Отец арестован, а сын сбежал: что известно о скандальной семье Гринкевичей – крупнейшем поставщике Минобороны

Общая сумма тендеров, которые получили компании семьи Гринкевичей от Минобороны за 2022-2023 годы, составляет 3,2 млрд грн, тем временем состояние семьи шокировало украинцев.

Недавно инфопространство Украины всколыхнула новость о хищении более миллиарда гривен, которые должны были идти на нужды Вооруженных сил Украины, в частности, на одежду для военных. Стало известно, что к этому причастен львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его семья. Они являлись одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны.

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований задержало Игоря Гринкевича из-за взятки в $500 тысяч одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Далее вся страна узнала, сколько элитной недвижимости приобрела семья поставщиков за 2023 год и куда еще вкладывались средства. Скрывавшаяся за вышиванками семья действительно обворовывала армию.

В четверг, 18 января, львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, его сыну Роману и другим участникам преступной схемы, которые наживались на ВСУ, должны были выбрать меру пресечения. Однако Гринкевича-младшего так и не задержали, потому что он просто скрылся.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальной семье Гринкевичей.

Награбил более 1 миллиарда гривен

Первым коррупционное "дело Гринкевичей" обнаружил ведущий 1+1 Евгений Плинский в своем ТГ еще 20 декабря, когда фактически обнародовал детали сделки.

Именно тогда оказалось, что три строительные компании этой семьи получили от Минобороны 1,5 млрд грн за поставку летней одежды. Строительные компании и поставки одежды – уровень цинизма просто зашкаливает. Плинский также опубликовал фиктивные акты приемки товаров, которые подписывались в МО, за которые Гринкевичи получали деньги без снабжения товаров.

Попытка подкупа одного из руководителей ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований 29 декабря задержали Игоря Гринкевича за попытку подкупа одного из руководителей Главного следственного управления ГБР, предложив ему взятку в размере 500 тысяч долларов США.

"Взятка предлагалась при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний во время расследования уголовного производства", – говорится в сообщении.

Тендеры на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн

Как отметили правоохранители, несколько месяцев назад ГБР было открыто уголовное производство по факту сделок с закупками одежды и белья для военных ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

К выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, которые ранее занимались строительством. Они не обладали надлежащими мощностями для изготовления и хранения имущества для нужд Минобороны. Это привело к срыву поставок и нанесло ущерб бюджету, по предварительным оценкам, на 1,2 млрд грн.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов. По меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также восемь договоров исполнено с опозданием от 3 до 5 месяцев. У компаний также обнаружены факты завышения стоимости товаров, поставленных для Министерства обороны Украины.

Как рассказал известный блоггер Игорь Лаченков, это не первая нажива бизнесмена на военных. До этого были истории со скандальными стройками (незавершенное строительство в одной из частей Житомирской области — ред.), с работой на полигоне "Широкий лан" (общевоенный полигон первой категории, расположенный в Николаевской области — ред.).

Игорь Гринкевич также выигрывал тендеры для своих строительных компаний, которые должны были поставлять одежду военнослужащим. Так, общая сумма трех сделок составляет 1,54 млрд грн.

Поскольку компании Гринкевича не могли отшивать одежду, они просто перекупали товары в Турции. По словам журналиста Евгения Плинского, 60% средств пошли на личную прибыль, а 40% — уходили на закупку. Плинский также отмечает, что этот иностранный товар не отвечает никаким стандартам военного обеспечения качества.

"Строительные компании одежду, конечно, не производили, а просто перекупали из Турции и забирали себе 60% денег. Кроме этого, все три компании мерзавца получали деньги без конкретной поставки благодаря поддельным актам. По некоторым открытым контрактам до сих пор нет поставки. Зато почти 1 млрд гривен было потрачено на приобретение недвижимости, автомобилей, лакшеры отдыха", — говорится в сообщении блоггера.

Речь идет о компаниях "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ", ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ" и ООО "СИТИГРАД". Как сообщила Счетная палата, указанные компании не поставили армии курток, штанов и футболок на 1,5 млрд. гривен.

Что известно о бизнесе сына Гринкевича – Романа

Роман Гринкевич является основателем и директором ООО "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ". Недавно сын бизнесмена приобрел в элитном поселке Козин под Киевом дом площадью 289 кв.м за 25 млн грн (при рыночной стоимости в 50,5 млн грн). Кроме дома, в тот же день, Роман приобрел четыре земельных участка в том же Козине.

Журналист Евгений Плинский также выяснил, что Роман Гринкевич "засветился" в расследовании Михаила Ткача об "Утомленных войной посетителях столичного клуба Boho" на своем новом автомобиле BMW стоимостью около 150 000$.

Кто еще из семьи Гринкевичей причастен к контрактам с Минобороны

Как рассказал Игорь Лаченков, Светлана Гринкевич (жена Игоря Гринкевича – ред.) и Ольга Гринкевич-Швед (дочь Игоря Гринкевича – ред.) являются владелицами одной из компаний ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ", с которой в декабре 2023 года Министерство обороны подписало договор на поставку продуктов на 470 млн грн.

Ольга Гринкевич-Швед на отдыхе/Фото: из открытых источников

"Мать и дочь не стеснялись хвастаться в своих социальных сетях элитными шопингами, поездками на Мальдивы два раза в год в дорогими отелями, отдыхами в Европе и поездками на VIP-поезде "Укрзализныци". Светлана Гринкевич к тому же является преподавательницей в Национальном университете "Львовская политехника". Вот такая лакшера жизни, на деньгах которые несут за собой кровь наших военных", — рассказал Лаченков.

