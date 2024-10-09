Отец "купил" инвалидность и вывез сына за границу: в Украине вспыхивает все больше скандалов из-за детей

В Украину стали возвращать некоторых детей, уехавших за границу с одним из своих родителей, когда началась полномасштабная война. Конфликты в семьях на фоне такого выезда активно возникали уже полгода спустя после российского вторжения, говорят юристы. И, несмотря на желание тех родителей, кто остался в Украине, вернуть детей домой, сделать это было невозможно, до сих пор.

Сейчас украинские консульства, в сотрудничестве со странами, где находятся дети с одним родителем, активно исследуют обращения по возвращениям малышей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Мать без разрешения вывезла сына за границу

Василий Максимов из Ивано-Франковской области рассказывает, что его сына забрала мама, и ссылаясь на опасности войны - выехала в другую страну, никаких кординат не оставила и ни о чем не предупреждала. Впоследствии только написала короткое смс.

Пара разведена полтора года назад. Сын проводил по полнедели у каждого из родителей. Последний раз, когда мальчик был у мамы, она его не вернула.

"На слова: «когда ты собираешься вернуться?» она сказала: «не знаю». И вот я в таком подвешенном состоянии, потому что когда я увижу ребенка? Увижу ли вообще? Потому что я по видео видел там вывезли и его автокресло и детскую кроватку", - говорит Василий.

Уже прошло несколько недель, все время мужчина пытался получить от бывшей объяснения и уговорить вернуться, но результата это не дало.

Василий Максимов

"Я сегодня хотел поговорить, а она говорит: "я с тобой не хочу разговаривать, возвращаться не планирую", — говорит он.

В Госпограничной службе объяснили, почему родителям удается вывозить детей за границу

Отец обещает за мальчика бороться, потому что хочет его и видеть и воспитывать. Поэтому теперь будет обращаться в полицию и в социальные службы. Говорит не знал, и удивлен, что на вывоз ребенка за границу не требуется разрешение обоих родителей.

"Когда началась полномасштабная война, были внесены изменения в правила пересечения границы, и сейчас согласия от другого родителя для мамы или папы, с кем ребенок едет - на время военного положения не требуется. Даже если его вывозит старший брат или сестра или дедушка-бабушка", - говорит Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины

В Государственной пограничной службе говорят, помешать этому можно только в одном случае.

"Если кто-то видит какие-то риски, то им стоит обратиться в суд, для того чтобы судебным решением ограничить право другого родителя вывозить ребенка без согласия второго родителя", - говорит Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины.

Мужчина купил инвалидность и похитил сына у матери

Конечно, судебная волокита может быть не скорой, но юристы говорят, в большинстве случаев конфликт в семьях назревает длительное время, и мнения по поводу — практически похищения ребенка одним из родителей, не спонтанны. Так, скажем, было в семье Светланы Лифиренко из Сумщины, которая сейчас проживает в Ужгороде.

"Мы жили много лет вместе, все было хорошо, а потом началось недоразумение. И он оставил нас с ребенком и пошел к другой женщине", — говорит Светлана.

С мужем Александром женщина жила в гражданском браке. Когда начали жить отдельно, то он время от времени брал сына на прогулки. А в прошлом году зимой один из таких дней исчез с ребенком.

Светлана Лифиренко

"Когда начало время возвращать ребенка, то я звонила, а он не выходил на связь.. Я начала звонить адвокату.. А потом мне на иностранном языке отвечает, что абонент в другой стране. я поняла, что ребенок с отцом пересек границу. Ребенок маленький, еще не было трех лет, Давид был на грудном вскармливании", — говорит женщина.

Это 52-летний отец решил не считаться и отправился сначала в Словакию, оттуда самолетом в Израиль, а дальше и в Арабские Эмираты, где законодательство на стороне отца. И украинским стражам порядка сложно доказать потребность в возвращении мальчика к матери.

"Он подделал документы, купил третью группу инвалидности, взял ребенка в авто и просто скрылся. С 24 декабря я не видела ребенка, и он не дает мне возможности общаться с моим ребенком", — говорит Светлана.

В фейсбуке же множество счастливых фото и видео якобы образцового отца. Правда, только с сыном, трех старших дочерей от другого брака он не публикует.

Делом сейчас занимаются правоохранители, но вернуть мальчика пока не удалось. На запрос ТСН в соцсети мужчина не реагирует. Не отвечает к слову и бывшая жена Василия из Калуша. Юристы говорят – сейчас таких случаев сотни, если не тысячи.

Как родители могут вернуть своих детей

Нотарка Виктория Кристова говорит, что в начале полномасштабной войны о возвращении детей из-за границы принудительно речь не шла вообще, а вот сейчас ситуация несколько изменилась. Если родитель, который в Украине докажет, что не давал согласия на выезд, то шансы вернуть ребенка есть.

Василий из Калуша, также хочет верить в возвращение ребенка и Светлана из Ужгорода, оба активно сотрудничают с Минюстом и органами опеки.

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