Отец пропавшего без вести защитника хотел прорываться на фронт ради поисков

Семья одного из военнослужащих, который выполнял боевое задание на Луганщине и уже несколько дней без вести пропал, рассказала о сложной ситуации.

"Мой сын, Николай Падалка, 1987 года рождения (36 лет), военнослужащий Президентской бригады, вместе с тремя военнослужащими возвращались с позиции. Последним их укрытием был то ли блиндаж, то ли погреб, но они были уже в поле зрения наших подразделений. Уже вышли на связь, но в тот момент раздался взрыв. Доподлинно не известно, что это было снаряд, мина или дрон. Насколько я понял, ребята были в постройке, где от взрыва произошел частичный обвал перекрытия", — говорит Николай Падалка-старший.

По его словам, судьба сына после 20 ноября стала неизвестна.

"Я ездил в бригаду, там мне говорят, что не могут выяснить судьбу сына, не могут подобраться к завалам из-за постоянных обстрелов территории. Говорят, что сын пропал без вести. Был еще такой момент: через три дня после исчезновения у одного из тех ребят включился телефон. Мертвый человек не мог включить его. Командир роты рассказывал, что на освобождение ребят из под завалов было отправлено четыре бригады, но безрезультатно. Они вернулись ни с чем из-за обстрелов. Потом мне сообщили, что землянка, или погреб полностью рухнул, мол, как спасать. Я сам хотел отправиться туда, но в бригаде мне ответили, что гражданского человека туда не пустят. А если буду сам прорываться, могу попасть под огонь", — говорит Падалка-старший.

По словам мужчины, его сын ушел воевать добровольцем.

"Не прикрывался ребенком, у которого сложная болезнь. Сын получил ранения на фронте, лечился в госпитале. После лечения не пошел на реабилитацию, а сразу на войну", — говорит мужчина.

К этому Николай Падалка-старший добавляет, что его первое требование – отдать сына.

Кроме того, по его словам, на понедельник запланирована встреча руководства с родственниками военнослужащих. Николай Падалка-старший надеется, что после него будут приняты все необходимые меры для выяснения судьбы сына и разбора завалов, под которыми может находиться последний.

Напомним, командир батальона "Волки Да Винчи" откровенно рассказал о потерях на фронте.

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