Отец и его 4-летний сын приехали в гости и погибли: что известно об ударе России по селу под Киевом

12-летний мальчик и его родители в больнице.

В Киевской области россияне убили отца и его 4-летнего сына. Оккупанты атаковали Украину северокорейской ракетой.

Об этом с места происшествия сообщила корреспондент ТСН Карина Вакарева.

"Люди проснулись от громкого взрыва. Сюда приземлились обломки северокорейской ракеты. Вероятно, сдетонировала боевая часть ракеты. Спасательные работы завершили вчера. С сегодняшнего дня здесь работали газовики, которые отключили от газоснабжения разрушенный дом и соседний", — говорит корреспондент ТСН.

Место российского удара по Киевщине

Корреспондент отметила, что погибшие отец и сын накануне приехали в гости к дедушке и бабушке.

"Ракета ударила в двухэтажный дом, в котором жила семья из трех человек. Супруги и их 12-летний ребенок. На выходные к ним приехал зять с 4-летним внуком. Они и погибли в результате взрыва. Хозяев ударной волной выбросило из дома и это спасло их жизнь. Людей доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. 12-летний мальчик в наиболее тяжелом состоянии", — говорит Карина Вакарева.

Люди говорят, что сирену включили через 3 минуты после взрыва.

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Напомним, в ночь на 11 августа Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и группами ударных дронов. Взрывы раздавались в Киеве, Полтавской, Хмельницкой областях, Белой Церкви Киевской области. В Киевской области оккупанты убили отца и его 4-летнего сына.

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