Фото из соцсетей Ольги Гринкевич-Швед

Общая сумма тендеров, полученных компанией семьи Гринкевичей от Минобороны за 2022-2023 годы, составляет 3,2 млрд грн.

Состояние семьи Гринкевичей шокировало украинцев

Элитная недвижимость,

автомобили премиум-класса, оружие, счета и… и все это не в единицах, а в десятках единиц. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило и разыскало все активы львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и связанных с ним лиц. Список длинный, так что можно сделать себе чашку кофе, устроиться удобно и... офигевать, потому что другое слово здесь трудно подобрать. Начнем с жилой недвижимости – 17 квартир на одну многострадальную семью Гринкевичей. В частности, три квартиры в собственности супруги Игоря Гринкевича Светланы; одна львовская квартира в собственности Ярины Гринкевич; одна львовская квартира в собственности дочери Гринкевича Марьяны Швед и две квартиры в собственности Софии Морозюк – невесты сына Игоря Гринкевича. По нежилой недвижимости все гораздо скромнее – всего 7 единиц. Однако месторасположение одного объекта говорит само за себя – центр столицы, улица Саксаганского. По земельным участкам все в порядке, их насчитывается 18 штук. Автомобилей премиум-класса в семье целых 9, оружия – 12 единиц. Есть и доли в уставных капиталах почти на 15 млн грн. Кстати, весь этот список с анализом и разъяснениями, кто кому кум, брат или сват, то есть что кому принадлежит, АРМА уже отправило ГБР. Так что ждем ареста и конфискации. Маленькое уточнение: вся эта смета семейного богатства Гринкевичей – это только активы, которые обнаружили в Украине.

Также, по словам заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина, агентство установило наличие у подозреваемых банковских счетов более чем в восьми учреждениях. По данным правоохранителей, должностные лица и бенефициары подконтрольных обществ и ряда других бизнес-субъектов, имеющих отношение к Гринкевичам, действовали по предварительному сговору с должностными лицами Минобороны. Во время военного положения они заключали договоры о поставке товаров для нужд ВСУ со 100% предоплатой, не имея намерений по их надлежащему выполнению. Таким образом, Игорь Гринкевич и его сообщники подозреваются в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах. Речь идет о более чем миллиарде гривен.

"60% бюджетных средств, которые подконтрольные фигуранту юрлица получали от Минобороны, выводились в пользу других аффилированных компаний (чаще всего осуществлялись операции по предоставлению или возврату финансовой помощи). Предприятия проводили рисковые (бестоварные) финансовые операции. Остальные 40% средств – для обеспечения выполнения государственных контрактов – переводились на счета турецких производителей одежды в Турецкой Республике", – рассказал заместитель председателя АРМА.

Недвижимости и украшений накупили более миллиарда. После огласки всплыли фото с "золотым вагоном", в котором каталась дочь Гринкевича и роскошные авто сына.

Под раздачу попала также уже бывшая невеста Гринкевича-младшего художница Соня Морозюк, в "Мазню" которой вкладывались сумасшедшие средства.

Фото: из открытых источников

Девушка божится, что о мошенничестве будущего мужа и его отца ничего не знала. 17 января Морозюк заявила о расторжении помолвки с Романом Гринкевичем.

Фото: из открытых источников

Подарки парня, приобретенные на ворованные средства, она обещает продать и передать средства на нужды ВСУ.

Морозюк разорвала помолвку с Гринкевчем/Фото с Instagram

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Жену Игоря Гринкевича уволили из "Львовской политехники"

Профессора национального университета "Львовская политехинка" Светлану Гринкевич, которая является женой главного подозреваемого Игоря Гринкевича, уволили из учебного заведения.

Cветлана Гринкевич уволилась из Львовской политехники после скандалов вокруг ее семьи/Фото: Facebook

Гринкевич написала заявление на увольнение, и в университете сообщили, что уже подписан приказ о ее увольнении с должности профессора кафедры маркетинга и логистики.

Светит срок до 12 лет с конфискацией имущества

Сотрудники Государственного бюро расследований 18 января сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. Речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, его сыне Романе и еще трех руководителях подконтрольных им компаний.

Следствие установило, что предприниматель создал преступную организацию для противоправного завладения бюджетными средствами. Он заключил договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды. В частности, компании львовского бизнесмена заключили 23 договора на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.

"Также было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен", - сообщили в Госбюро расследований.

В ГБР уточнили, что пяти членам преступной организации поставлено в известность о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч .1,2 ст.255 УК Украины).

Задержание Игоря Гринкевича / Фото: Государственное бюро расследований

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Следователи ГБР устанавливают полный круг лиц, причастных к уголовному правонарушению, в частности проверяется информация относительно должностных лиц Министерства обороны Украины.

Отец арестован, а сын сбежал

В четверг, 18 января, львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, его сыну Роману и другим участникам преступной схемы, которые наживались на ВСУ, должны были выбрать меру пресечения.

Пятерым участникам группы уже сообщено о подозрении и задержано, однако Роман Гринкевич скрывается и объявлен во всеукраинский розыск.

Роман Гринкевич/Фото: instagram.com

"Если вам известно о его местонахождении сообщайте правоохранительным органам. Граница она официально не пересекала", — сказала советница ДБР Татьяна Сапьян.

Ранее Роман Гринкевич утверждал, что деятельность его семьи происходила якобы в условиях действующего законодательства, поэтому его семья не будет оправдываться, потому что вроде бы "не в чем", и бежать за границу они не планируют.

Напомним, что в настоящее время продолжаются аресты имущества, счетов и собственности компаний семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

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