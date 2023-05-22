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Отец погибшего защитника Мариуполя в память о сыне повторил его путь, а с ним и полторы сотни единомышленников

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Отец погибшего защитника Мариуполя в память о сыне повторил его путь, а с ним и полторы сотни единомышленников

Сергей Гряник, отец защитника "Азовстали"

На самой высокой украинской верхушке, которую сын так любил, Сергей Гряник оставил его фотографию.

Отец погибшего на "Азовстале" пулеметчика Александра Гряника поднялся на самую высокую украинскую вершину — Говерлу. Его сын при жизни очень любил горы, обходил их не только в Украине, но и за границей. Сейчас отец путешествует по маршрутам, по которым сходил сын. На Говерлу вместе с мужчиной отправились почти полторы сотни единомышленников с целью — почтить память погибших защитников Мариуполя, напомнить о тех, кто в плену, и поблагодарить живых, говорится в ТСН.

Сын Сергея Гряника – Саша, с позывным “Грян”, воевал с 2016 в рядах “Азова”. Контракт закончился как раз перед великой войной, а 24 февраля Саша забрал так и не распакованный рюкзак и добровольцем пошел на войну. “Сказал, что только давайте договоримся: сегодня никто не плачет. Мы все должны иметь боевой дух, он зашел в троллейбус... У него эта камера была, он ее навел на себя, а у него на глазах были слезы”, — вспоминает мама бойца.

Сначала Александр Гряник выбивал врага с Киевщины, а затем вызвался лететь с грузом в окруженный Мариуполь. “Я ему пишу: Саша, ты, наверное, уже не под Киевом, на Востоке? Он говорит: папа, зачем ты задаешь мне вопросы, на которые боишься получить ответ”, – вспоминает отец.

Погибший на
Погибший на "Азовстале" пулеметчик Александр Гряник

На "Азовстале" он и остался — пулеметчиком в роте снайперов. В первые дни был ранен, но воевал дальше. Погиб 8 мая. “Они все сгорели там – фосфорная бомба. Саша был в эпицентре этого взрыва”, — вспоминают родные.

При жизни Саша невероятно любил природу, а больше всего горы, говорят родители. В память о сыне папа решил одолеть все вершины, где был Саша — Кипр, Мексика, Карпаты... На Говерлу Сергей Гряник собирался идти один, но его поддержали неравнодушные. Большинство участников этого восхождения в горах – впервые в жизни. Среди участников восхождения – мариупольцы. На самую высокую вершину Украины несут флаг родного города. “Показать, что Мариуполь поддерживает наших ребят. Многие ребята еще в плену, поэтому мы надеемся на их возвращение”, — говорят путешественники.

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Дата публикации
Просмотры
247
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