Отец погибшего бойца решил помочь школе, где учился сын, и подарил оборудование на полмиллиона гривен

Родители не жалеют ни одной израсходованной гривны, ведь уверены, что память о Давиде будет жить в стенах его родной школы всегда.

На Буковине родители погибшего на фронте военного Давида Пинчука подарили школьные принадлежности для лицея, где учился сын. Компьютеры, ноутбуки, швейные машинки, мячи и многое другое приобрели из средств, полученных в качестве компенсации после смерти Давида. Родители воспитывают еще восемь детей, но пожертвование сделали не колеблясь, говорится в ТСН.

10-классник Семен на уроке защиты Украины разбирает автомат Калашникова, рядом с Семеном его брат Илия. Тренируясь, ребята вспоминают своего старшего брата Давида, который был для них примером. “Многому от него научились. Знал, что, как называется, знал, что такое магазин, прицел, брат рассказывал”, — говорят ребята.

Этот макет автомата и еще множество принадлежностей для школы приобрела семья парней — в память о Давиде, который тоже здесь учился. А в прошлом году погиб на войне, ему было всего 22 года.

Теперь дети играют в волейбол новенькими мячами. Девушки на трудовом обучении шьют на современных машинках. Школьники готовят презентацию на новых компьютерах, которые тянут самые сложные программы.

Полмиллиона гривен по компенсации, которую получили после смерти сына, родители Давида отдали на нужды школы. “Началось все с компьютерного класса, потом спросил, какие у вас есть еще потребности, возможно еще что-то? Зная, что семья многодетная, и такой жест великодушный они сделали”, – говорят в школе.

“Мы так решили, чтобы действительно была память о сыне. Я думаю, он бы там все это одобрил”, — говорю мама погибшего бойца.

Давид с 2019 года служил по контракту, почти год защищал страну в АТО. Родителям об этом рассказал только когда вернулся, потому что берег мамино сердце. Великая война застала молодого человека на Яворовском полигоне, который вскоре россияне накрыли ракетными ударами. Тогда Давид чудом выжил. “Взрывная волна выбросила его в коридор, он ударился о стенку и потерял память. Когда мы с ним говорили по телефону, то мы с ним заново знакомились, рассказывали о себе, высылали фотографии”, – говорит отец.

Но через несколько дней Давид отправился на фронт, уговоры родителей его не сдержали. “Он говорит: “Мама, кто кроме нас?” Вот его девиз был. Если он сказал «я это должен сделать» – бесполезно было что-то говорить. Он брал на себя ответственность”, — рассказывают о сыне родители.

Ответственным Давид был с детства, как старший сын в семье из девяти детей. Он мечтал увидеть мирную Донетчину, семья уехала оттуда на Буковину 11 лет назад. Но уже через месяц, когда вернулся на передовую, погиб во время артобстрела недалеко от Бахмута. “Он хотел, чтобы быстрее все это закончилось. Наши родные все там, он очень переживал», – рассказывает женщина.

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