селе Тернопольского района 17-летний парень во время отдыха изнасиловал 13-летнюю девушку. Потерпевшая после издевательств попала в больницу.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил представитель Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета.

Известно, что потерпевшая девочка после изнасилования находится в больнице. В совершении преступления правоохранители подозревают 17-летнего парня.

"Девочка пока находится в больнице и еще не давала показаний. Единственное, что можем сказать, что действительно на линию 102 поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней в одном из сел Тернопольской области Тернопольского района. На место происшествия выезжали следователи. Установлена личность подозреваемого. Он — один, это также несовершеннолетний парень, ему 17 лет. Мы назначили соответствующие экспертизы. Там были также и свидетели. Но будут они свидетелями или станут подозреваемыми — это покажет экспертиза. Больше информации без согласия ребенка мы не можем сообщить", — сказал нам Сергей Крета.

В тернопольских сообществах сообщают, что потерпевшая отдыхала в компании двух подруг и трех ребят на местном водоеме в селе Настасов Тернопольского района. И якобы после распития алкоголя девушку изнасиловали.

В полиции открыли производство по ч. 4 ст. 152 УК (изнасилование лица, не достигшего 14 лет). Парню грозит от 10 до 15 лет заключения.

Напомним, на окраине села Билеченкивка Полтавской области 27-летний мужчина жестоко убил и изнасиловал свою 24-летнюю жену. После расправы убийца спрятался на крыше заброшенной школы.

Также в Полтавской области 16-летняя девушка умерла после изнасилования.

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