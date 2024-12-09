Отец 7 детей погиб на фронте, а его семья чудом спаслась от россиян: история Николаевщины

На деоккупированной Николаевщине школьники возвращаются в оффлайн обучение. Из-за ежедневной угрозы обстрелов учиться в обычных школах пока слишком опасно. Так что за парты дети садятся в подземных классах. Углубленные в землю учебные заведения строят на средства благотворителей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Шворак.

История многодетной семьи, потерявшей отца

Первоклассники в вышиванках впервые сидят за школьными партами в классе без окна. Алена – седьмой и самый младший ребенок в семье. Папа Алены доброволец Петр Наточиенко год назад погиб под Бахмутом. А его семья у себя дома, на Николаевщине, чудом спаслась, когда здесь царили оккупанты.

Петр Наточиенко

"Очень много по селам расстреливали людей, семьи военных — их расстреливали, издевались над ними. Страшно. Так как мы убегали — словами это не описать. Страшно", — говорит супруга погибшего воина Надежда Яременко.

Надежда Яременко.

Дети втайне от россиян учились в украинской школе

Все восемь месяцев оккупации школа не прекращала работать, тайком от россиян. Учителя выехали на свободную территорию и учили полсотни детей, оставшихся в селе, дистанционно. Двенадцатилетний Витя был среди тех, кто учился по телефону, прячась от оккупантов.

"Людей забирали - люди исчезали. Потом уже люди нашли ту грушу и мы начали под нее ходить. Люди сказали, что там интернет немного ловит. Начали скринить работы всякие, которые надо делать. Один из дней недели выбирали: первый день ходили брали домашние задания. На второй отправляли их", - говорит ученик 7 класса Виктор Царинский.

Как происходит обучение в школе

Старое помещение школы, в отличие от большинства зданий, уцелело. Но учиться там опасно и после освобождения. Вокруг не утихает канонада.

Отсюда до оккупированных территорий каких-то несколько десятков километров, поэтому толстые стены, углубленная в землю школа единственная возможность для местных детей получить нормальное образование.

В школе под землей занятия не прекращаются даже во время тревоги и обстрелов. Здесь есть генератор и автономная система водоснабжения. Своя библиотека и компьютерный класс, где можно оставаться и после занятий и пережидать обстрелы. Строительство заведения длилось год и стоило пять с половиной миллионов гривен - рассказывает руководительница фонда, который финансировал строительство.

Подземная школа в Николаевской области

"Вопрос доступа к образованию. Сегодня это ключевая фактически задача. В том числе для обеспечения восстановления пострадавших громад, возвращения людей, которые могут рассчитывать на то, что их дети будут привлечены к очному образованию", - говорит советник председателя Николаевской ОВА Андрей Зинченко.

До нового года школа будет работать в тестовом режиме - чтобы дети привыкли и социализировались. Полноценное обучение в две смены начнется уже во втором семестре.

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