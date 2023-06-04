Отец-правоохранитель сам достал из-под завалов на Днепропетровщине жену и тело дочери: подробности трагедии

2-летний ребенок погиб в результате ракетного удара по городу Подгородное на Днепропетровщине. Вражеский "Искандер" попал между жилыми двухэтажками. 22 раненых, среди них — пятеро детей, говорится в ТСН.

Поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты уже завершена. Сейчас коммунальщики разбирают то, что осталось от жилищ горожан. Люди несут на руины цветы и игрушки в память о погибшей маленькой девочке, ей было всего два года. Молодая семья недавно поселилась здесь. Отец – правоохранитель – во время ракетной атаки был на работе. После прилета приехал и вместе со спасателями искал своих родных. Его жена выжила, маленькую Лизу нашли лишь в три ночи, через пять часов после удара. "Ее мама Наталья в реанимации с политравмой. Отец был на дежурстве. Отец, собственно, в погонах, работал. Сам лично разгребал и вынимал свою жену и свою дочь. Представьте себе только масштаб этой трагедии”, – говорит вице-премьер министр Украины Ирина Верещук.

“22 человека пострадали. Среди них – пятеро детей, трое из которых в тяжелом состоянии, но наши медики делают все возможное, чтобы дальше привести их к нормальной жизни”, — сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По меньшей мере шесть квартир уничтожены до отказа, еще более сотни домов разбиты. Жители говорят, что в субботу вечером почти все они были дома, готовились к Троице. Четверо человек удалось живыми достать из-под завалов. Сейчас пострадавшие и их родственники ищут хотя бы документы на развалинах собственных домов. Пытаются найти домашних животных. “Здесь у меня ребенок сам дома был. Ребенка вытащили через окно. Ребенок сейчас в реанимации, мальчик 15 лет”, – говорит одна из жительниц.

“Я услышала “уууу” и взрыв, меня отбросило, ранило голову, ранило руку. Заклинило входную дверь. Мужчины открыли и вытащили меня”, — говорит одна из пострадавших.

Всего в результате атаки россиян повреждены 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы. Также силы ПВО сбили над областью две крылатые ракеты и один беспилотник, вероятно, "Шахед".

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