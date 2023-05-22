Отец погибшего защитника Мариуполя в память о сыне повторил его путь, а с ним и полторы сотни единомышленников

Отец погибшего на "Азовстале" пулеметчика Александра Гряника поднялся на самую высокую украинскую вершину — Говерлу. Его сын при жизни очень любил горы, обходил их не только в Украине, но и за границей. Сейчас отец путешествует по маршрутам, по которым сходил сын. На Говерлу вместе с мужчиной отправились почти полторы сотни единомышленников с целью — почтить память погибших защитников Мариуполя, напомнить о тех, кто в плену, и поблагодарить живых, говорится в ТСН.

Сын Сергея Гряника – Саша, с позывным “Грян”, воевал с 2016 в рядах “Азова”. Контракт закончился как раз перед великой войной, а 24 февраля Саша забрал так и не распакованный рюкзак и добровольцем пошел на войну. “Сказал, что только давайте договоримся: сегодня никто не плачет. Мы все должны иметь боевой дух, он зашел в троллейбус... У него эта камера была, он ее навел на себя, а у него на глазах были слезы”, — вспоминает мама бойца.

Сначала Александр Гряник выбивал врага с Киевщины, а затем вызвался лететь с грузом в окруженный Мариуполь. “Я ему пишу: Саша, ты, наверное, уже не под Киевом, на Востоке? Он говорит: папа, зачем ты задаешь мне вопросы, на которые боишься получить ответ”, – вспоминает отец.

Погибший на "Азовстале" пулеметчик Александр Гряник

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На "Азовстале" он и остался — пулеметчиком в роте снайперов. В первые дни был ранен, но воевал дальше. Погиб 8 мая. “Они все сгорели там – фосфорная бомба. Саша был в эпицентре этого взрыва”, — вспоминают родные.

При жизни Саша невероятно любил природу, а больше всего горы, говорят родители. В память о сыне папа решил одолеть все вершины, где был Саша — Кипр, Мексика, Карпаты... На Говерлу Сергей Гряник собирался идти один, но его поддержали неравнодушные. Большинство участников этого восхождения в горах – впервые в жизни. Среди участников восхождения – мариупольцы. На самую высокую вершину Украины несут флаг родного города. “Показать, что Мариуполь поддерживает наших ребят. Многие ребята еще в плену, поэтому мы надеемся на их возвращение”, — говорят путешественники.

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